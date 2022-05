Michael Ledergerber: «Unvoreingenommen die Dinge anpacken»

Wahlen Neckertal «Unvoreingenommen die Dinge anpacken»: Michale Ledergerber möchte als Gemeindepräsident von Neckertal die Gemeinde voran bringen Michael Ledergerber aus Necker stellt sich als Kandidat der Mitte für das Amt des Gemeindepräsidenten für die neue Gemeinde Neckertal zur Verfügung. Er sagt: «Ich bin keine Fahne im Wind, sondern authentisch und transparent.» Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 13.05.2022, 12.00 Uhr

Michael Ledergerber möchte als Kandiat der Mitte Gemeindepräsident von Neckertal werden. Bild: Urs M. Hemm

«Wenn man in einer Region lebt, sollte man sich auch für sie einsetzen», sagt Michael Ledergerber, der seit vier Jahren zusammen mit seiner Frau in deren Elternhaus auf dem Hohenrain im Necker lebt. Bereits im Appenzellerland, wo er aufgewachsen ist, habe er sich bereits in jungen Jahren in verschiedenen Vereinen engagiert und sich für ein lebendiges Dorfleben eingesetzt.

«Das liegt aber in der Familie», sagt er. Schon sein Vater war im Kirchenrat, im Schulrat und später im Bezirksrat tätig. «So war für mich von Anfang klar, wenn ich mich fürs Neckertal als Wohnort entscheide, möchte ich mich früher oder später hier engagieren», sagt Michael Ledergerber.

Vor zwei Jahren schliesslich kandierte er erstmals für ein Amt und wurde in die Geschäftsprüfungskommission der Dorfkorporation Necker gewählt, eine Aufgabe, die ihm sehr viel Freude mache. Als dann das Projekt 2023 Fahrt aufgenommen hatte, habe er sich überlegt, wie er sich in der neuen Gemeinde für die Talschaft und die Bevölkerung einbringen könnte.

«Als ich dann im September das Stelleninserat für den Posten des Gemeindepräsident gesehen war mir klar, dass ich es versuchen muss. Denn hier ist meine Zukunft, hier im Neckertal möchte ich etwas bewirken», sagt der 33-Jährige. Bestärkt in der Richtigkeit dieser Entscheidung habe ihn, dass er anders als zahlreiche andere Kandidaten den Bewerbungsprozess überstanden habe und von der Findungskommission jetzt Mitte-Kandidat auf einem Dreierticket zur Wahl vorgeschlagen werde.

Eigene Kultur respektieren

Erfahrungen aus der Politik bringe er zwar keine mit. «Aber als Leiter der Finanzen und Administration der Geoinfo AG in Herisau bin ich es mich gewohnt, verschiedene Interessen zu koordinieren und unter einen Hut zu bringen», sagt Michael Ledergerber.

Denn die Geoinfo AG ist, vergleichbar mit einer Gemeinde, in unterschiedliche Untergesellschaften aufgeteilt, die alle Begehrlichkeiten haben, am Ende aber für das Wohl des ganzen Unternehmens arbeiten. «Wie die Dörfer hier im Neckertal hat jede Untergesellschaft seine eigene Kultur, die es zu respektieren gilt. Dennoch arbeiten alle zusammen auf das gleiche Ziel hin, dass es dem Unternehmen als Ganzes gut geht.»

Als Vorteil sieht Ledergerber sein junges Alter.

«Ich habe vielleicht neue, unkonventionelle Ideen, um die Talschaft, die viel Potenzial hat, weiterzuentwickeln.»

Dabei könne ihm zugutekommen, dass er noch nicht so lange im Tal lebe und daher unvoreingenommen zu alten Geschichten Dinge anpacken und die Leute vielleicht eher an einen Tisch bringen könne.

Von seinem Naturell beschreibt sich Michale Ledergerber eher als ruhig und zurückhaltend, als guter Zuhörer aber alle Argumente aufnimmt und wohlüberlegt abwägt. «Am besten arbeite ich in einer gut funktionierenden Gemeinschaft, scheue mich aber nicht davor, Entscheidungen zu fällen und diese dann auch umzusetzen», sagt er. Wichtig sei ihm, dass die Mitarbeitenden wissen, was sie an ihm haben.

«Ich bin keine Fahne im Wind, sondern authentisch und transparent.»

Bestehendes Gewerbe unterstützen

Der grösste Wert des Neckertal sei die einmalige Landschaft. «Die Frage ist nur, wie das gut vermarkten können», sagt Michael Ledergerber. «Meine übergeordnete Vision ist, dass das Neckertal bekannt wird als Ort, wo man gut leben und seine Freizeit verbringen kann, aber auch attraktive Arbeit findet.»

Die besten Möglichkeiten sieht Ledergerber im Bereich Freizeit, damit sich das Neckertal als Tourismusregion etablieren kann. Das Ziel sei aber nicht, das Neckertal zu einem zweiten Appenzeller zu machen, das vom Tourismus zum Teil überrannt wird. Dennoch gelte es, dieses Potenzial mehr auszuschöpfen.

Hingegen im Bereich Wohnen werde es schwieriger, da die Raumplanung enge Grenzen setze und sogar Auszonungen vollzogen werden müssen. «Das heisst aber nicht, dass nicht auch hier noch viel Potenzial brachliegt. Vor allem im Bereich innere Verdichtung ist noch vieles möglich, um attraktiven Wohnraum zu schaffen.» Die Ansiedlung von neuem Gewerbe sieht Michael Ledergerber hingegen eher skeptisch.

«Daher ist es umso wichtiger, das bestehende Gewerbe zu unterstützen, damit die bestehenden Arbeitsplätze unbedingt erhalten bleiben und Ideen und Pläne vom Gewerbe möglichst unterstützt werden.»

Seinen Arbeitgeber habe über die Bewerbung informiert und stets auf dem Laufenden gehalten, wo der Bewerbungsprozess steht. Es sei auch mit der Partei abgesprochen, dass er sich sowohl für das Gemeindepräsidium als auch für einen Sitz im Gemeinderat zur Wahl stelle.

Daher habe er sein Arbeitspensum bei der Geoinfo AG bereits gekürzt. «Werde ich als Gemeindepräsident gewählt, werde ich bei der Geoinfo ausscheiden. Schaffe ich aber die Wahl <nur> in den Gemeinderat, dann habe ich so bereits freie Kapazitäten geschaffen und werde in der Firma bleiben», sagt Michael Ledergerber.

