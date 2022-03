Wahlkampf Eigenheit und Einheit: Wie die neue Gemeinde Neckertal zusammenwachsen soll Gertsch, Thoma oder Ledergerber: Am ersten Podium zur Wahl des künftigen Gemeindepräsidenten von Neckertal im «Löwen» in Hemberg standen sich die drei Kandidaten erstmals gegenüber. Urs M. Hemm 18.03.2022, 17.13 Uhr

Die drei Kandidaten für das Necketaler Gemeindepräsidium am Podium in Hemberg (von links): Michael Ledergerber, Toni Thoma und Christian Gertsch. Moderator Hanspeter Trütsch fühlte den drei Kandidaten auf den Zahn. Bild: Urs M. Hemm

«Die Findungskommission ist erfreut, dass sie drei absolut wählbare Kandidaten gefunden hat», sagte deren Präsident Werner Raschle, als sie Christian Gertsch (SP), Michael Ledergerber (Die Mitte) und Toni Thoma (SVP) auf einem Dreierticket zur Wahl zum Gemeindepräsidenten der neuen Gemeinde Neckertal vorgeschlagen hat. Wie wählbar die drei wirklich sind, hatten sie am Donnerstag am ersten Wahlpodium in Hemberg unter Beweis zu stellen.

Moderator, Hanspeter Trütsch, ehemaliger Bundeshausredaktor SRF, fühlte den drei Kandidaten auf den Zahn. Die nächste Podien finden am Dienstag, 22. März, im Restaurant Frohe Aussicht in Oberhelfenschwil und am Donnerstag, 24. März, in der Mehrzweckanlage Haselacker in Brunnadern statt.

Kultur und Eigenheit der Dörfer beibehalten

Michael Ledergerber Bild: Urs M. Hemm

Bereits die Vorstellungsrunde der drei Kandidaten offenbarte ihre wichtigsten Ziele für die Zukunft der Gemeinde Neckertal. «Im Neckertal haben wir eine gute Lebensqualität, die es zu erhalten gilt», sagte Michael Ledergerber, der als erster, seine Ziele für die zukünftige Gemeinde formulieren durfte. Als Gemeindepräsident möchte er in erster Linie Dienstleister im Dienste der Bevölkerung sein und sich für die Belange und Projekte der Menschen einsetzen. Er sagte:

«Die Landschaft ist das grösste Kapital des Tals. Die müssen wir nutzen, Wertschöpfung daraus generieren, aber wir dürfen sie auch nicht ausnutzen und überfordern.»

Toni Thoma Bild: Urs M. Hemm

Für Toni Thoma ist Politik nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Der derzeitige Gemeindepräsident von Andwil sieht die neue Gemeinde Neckertal «als einmalige Konstellation».

«Es ist ein einmaliges Gebiet, das diese Gemeinde zusammenbringt, ein einmaliger Menschenschlag.»

Daher sei für ihn die Stelle als Gemeindepräsident von Neckertal nicht nur beruflicher Reiz, sondern auch eine Herzensangelegenheit.

Chrsitain Gertsch Bild: Urs M. Hemm

«Mir gefallen zwei Rollen: Das eine ist, Grossvater zu sein, das andere ist Gemeindepräsident zu sein», sagte Christian Gertsch. Ihm sei in erster Linie wichtig, dass man aufeinander schaut, dass man fürsorglich sei. Er betonte seine Rolle als Hemberger Gemeindepräsident im ganzen Fusionsprozess. Gleichzeitig hob er hervor:

«Die Kultur und Eigenheit der einzelnen Dörfer der neuen Gemeinde spielen eine herausragende Rolle. Der Zusammenhalt, die Identität mit der neuen Gemeinde sind aber grundlegend für das Zusammenleben.»

Mit dem Boden sorgsam umgehen

Nach Fragen zu nationalen Themen, schwenkte Moderator Hanspeter Trütsch zu den regionalen Herausforderungen, wie der Raumplanung, insbesondere dem Thema Auszonungen, über. Es brauche ein qualitatives Wachstum und die Umnutzung bestehender Bauten, sagte Michael Ledergerber.

«Wir arbeiten bereits seit fünf Jahren an der Raumplanung. Es ist ein harter Prozess und für alle Betroffenen nicht lustig», sagte Christian Gertsch. «Aber wir versuchen, mit allen Beteiligten eine gute Lösung zu finden.» Die Gemeinde befinde sich in einer Blockade: Entweder sei das Bauland verbraucht oder es sei ausgezont. «Erst, wenn der ganze Prozess abgeschlossen ist, können wir die weitere Entwicklung planen», sagte Christian Gertsch.

«Mit dem Boden muss man sorgsam umgehen, keine Frage», sagte Toni Thoma. Gleichzeitig müsse man aber auch sicherstellen, dass das Neckertal nicht entvölkert werde. Wir sind uns im Kantonsrat einig: «Wir müssen das Neckertal weiterentwickeln, wir dürfen es aber nicht zubauen.»

Das Neckertal ist kein Spielplatz

Hanspeter Trütsch zitierte aus einem Schreiben des Bundesamtes für Raumentwicklung: «Wir brauchen Orte, wo wir uns erholen und bewegen und Neues entdecken und erleben können und auch in der Nähe von dicht überbauten Städten und Agglomerationen schnell zu erreichen sind. Siedlungen müssen deshalb bewusst attraktiv gestaltet und auf die Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet werden.»

«Es darf nicht abschliessend sein», sagte Michael Ledergerber. «Die Standortentwicklung muss auch dort stattfinden können, wo sie per Gesetz nicht vorgesehen ist.»

«Mit diesem Text bin ich nicht einverstanden. Das Neckertal ist kein Spielplatz für die Stadtbevölkerung», sagte Toni Thoma. Christian Gertsch meint, dass sich das Neckertal gerne als Naherholungsgebiet der Stadt sieht, dass die Stadt aber auch dafür zahlen müsse, «damit wir alles dafür tun, dass alles so schön bleibt und alle mit ihrem Töff hierdurch fahren.» Es könne einfach nicht sein, dass das Neckertal als Naherholungsgebiete herhalte und es keine Ausgleichszahlungen dafür gebe.

Alle sind sich einig, dass das Gewerbe im Tal behalten werden muss. «Wir können nicht erwarten, dass Leute hierherkommen und leben wollen, wenn es keine Arbeitsplätze gibt. Daher ist es unabdingbar das Gewerbe zu unterstützen», sagte Toni Thoma stellvertretend für alle drei Kandidaten.

Andrea Galli Bild: Urs M. Hemm

Unabhängig vom Wahlkampf um das Neckertaler Gemeindepräsidium bewirbt sich Andrea Galli um das Amt der Schulpräsidentin. Als amtierende Schulratspräsidentin der Schule Oberes Neckertal und alleinige Kandidatin dürfte ihre Wahl unumstritten sein.