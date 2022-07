WAHLEN Obwohl Toni Thoma aus Andwil verzichtet: Wieder ein Dreikampf um das Gemeindepräsidium im Neckertal Ende August wird im zweiten Wahlgang der Vorsteher der fusionierten Gemeinde Neckertal gewählt. Für Christian Gertsch und Michael Ledergerber gibt es mit Heinz Grob aus Lütisburg neue Konkurrenz. Eine Kampfwahl gibt es auch um zwei Sitze im Gemeinderat. Simon Dudle 14.07.2022, 19.50 Uhr

Toni Thoma tritt in der zweiten Runde nicht mehr an im Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Am Donnerstagabend um 17 Uhr ist die Meldefrist für die Kandidaturen der Neckertaler Gemeindebehörde verstrichen. Somit ist nun die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang am 28. August klar. Dann wird entschieden, wer Gemeindepräsident wird und wer die beiden noch offenen Sitze im Gemeinderat besetz. Eben dies war im ersten Wahlgang im Juni ungeklärt geblieben.

Heinz Grob, Kandidat Gemeindepräsidium Neckertal Bild: Beat Lanzendorfer

Erneut kommt es beim Gemeindepräsidium zu einem Dreikampf – aber in einer neuen personellen Konstellation. Den der amtierende Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma (SVP) hat sich entschieden, nicht mehr anzutreten. Er hatte im ersten Wahlgang am wenigsten Stimmen der drei Kandidaten gemacht. Und trotzdem ist es möglich, dass die SVP in der vereinigten Gemeinde – Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg schliessen sich per 1. Januar 2023 zusammen – das Präsidium stellt. Denn es kandidiert neu Heinz Grob (SVP) aus Lütisburg, seit 2013 in seiner Heimatgemeinde dem Gemeinderat angehörend. Bereits zuvor hatten Michael Ledergerber (Die Mitte, Necker) und Christian Gertsch (SP, Hemberg) angekündigt, nochmals anzutreten.

Christian Gertsch, Kandidat Gemeindepräsidium Neckertal Bild: PD

Michael Ledergerber, Kandidat Gemeindepräsidium Neckertal Bild: Urs M. Hemm

Drei neue Gesichter wollen in den Gemeinderat

Zu einer Kampfwahl im zweiten Wahlgang kommt es auch beim Gemeinderat. Noch zwei Sitze sind vakant, sechs Personen kandidieren dafür. Unter ihnen sind Lukas Bösch (SVP, Nassen) und Jonas Näf (FDP, Necker), die im ersten Wahlgang von den Nichtgewählten am meisten Stimmen gemacht hatten. Zudem kandidieren Christian Grob (parteilos, Bächli-Hemberg), Thomas Hämmerli (parteilos, Wald-Schönengrund), André Schilter (SVP, Necker) und Deborah Stadelmann (parteilos, Dicken). Neben Bösch und Näf hatte auch Stadelmann im ersten Wahlgang schon kandidiert.