SVP-Städler tritt an, FDP-Schedler noch unklar

Wahlen SVP-Städler tritt an, FDP-Schedler hält sich bedeckt: Um das Gemeindepräsidium Bütschwil-Ganterschwil streiten sich mindestens zwei Das Rennen um das Gemeindepräsidium von Bütschwil-Ganterschwil bleibt spannend. Nach der Neukandidatur von Roger Meier (Mitte) hat sich SVP-Kandidat Hans Städler entschieden, im zweiten Wahlgang wieder anzutreten. Boris Schedlers Kandidatur für die FDP bleibt jedoch noch offen. Urs M. Hemm 16.03.2023, 17.20 Uhr

Hans Städler (SVP), Boris Schedler (FDP) und Roger Meier (Mitte). Bild: PD

Nach Auswertung des Wahlresultates aus dem ersten Wahlgang haben Hans Städler und der Vorstand der SVP Bütschwil-Ganterschwil gemeinsam beschlossen, dass Städler auch zum zweiten Wahlgang um das Amt des Gemeindepräsidenten von Bütschwil-Ganterschwil antreten wird. Dieser Entscheid fiel, nachdem die Mitte am Mittwoch die Kandidatur von Roger Meier bekannt gegeben hatte, der im ersten Wahlgang noch nicht angetreten war.

Die SVP hebt in einer Mitteilung hervor, dass Hans Städler im ersten Wahlgang mit rund 44 Prozent der gültigen Stimmen Wählerinnen und Wähler weit über die SVP-Basis hinaus gewinnen konnte und daher die Chancen auf einen Wahlsieg am 30. April gross seien. «Ich bin motiviert, diesen Wahlkampf weiterzuführen, und freue mich auf viele interessante Begegnungen mit der Bevölkerung an einem unserer Anlässe», lässt sich Städler zitieren.

Im ersten Wahlgang konnte der Kandidat der SVP 722 Stimmen für sich gewinnen, auf den Kandidaten der FDP, Boris Schedler entfielen 457 Stimmen. Zum absoluten Mehr fehlten Städler nur gerade 99 Stimmen.

Hans Städler ist 56-Jährig und seit sieben Jahren Mitglied des Stadtrats von Altstätten. Dort hat er Einsitz in neuen Kommissionen, vorwiegend im Bereich Gewässer, Werke und Strassen. Er kenne daher die politischen Prozesse, die Führung einer Verwaltung sowie die Abläufe zwischen Gemeinde und Kanton bestens. Als Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil möchte er das Gewerbe und die Landwirtschaft stützen, die Infrastruktur zeitgemäss unterhalten sowie Mobilität und Verkehr zum Ziel führen.

Noch kein Entscheid bei der FDP

FDP-Kandidat Boris Schedler sagt, dass er und die Partei Kenntnis von der Kandidatur Roger Meiers von der Mitte genommen haben und diesen Umstand diskutieren möchten. Danach solle entschieden werden, ob er aufgrund der neuen Umstände für einen zweiten Wahlgang zur Verfügung stehen werde oder nicht.

Auf Nachfrage dieser Zeitung wurde ein Entscheid am Donnerstag noch nicht gefällt, Ortsparteipräsidentin Silvia Schweizer wollte sich auch nicht auf einen Zeitpunkt festlegen.

Die Meldefrist für Kandidaturen für das Gemeindepräsidium von Bütschwil von Bütschwil-Ganterschwil endet am Donnerstag, 23. März, um 12 Uhr.