Waldmonitoring: Walderlebnis ist wichtig für Kinder

Waldmonitoring Das Walderlebnis ist wichtig für Kinder Der St.Galler geniesst bei der Bevölkerung grosse Beliebtheit. Dies zeigt ein Monitoring des Bundes und des Kantons St.Gallen.

Laut Umfrage nutzen rund 9 Prozent der Waldbesucher den Wald fürs Joggen. Bild: PD

Wie nutzt die Bevölkerung und welche Gründe haben Sie, in den Wald zu gehen? Wie nehmen die Waldbesucher den Wald als Lebensraum für Pflanzen und Tieren wahr und wie gut sind sie grundsätzlich über den Wald informiert? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigte sich die neuste Umfrage des Bundes «Waldmonitoring soziokulturell» - WaMos3. «Die Resultate dieser Erhebung haben natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir vom Forst beispielsweise die Zugänge zum Wald gestalten oder wie wir die Bevölkerung informieren wollen», sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5 Toggenburg.

Christof Gantner, Regionalförster Waldregion 5 Toggenburg Bild: Urs M. Hemm

Die erste Befragung habe im Jahr 1997 und die zweite 2010 stattgefunden. Die Schwerpunkte sind herauszufinden, wie die Schweizer Bevölkerung zu den Wäldern steht und wie gut ist sie über den ganzen Komplex Wald informiert. Des Weiteren werden auch immer die Bereiche Erholung, Holznutzung sowie die Schutzfunktionen des Waldes thematisiert.

Zusätzlich zur Umfrage des Bundes habe der St.Galler eine Erhebung bei 1000 Personen gemacht, um spezifischen Aussagen für die Region zu erhalten. «Die wichtigsten Aussagen für den St.Galler und damit auch für den Toggenburger Wald sind, dass die integrale Waldpolitik, also den Wald als Ganzes zu betrachten, auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung stösst und wir somit mit unserer Politik auf dem richtigen Weg sind», sagt Christof Gantner.

St.Galler sind gut informiert

Dass ein Waldbesuch beliebt zeige, dass 51 Prozent der St.Galler Bevölkerung von Frühling bis Herbst mindestens ein- bis zweimal pro Woche in den Wald gehe. Im Winter seien es noch immer gut 30 Prozent. Der überwiegende Teil, nämlich 90 Prozent, spazieren oder Wandern im Wald, 61 Prozent wollen die Natur beobachten. Am anderen Ende dieser Liste steht die Jagd. Nur ein Prozent der Waldbesucher geht diesem Hobby nach.

Die Bewirtschaftung des Waldes geniesst bei der St.Galler Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Bild: PD

«Eine weitere wichtige Aussage für uns ist, dass die Informiertheit der St.Galler Bevölkerung signifikant höher ist als jene der Schweizer Gesamtbevölkerung», sagt Christof Gantner. Zudem beurteilten die St.Galler die Waldgesundheit besser. «Allgemein werde die Entwicklung des Waldes im Kanton St.Gallen nicht so negativ gesehen, wie es Durchschnitt der Schweizer macht.»

Oftmals habe diese Wahrnehmung auch mit dem unterschiedlichen Informationsstand zu tun. «Eine Rodung, wie wir es beispielsweise für die Umfahrung Wattwil machen musste, ist eine dauernde Zweckentfremdung des Waldes. Ein Holzschlag hingegen, wie er kürzlich oberhalb von Lichtensteig gemacht wurde, dient dem Erhalt der Waldfunktion und der Verjüngung des Walds. In Lichtensteig fördert der Eingriff die Sicherheit der Bevölkerung und der unten liegenden Wohnhäusern vor umfallenden Bäumen sowie Rutschungen», erläutert Christof Gantner.

Für verschiedene Aktivitäten beliebt

Grundsätzlich sei der Wald bei der Bevölkerung sehr beliebt, sei es für Aktivitäten wie picknicken, bräteln, joggen, Feste feiern, mit Kindern spielen oder Sachen wie beispielsweise Blätter oder Tannzapfen sammeln.

Die Schutzfunktion des Waldes geniesst beim St.Galler Wald einen hohen Stellenwert. Bild: PD

Dazu heisst es im Bericht des Kantons St.Gallen: «Wenig überraschend unterscheiden sich Jugendliche und Erwachsene bei ihren Aktivitäten. Jugendliche gehen viel häufiger in den Wald, um zu picknicken, zu bräteln, Feste zu feiern, den Hund auszuführen, zu joggen, Rad zu fahren oder zu reiten. Erwachsene dagegen wandern, beobachten die Natur oder geniessen einfach die Natur.» Vor allem aber missfalle den Besuchern, wenn der Wald allgemein zu dunkel sei. Beide Gruppen würden lichtere und hellere Wälder bevorzugen, ergänzt Christof Gantner.

Spezielle Aktionen für Kinder

Eine weitere Erkenntnis aus der Umfrage war, dass für das Verhältnis zum Wald mit Spass verbundene Erlebnisse in der Kindheit prägend im Erwachsenenalter sind. «Darum möchte wir Eltern, Schulen und Vereine dazu motivieren, regelmässig mit den Kindern in den Wald zu gehen», sagt Christof Gantner. Denn 85 Prozent der befragten im Kanton St.Gallen geben an, dass der Wald in ihrer Kindheit wichtig war.

69 Prozent seien oft bis sehr oft mit Erwachsenen und 61 Prozent allein oder mit anderen Kindern im Wald gewesen. «Deshalb unterstützen wir explizit Waldkindergärten und machen mit Schulen Baumpflanzaktionen, um den Kindern dabei auch Wissen zu vermitteln, damit die Kinder ein Gefühl für den Lebensraum Wald entwickeln», sagt der Regionalförster.

Serie zum Waldmonitoring Das Toggenburger Tagblatt beleuchtet in den kommenden Monaten verschiedene Aspekte aus der Erhebung Waldmonitoring soziokulturell und wird mit verschiedenen Akteuren zu diesen vielfältigen Themen sprechen und darüber berichten. (uh)

