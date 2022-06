Toggenburger Orchester lädt zur Wandersymphonie auf dem Klangweg

Wandersymphonie Kuhglocken und Wassermusik: So begeistert das Toggenburger Orchester die Wanderer auf dem Klangweg Der Tag ist perfekt für die zweite Wandersymphonie des Toggenburger Orchesters: Das schöne Wetter zieht viele Wanderer auf die Strecke von Iltios zum Schwendisee. Sie können den klassischen Klängen lauschen. Christiana Sutter 12.06.2022, 16.00 Uhr

Perfekt integriert in die Natur des Klangwegs: Die Musikerinnen und Musiker des Toggenburger Orchesters. Bild: Christiana Sutter

Die Wandersymphonie startet dort ,wo sie letztes Jahr geendet hat: Auf Iltios in Unterwasser. Diesmal steht Ernst Hüberli, Dirigent des Toggenburger Orchesters, mit seiner Drehorgel am Start. Er empfängt die Wanderleute, die mit der Standseilbahn von Unterwasser hinauf aufs Iltios gefahren sind, mit einem Strahlen im Gesicht und der Hand an der Kurbel der Drehorgel.

Dirigent Ernst Hüberli musiziert nicht nur für die Kälber. Bild: Christiana Sutter

Letztes Jahr hatte Hüberli ein Schild um den Hals hängen mit der Aufschrift, der arbeitslose Dirigent. «Es ist auch jetzt noch nicht viel besser, wir haben keine Planungssicherheit», sagt er. Denn das Toggenburger Orchester muss mindestens ein halbes Jahr im Voraus planen. Vor allem, wenn Solisten gebucht, Lokalitäten reserviert oder Verträge abgeschlossen werden müssen.

«Alles ist Klang»

Der Entscheid nochmals mit dem Orchester den Klangweg zu bespielen, ist letzten Herbst gefallen. Besucher und die Mitglieder des Orchesters sind von der letztjährigen Wandersymphonie begeistert.

«Eine gute Idee darf man auch ein zweites Mal durchführen.»

Hüberli arrangiert die Musikstücke für die zweite Wandersymphonie so, dass diese zu den Klanginstallationen passen. Diese werden teilweise auch in die Musikstücke miteinbezogen. Was für Ernst Hüberli nebst den Instrumenten wichtig ist, sind die Natur und deren Umgebung. Auch Kuhglocke ergänzen die Musik: «Denn alles ist Klang.»

Die Natur gibt den Klängen einen wunderschönen Rahmen

Das Wetter vergangenen Samstag hätte nicht besser sein können. Strahlend blauer Himmel, durchzogen mit ein paar Wölkchen, angenehme Temperaturen und vielen Menschen, die nach den kühlen Tagen endlich wieder hinaus in die Natur wollen. Während er mit seiner Drehorgel die Gäste begrüsst, gesellen sich gwundrige Kälber zu den Zuhörern.

Weiter geht's es zum ersten Orchester bei der Klangmühle. Das Panorama mit Churfirsten, Säntis und Schafberg gibt den Klängen der Streichinstrumente einen wunderschönen Rahmen und einen Hühnerhautmoment. Beim Schellenbaum erwartet die Wanderer Ehrenpräsident Josef Rütsche.

«Wer meldet sich freiwillig?», fragt er die gespannten Zuhörer. Denn nicht er spielt ein Musikstück am Schellenbaum, sondern das Publikum. Rütsche gibt vor, an welchem Seil gezogen werden soll. Wer gut zuhört, erkennt auch das Musikstück.

Immer wieder sind Überraschungen eingebaut

Die Jodlerinnen Kathrin Abderhalden und Katja Bürgler haben sich ein lauschiges Plätzchen für ihren Auftritt gesucht. Bild: Christiana Sutter

Viele der Wandernden sind bereits letztes Jahr an der Wandersymphonie gewesen. «Es ist so schön, dass es keine Frage ist, wieder zu kommen», hört man des Öftern aus dem Publikum.

Dieses ist bunt zusammengewürfelt. Kleine Kinder im Tragrucksack eines Elternteils, Kinder mit den Eltern und auch viele ältere Personen, die sich dieses spezielle Konzert in der Natur nicht nehmen lassen. Entlang des Weges ist die Vegetation üppig. Die verschiedensten Pflanzen sind kurz vor dem Blühen, möglicherweise auch Pilze.

Wobei die Pilze beim Dunkelboden Klangpilze sind. Diese sind Teil des aufgeführten Musikstückes «Ambosspolka». Auf der ganzen Wanderung von Iltios bis zum Schwendisee sind immer wieder Überraschungen eingebaut. Beim Dunkelboden wird man durch Mitglieder des Orchesters mit einer Erfrischung überrascht. Wer eine Wurst dabei hat, hat dort auch die Möglichkeit diese zu bräteln.

Vogelgesang, Jodelgesang und Musik auf dem Floss

Insgesamt wird auf der diesjährigen Wandersymphonie an acht Orten aufgespielt. Wie auch im letzen Jahr bespielt der orchesterinterne Ornithologische Verein bestimmte Vogelarten. Nach einer kurzen fachkundigen Einführung, hört man es pfeifen und zwitschern. Kommen die Vogelstimmen aus dem umliegenden Wald oder von den Instrumenten?

Etwas weiter unten des Weges erreicht man ein lauschiges Örtchen. Begleitet von Streichinstrumenten berühren Kathrin Abderhalden aus Alt St.Johann und Katja Bürgler aus Nesslau die Wandernden mit ihrem Jodelgesang.

Die Bläser auf dem Floss machen den Abschluss der Wanderung. Bild: Christiana Sutter

Die letzen Meter der Wandersymphonie führen über den Steg zwischen den beiden Schwendiseen. Aus der Ferne hört man Blasmusik. Die vier Musikanten sind auf dem Floss des vorderen Schwendisees und sorgen zum Abschluss der Wandersymphonie für einen letzten Höhepunkt.

Am Wochenende vom 18./19. Juli spielt das Toggenburger Orchester bei guter Witterung nochmals auf dem Klangweg. Informationen auf: www.toggenburgerorchester.ch