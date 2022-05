Kandidierende für Ämter der Gemeinde Neckertal stellen sich vor

Wahlpodium Kandidierende für Ämter der neuen Gemeinde Neckertal stellen sich vor Am Montag, 23. Mai, erhalten die Kandidierenden für das Schulpräsidium und für den Gemeinderat Neckertal die Möglichkeit, sich der breiten Bevölkerung zu präsentieren. Urs M. Hemm 09.05.2022, 05.00 Uhr

Michael Ledergerber kandiert sowohl für das Amt des Gemeindepräsidenten, als auch für ein Amt im Gemeinderat, während sich Toni Thoma und Christian Gertsch sich nur für das Amt des Gemeindepräsidenten zur Wahl stellen (von links). Bild: Urs M. Hemm

Die drei Kandidaten fürs Präsidium der neuen Gemeinde Neckertal konnten sich bereits an verschiedenen Podien präsentieren. Es sind dies Christian Gertsch, (Gemeindepräsident Hemberg, Hemberg, SP), Toni Thoma (Gemeindepräsident Andwil, Andwil, SVP) und Michael Ledergerber (Betriebsökonom, Necker, Die Mitte).

Jetzt gibt das «Toggenburger Tagblatt» an einer Veranstaltung am Montag, 23. Mai, um 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Haselacker in Brunnadern den zwei Kandidatinnen für das Schulpräsidium – Andrea Galli-Holderegger (Schulratspräsidentin Schule Oberes Neckertal, Wald-Schönengrund, FDP) und Ursula Fluck (Betriebsökonomin, Mogelsberg, parteilos) – sowie den Kandidierenden für einen Sitz im Gemeinderat die Möglichkeit, sich der Bevölkerung an einem Podium vorzustellen.

Für die fünf Sitze des siebenköpfigen Gemeinderats – einen Sitz hält der Gemeindepräsident, einen weiteren das Schulpräsidium – stellen sich elf Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Es sind dies Lukas Bösch (Landwirt, Nassen, SVP), Adeline Düing-Jakob (Bankkauffrau, St.Peterzell, FDP), Claudia Feierabend (kaufmännische Angestellte, Bächli, Die Mitte), Daniel Hofer (Bereichsleiter Informatik, Necker, parteilos) und Roger Lacher (Elektroinstallateur, Oberhelfenschwil, parteilos). Dazu kommen Michael Ledergerber (Betriebsökonom, Necker, Die Mitte) sowie Corinne Müller-Knaus (Dipl. Pflegefachfrau, St.Peterzell, FDP).

Zudem bewerben sich Jonas Näf (Teamleiter Post, Necker, FDP), Franziska Stadelmann (Primarlehrerin, Dicken, parteilos), Deborah Stadelmann (Heilpflanzenfachfrau, Dicken, parteilos) und Tiara Truno (Sozialpädagogin, Oberhelfenschwil, Die Mitte) für einen Sitz im Gemeinderat der neuen Gemeinde Neckertal, die aus der Fusion von Oberhelfenschwil, Hemberg und Neckertal entsteht.