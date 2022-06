Hochsommer Sport am Bodensee, Abkühlung auf dem Säntis, Tanzen auf der Dachterrasse: So verbringt die Ostschweiz die bisher heissesten Tage des Jahres

Ein Hitzewochenende kann man unterschiedlich verbringen: Manche treiben Sport am Untersee und erfrischen sich im Wasser. Andere suchen Abkühlung im Alpstein. Und wieder andere bekämpfen Hitze mit Hitze: an der prallen Sonne, mit schweisstreibenden Beats an einer Rooftop-Party in St.Gallen.