Der Verkehrsverein Lütisburg feiert sein 75-Jahr-Jubiläum

Jubiläum Die alte Letzibrücke an der Wegstrecke von Lütisburg nach Ganterschwil erfuhr am Samstag mehr Aufmerksamkeit als üblich Der Verkehrsverein Lütisburg feierte am Samstag sein 75-Jahr-Jubiläum an jenem Flussübergang, der als Steg erstmals 1691 Erwähnung fand und der im 19. Jahrhundert zu einer gedeckten Holzbrücke ausgebaut wurde. Beat Lanzendorfer 12.09.2021, 12.00 Uhr

Der heutige Vorstand des Verkehrsvereins, hinten, von links: Werner Künzli, Denise Widmer, Christian Aerne, Thomas Rüegg (Präsident) und Fredy Peyer. Vorne, von links: Ignaz Ott und Willi Bürge. Bild: Beat Lanzendorfer

Es gibt in der Gemeinde Lütisburg viele schöne Orte. Die alte Letzibrücke an der Wegstrecke nach Ganterschwil gehört zweifellos dazu. Sie war am Samstag Treffpunkt der Feierlichkeiten des örtlichen Verkehrsvereins zum 75-Jahr-Jubiläum seines Bestehens.