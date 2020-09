Wahlverlierer Christian Schmid: «Ebnat-Kappel war nicht bereit für einen Quereinsteiger als Gemeindepräsident» Am Sonntag herrschte Funkstille, am Montag aber äusserte sich der unterlegene Kandidat der Ebnat-Kappler Gemeindepräsidentenwahl zu seine Niederlage. Sabine Camedda 28.09.2020, 17.42 Uhr

Christian Schmid konnte die Ebnat-Kappler im Rennen um das Gemeindepräsidium nicht überzeugen. Bild: PD

Die Bürgerschaft von Ebnat-Kappel hatte am Sonntag die Wahl um das Gemeindepräsidium. Die Wahl fiel deutlich aus: Mit 1235 Stimmen schaffte Jon Fadri Huder die Wahl im ersten Wahlgang. Christian Schmid blieb mit 912 Stimmen unter dem absoluten Mehr. Christian Schmid war am Sonntagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Am Montag aber beantwortete er die Fragen.