Wahlen im Neckertal: 57 Kandidierende bewerben sich für 58 Sitze in den Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil In den Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil scheinen die Karten verteilt: Für die drei Gemeinderäte und für die Räte der Schule Oberes Neckertal und der Primarschule Hemberg kandidieren ebenso viele Personen, wie es Sitze zu vergeben hat. Das selbe gilt für die jeweiligen Geschäftsprüfungskommissionen. Einzig im Schulrat Neckertal fehlt eine Kandidatur. Urs M. Hemm 08.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die politische Landschaft in den Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg wird sich mit den Wahlen vom 27. September nicht grundlegend verändern. Bild: Urs M. Hemm

Die kommenden Wahlen in den Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg stehen unter besonderen Vorzeichen. Sollten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 13. Juni 2021 dem Vereinigungsbeschluss dieser drei Gemeinden zustimmen, stehen im Februar 2022 bereits wieder Gesamterneuerungswahlen für alle Gremien bevor.

Deshalb ist die kommende Legislatur im Falle eines Ja auf zwei Jahre beschränkt. Lehnt die Bevölkerung die Gemeindefusion hingegen ab, dauert die Legislatur ganz normal vier Jahre.

Verkürzte Amtszeit scheint wahrscheinlich

Nimmt man jedoch die Grundsatzabstimmung von vergangenem Jahr als Stimmungsbarometer in der Bevölkerung, scheint der Weg klar zu sein. Damals sprachen sich die Stimmenden in allen drei Gemeinden mit einem Ja-Anteil von über 70 Prozent für eine Prüfung einer Fusion aus. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass sich die Gewählten auf eine verkürzte Amtszeit einrichten können.

Die Absehbarkeit der kommenden Amtsdauer kann unter anderem ein Grund dafür sein, dass sich viele Bisherige der Bevölkerung noch einmal zur Wahl stellen und dass für fast alle Vakanzen Kandidierende gefunden werden konnten.

Zwei Neue für den Neckertaler Gemeinderat

Aus dem siebenköpfigen Gemeinderat der Gemeinde Neckertal sind zwei Rücktritte zu verzeichnen. Nicht mehr zur Wahl stehen Paula Bruderer (parteilos, Dicken) und Albert Zellweger (FDP, Wald-Schönengrund). An ihrer Stelle kandidieren Maja Meyer-Böhm (FDP, Mogelsberg) sowie Christoph Weder (FDP, Ebersol).

Vreni Wild kandidiert aufs Neue für das Amt der Neckertaler Gemeindepräsidentin. Bild: PD

Für das Amt der Neckertaler Gemeindepräsidentin kandidiert erneut Vreni Wild (FDP, Wald-Schönengrund). Für den Gemeinderat stellen sich zur Wiederwahl: Walter Brander (parteilos, Hoffeld), Peter Bünzli (FDP, Brunnadern), Daniel Koller (FDP, Mogelsberg) sowie Bruno Schweizer (SVP, Brunnadern).

Die Bestätigung der fünf Bisherigen in ihren Ämtern scheint ebenso unbestritten wie die Wahl von Maja Meyer-Böhm und Christoph Weder für die zwei vakanten Sitze.

Mit Maja Meyer-Böhm und Christoph Weder (beide FDP) kandidieren zwei Neue für den Einzug ins Neckertaler Gemeindehaus in Mogelsberg. Bild: Urs M. Hemm

Zu keinen Überraschungen dürfte es auch in der Wahl für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) kommen. Da keine Rücktritte eingereicht wurden und sich auch keine neuen Kandidaturen gemeldet hatten, stellen sich die fünf Bisherigen zur Wahl.

Dies sind: Peter Rhyner (FDP, Mogelsberg, Präsident der GPK), Irina Raschle (FDP, St. Peterzell), Dorothea Ackermann (parteilos, Hoffeld), Roger Scherrer (FDP, Brunnadern) und Matthias Seelhofer (parteilos, Mogelsberg).

Hemberg setzt auf bewährtes Team

Christian Gertsch stellt sich für eine weitere Legislatur als Gemeindepräsident von Hemberg zur Wahl. Bild: Urs M. Hemm

Für den fünfköpfigen Gemeinderat von Hemberg sind auf das Ende dieser Amtsperiode keine Rücktritte eingereicht worden. Als Gemeindepräsident stellt sich Christian Gertsch zur Wiederwahl. Für die verbleibenden vier Sitze im Gemeinderat kandidieren die Bisherigen Martina Langenegger, Alexis Frischknecht, Hermann Roth sowie Hanspeter Schweizer.

In Hemberg ist nicht damit zu rechnen, dass das gut funktionierende Gefüge an der Spitze der Gemeinde auseinandergerissen wird. Umso mehr als es insbesondere in kleinen Gemeinden immer schwieriger wird, Mitglieder für öffentliche Ämter zu finden.

Geschieht nicht Unvorhergesehenes, werden in der kommenden Amtszeit die gleichen Gemeinderäte im Hemberger Gemeindehaus ein und aus gehen wie in den vergangenen Jahren. Bild: Urs M. Hemm

Aus der GPK der Gemeinde Hemberg sind mit Sabrina Thoma und deren Präsident Patrick Hartmann zwei Mitglieder zurückgetreten. Für diese zwei Sitze kandidieren Ramona Frei und Ernst Schafflützel. Zur Wiederwahl in die GPK stellen sich die drei bisherigen Mitglieder Mario Alder, Daniel Lehner und Johannes Näf.

Auffrischung für Oberhelfenschwil

Im Gemeinderat von Oberhelfenschwil gilt es zwei Sitze neu zu besetzen. Nicht mehr antreten werden Angelika Künzle (parteilos) und Beat Brändle (parteilos). Als Ersatz stellen sich Tiara Truno (CVP) sowie Roger Lacher (parteilos) der Bürgerschaft zur Wahl.

Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil, tritt noch einmal für eine weitere Amtsperiode an. Bild: Urs M. Hemm

Für das Amt des Gemeindepräsidenten tritt der bisherige Amtsinhaber Toni Hässig (CVP) an. Mit ihm kandidieren die vier bisherigen Gemeinderäte Stephan Ammann (parteilos), Daniel Hofer (parteilos), André Schilter (parteilos)und Matthias Schmid (parteilos).

Da für die zwei frei gewordenen Sitze im Gemeinderat zwei Kandidierende zur Wahl stehen, dürften diese sich einer Mehrheit sicher sein. Die Oberhelfenschwiler Wählerschaft wird sich kaum auf eine Vakanz einlassen und es ohne valable Ersatzkandidatur auf einen zweiten Wahlgang ankommen lassen.

Zwei neue Gemeinderäte wollen ins Gemeindehaus Oberhelfenschwil gewählt werden. Bild: Urs M. Hemm

Aus der GPK sind mit Stefan Stillhart (CVP), Petra Schnellmann (parteilos) und Felix Tschumper (parteilos) gleich drei Mitglieder zurückgetreten. An ihrer Stelle kandidieren Roman Looser (parteilos), Rainy Stillhart (EDU) und Jeanette Willi (parteilos). Zur Wiederwahl stellen sich Regula Bollhalder (CVP, Präsidentin) und Andreas Kull (parteilos).

Präsident der Schulfusion Oberes Neckertal tritt ab

Zu einem Führungswechsel wird es im Schulrat der Schule Oberes Neckertal kommen. Nach zwei Amtszeiten tritt Werner Raschle (FDP, St. Peterzell) nicht mehr an.

An seiner Stelle möchte Andrea Galli-Holderegger (FDP, Wald-Schönengrund) das Amt der Schulratspräsidentin übernehmen. Ebenfalls neu in den Schulrat gewählt werden möchten Markus Bischofberger (FDP, Wald-Schönengrund) und Claudia Feierabend (parteilos, St. Peterzell). Sie treten anstelle der zurückgetretenen Hedy Hauser (FDP, Wald-Schönengrund) und Manfred Preisig (parteilos, St. Peterzell) an.

Das von Grund auf sanierte Schulhaus Baumgarten in St.Peterzell: Werner Raschle hinterlässt seiner Nachfolgerin im Amt der Schulratspräsidentin eine intakte Infrastruktur. Bild: Urs M. Hemm

Zur Wiederwahl stellen sich Thomas Bösch (parteilos, Bächli-Hemberg)sowie Petra Horlacher Raguja ­(parteilos, Wald-Schönengrund).

In der Geschäftsprüfungskommission dürfte alles beim Alten bleiben. Die drei bisherigen Mitglieder kandidieren erneut: Sybille Altherr (parteilos, St. Peterzell), Verena Bühler (parteilos, St. Peterzell) und Barbara Raschle (parteilos, Bächli-Hemberg).

Neue Präsidentin für die Primarschule Hemberg

Auch für den Schulrat der Primarschule Hemberg muss ein neues Präsidium gewählt werden. Als Nachfolgerin von Elsbeth Roth stellt sich Claudia Müller-Bollhalder zur Wahl, die bisher im Schulrat Einsitz hatte. Für die so frei werdenden Sitze im Schulrat kandidieren Sarah Alder und Beat Bruderer. Die zwei Bisherigen Werner Frei und Anita Raschle Huber stellen sich zur Wiederwahl.

Claudia Müller-Bollhalder, die designierte Nachfolgerin von Elsbeth Roth als Schulratspräsidentin, wird einer Schulgemeinde mit zwei Schulhäusern vorstehen. Im Bild ist das Schulhaus in Bächli. Bild: PD

In der GPK der Primarschule Hemberg zeichnet sich ein Wechsel ab. Nach zwölfjähriger Tätigkeit möchte Barbara Inauen nicht mehr antreten. Für diesen Sitz kandidiert Sandra Freitag. Neben ihr stellen sich die beiden Bisherigen Esther Frei und Barbara Raschle zur Wahl.

Rudolf Mäders Kandidatur zur fünften Legislatur

Weil für ihn keine Nachfolge gefunden werden konnte, tritt Rudolf Mäder (Oberhelfenschwil) zu einer fünften Legislatur als Präsident des Schulrats der Schule Neckertal an. Für den Schulrat kandidieren die beiden Bisherigen Isabella Bühler (Brunnadern) und Sheila Rutz (Necker).

Das Schulhaus Russen in Mogelsberg mit neuem Sportplatz: Schulratspräsident Rudolf Mäder hat während seiner vergangenen Amtszeiten die Infrastruktur seiner Schuleinheiten stets auf dem neuesten Stand gehalten. Bild: Urs M. Hemm

Für die zwei Vakanzen, die durch die Rücktritte von Jeannette Scheu (Hoffeld) und von Christian Roth (Nesslau) entstanden sind, hat sich bisher mit Andrin Hindermann aus Mogelsberg nur ein Kandidat beworben. Für die Besetzung des zweiten Sitzes ist ein zweiter Wahlgang vorgesehen, allenfalls eine Stille Wahl.

In der GPK der Schule Neckertal ist ein Abgang zu verzeichnen. Für diesen Sitz stellt sich Andrea Schuler aus Mogelsberg zur Wahl. Zur Wiederwahl treten an: Daniel Ammann (Oberhelfenschwil) und Michael Hochreutener (Mogelsberg).