Wahlen Wilen: Michael Gieseck will neuer Gemeindepräsident werden

Wahlen Wilen «Ich bin ein Teamplayer» – warum ein Küchenmöbelhändler Gemeindepräsident von Wilen werden will Am 28. November wählen die Bürgerinnen und Bürger von Wilen einen neuen Gemeindepräsidenten. Drei Kandidaten bemühen sich um das Amt. Michael Gieseck aus Uzwil ist einer davon. Sollte er gewählt werden, will er Jung und Alt zusammenbringen. Lara Wüest Jetzt kommentieren 22.10.2021, 12.00 Uhr

Auf der Suche nach einem Team, das er führen kann: Michael Gieseck. Bild: Lara Wüest

Michael Gieseck will Gemeindepräsident von Wilen werden. Vor kurzem hat er Flyer gedruckt, auf denen steht: «Michael Gieseck, für Sie da!». Sie sollen in den Briefkästen der Wilenerinnen und Wilener landen.

Sechs Wochen vor der Wahl sitzt Gieseck am weissen Sitzungstisch in seinem Büro in Oberuzwil und erzählt, was ihn an dem Amt reizt. Er sei ein Teamplayer, sagt er. Ein Mensch, der gerne mit anderen zusammenarbeite. So wie eben ein Gemeindepräsident es tut.

Das Team jedoch, das fehlt Gieseck derzeit. Er ist selbstständig, verkauft Küchengeräte in einem Onlinehandel und berät andere Küchenfachhändler in Marketing- oder Verkaufsfragen. Wenn Gieseck keine Kunden besucht, ist er oft alleine in seinem Büro. Sein Geschäft, sagt er, laufe gut. Trotzdem sucht Gieseck eine neue Herausforderung. Eine, bei der er Menschen führen kann.

Eine Ehe geht fast in die Brüche

Das hat er auch früher schon gemacht. 17 Jahre hat Gieseck bei Allmilmö Küchen, einem deutschen Küchenmöbelhersteller, gearbeitet. Viele davon in Führungspositionen. Dafür war er oft im Ausland, manchmal jede Woche. Vor bald zehn Jahren gab er diese Stelle aber auf. Danach, so scheint es, gibt es einen Knick in seiner beruflichen Laufbahn. Zwei Anstellungsverhältnisse und dann, vor fünf Jahren, der Gang in die Selbstständigkeit.

Von einem Knick will Gieseck aber nicht sprechen. Dass er seine Stelle bei Allmilmö Küchen aufgab, hatte keine beruflichen, sondern private Gründe. Er sagt:

«Wenn ich weiterhin so oft unterwegs gewesen wäre, wäre meine Ehe in die Brüche gegangen.»

Allerdings verzeichnete Gieseck vor rund zwei Jahren einen beruflichen Misserfolg. Damals war er der Verwaltungsratspräsident einer Firma in der Küchenmöbelbranche. Kurz nachdem die Firma gegründet wurde, musste sie auch schon wieder Konkurs anmelden, weil sich der Investor nach der Eröffnung der vierten Filiale zurückzog.

Es ist ein Kapitel im Leben von Gieseck, über das er zwar Auskunft gibt, das er aber lieber hinter sich lassen würde. Schliesslich, sagt er, habe er nichts falsch gemacht. Dass sich der Investor zurückziehen würde, habe er nicht wissen können. Er habe einfach den falschen Leuten vertraut.

Vor sechs Jahren eingebürgert

Mit Küchenmöbeln kennt sich Michael Gieseck aus. Die Schweizer Politik dagegen ist für ihn Neuland. Ein politisches Amt hat er noch nie bekleidet. Wählen und abstimmen in der Schweiz kann er erst seit rund sechs Jahren. Damals wurde er eingebürgert. Zuvor hatte Gieseck, der in Berlin geboren wurde, die deutsche Staatsbürgerschaft inne. Obwohl er bereits seit der vierten Klasse in der Schweiz lebt und den Dialekt beherrscht.

Politisch ist Gieseck ein unbeschriebenes Blatt. Er gehört auch keiner Partei an, sagt aber, am ehesten stehe er der FDP nahe. Doch hat er eine Vision, einen konkreten Plan für Wilen? Sollte er gewählt werden, will der Vater von zwei Kindern die Kinderbetreuung im Vorschulalter verbessern. Er sagt: «Der Mittagstisch ist ausbaufähig.» Zudem will er junge und alte Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen. Die Idee: Wilener helfen Wilenern. Noch wirkt diese Idee nicht ganz ausgereift. Doch sollte Gieseck gewählt werden, will er das Projekt lancieren.

Beim Hochwasserschutz möchte sich Gieseck «noch nicht auf die Äste herauslassen». Wilen hat zusammen mit der Stadt Wil, den Gemeinden Rickenbach und Sirnach und kantonalen und nationalen Behörden ein Projekt erarbeitet, welches Überschwemmungen in der Region verhindern soll. Wilener Bürger haben jedoch beim Kanton Thurgau gegen das 5,9 Millionen Franken teure Projekt eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Gemeinde Wilen erhoben. Sie wollen erreichen, dass das Projekt in Wilen zur Abstimmung kommt. Gieseck sagt:

«Den Hochwasserschutz in der Region muss man ernst nehmen. Aber zum Projekt kann ich heute noch nichts sagen.»

Schon einmal in Wilen gelebt

Womöglich ist der Hochwasserschutz in Wilen für Gieseck gerade noch etwas weit weg. Er lebt derzeit in Uzwil, vor zwei Jahren ist er mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn in eine Attikawohnung gezogen. Davor hat er 15 Jahre in einem Haus in Oberuzwil gelebt.

Und nun also Wilen. Warum? Gieseck erzählt, dass er schon einmal in Wilen gelebt habe. Vor vielen Jahren bewohnte er mit seiner Familie fünf Jahre ein Haus im Gröttli. Damals zog er weg, weil im Winter kaum Sonne in den Garten schien. Gieseck sagt, er sei ein Sonnenmensch. Trotzdem fühlt er sich mit Wilen noch immer verbunden. Gieseck sagt:

«Ich habe viele Freunde in Wilen und bin oft dort zu Besuch.»

Würde er gewählt, müsste er seinen Wohnsitz erneut nach Wilen verlegen. Ob ihm das schwerfallen würde? «Ich klebe nicht an Uzwil», sagt er. Nur die Attikawohnung aufzugeben, das wäre nicht ganz leicht für ihn.

Über das Pensionsalter hinaus

Wenn ihn die Wilenerinnen und Wilener am 28. November als Gemeindepräsidenten wählen, stellt sich die Frage, wie lange Gieseck das Amt ausführen wird. Er ist 58, bis zu seiner Pensionierung bleiben ihm noch rund sieben Jahre. Der jetzige Gemeindepräsident, Kurt Enderli, war fast zwanzig Jahre in seinem Amt.

Für Gieseck ist denkbar, dass er länger als bis zur Pensionierung das Oberhaupt der Gemeinde bleibt. Sein Leben bestand stets aus Arbeit. Er könne sich nicht vorstellen, plötzlich nichts mehr zu tun.