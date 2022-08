Wahlen Podium am Donnerstag: Das Rennen ums neue Gemeindepräsidium im Neckertal wird spannend Mit Christian Gertsch (SP), Michael Ledergerber (Die Mitte) und Heinz Grob (SVP) bewerben sich gleich drei Kandidaten für das Amt des Gemeindepräsidenten der neuen Gemeinde Neckertal. Am Donnerstag kreuzen sie an einem Podium des «Toggenburger Tagblatts» die Klingen. Urs M. Hemm 02.08.2022, 18.00 Uhr

Wer zieht am 28. August ins Gemeindehaus Neckertal in Mogelsberg ein? Bild: Urs M. Hemm

Wo andere Gemeinden im Kanton händeringend nach Gemeindepräsidien suchen, streiten sich für dieses Amt im Neckertal drei Kandidaten um den scheinbar so begehrten Posten. Im zweiten Wahlgang stellt sich Christian Gertsch von der SP, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. Er hat aber zwei Kontrahenten. Der Zweitplatzierte aus dem ersten Wahlgang, Michael Ledergerber von Der Mitte, tritt noch einmal an. Zurückgezogen hat sich Toni Thoma von der SVP. Er erhielt die wenigstens Stimmen. An seiner Stelle wurde neu Heinz Grob, ebenfalls von der SVP, für die Wahl nominiert.

Die drei Kandidaten werden sich diese Woche am Donnerstag, 4. August, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Haselacker in Brunnadern an einem Podium den Fragen des langjährigen Redaktors des «Toggenburger Tagblatts», Urs M. Hemm sowie den Fragen des Publikums stellen.

«Den letzten Schritt gehen»

Christian Gertsch Bild: Urs M. Hemm

Christian Gertsch ist amtierender Gemeindepräsident von Hemberg und hat im Konstituierungsrat – zuletzt als dessen Präsident – massgeblich zum Gelingen der Fusion der drei Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil beigetragen. «Nachdem ich als Gemeindepräsident sechs Jahre auf die Fusion hingearbeitet habe, möchte ich jetzt den letzten Schritt gehen, Verantwortung übernehmen und die neue Gemeinde in die Zukunft führen», sagt er.

Als wichtigsten Ziel sieht er das Zusammenwachsen der Gemeinde. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte er: «Wir haben zwar die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für diese Fusion geschaffen. Jetzt muss es uns aber auch gelingen, allenfalls mit dorfübergreifenden Gremien, die Interessen der Dorfschaften zusammenzubringen.» Die neue Gemeinde werde kein einzelnes Zentrum haben, sondern zwölf. Ebenso legt er Wert auf die Unterstützung der kleinen und mittleren Betriebe im Neckertal. «Sie bringen uns Arbeitsplätze.»

Verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen

Michael Ledergerber, Die Mitte Bild: Urs M. Hemm

In den Neckertaler Gemeinderat wurde Michael Ledergerber bereits im ersten Wahlgang souverän gewählt. «Die zahlreichen Stimmen, die für die Wahl ins Gemeindepräsidium erhalten habe, verpflichten mich dazu, noch einmal anzutreten», sagt er. Als Leiter der Finanzen und Administration der Geoinfo in Herisau sei er es gewohnt, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen. So würde er es sich auch zutrauen, eine Gemeinde zu leiten, zumal er es sich gewohnt sei, in einem Team zu arbeiten.

Für ihn steht im Vordergrund, das bestehende Gewerbe im Neckertal zu unterstützen und zu fördern. «Das Neckertal soll lebenswert und für Familien reizvoll sein, aber auch attraktive Arbeitsplätze bieten können», sagt er.

«Dem Tal sehr verbunden»

Heinz Grob, SVP Bild: Urs M. Hemm

Der dritte im Reigen der Kandidaten ist Heinz Grob. Er rückt für Toni Thoma nach, der nicht mehr zum zweiten Wahlgang antritt. Das heisst aber nicht, dass Landwirt aus Lütisburg nur Lückenbüsser ist. Die letzten zehn Jahre sass Grob im Lütisburger Gemeinderat und war dort für das Ressort Land- und Forstwirtschaft verantwortlich. «Die Aufgabe würde mich sehr reizen, da mein Betrieb im Grenzbereich zum Neckertal liegt und ich dadurch dem Tal sehr verbunden bin», sagt er.

Auch er legt grossen Wert aber auch auf die Förderung des hiesigen Gewerbes. «Die kleinen und mittleren Betriebe im Neckertal sind unser Rückgrat. Diese müssen wir stützen und die Bedingungen so gestalten, dass die Arbeitsplätze hierbleiben oder im besten Fall sogar ausgebaut werden können», sagt Heinz Grob.

Alle drei Kandidierenden versprechen das Gewerbe im Neckertal zu unterstützen. Auch die Wahl für den Gemeinderat wird spannend. Dort buhlen fünf Kandidaten und eine Kandidatin für zwei Sitze in der Exekutive. Auch diese Kandidierenden werden am Donnerstag Zeit haben, sich vorzustellen.

Von der FDP Neckertal war am Dienstag niemand erreichbar und es wurde auch keine Wahlempfehlung herausgegeben.

Der zweite Wahlgang wird am Sonntag, 28. August, durchgeführt.