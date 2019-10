Bei den Wahlen 2015 lag die Stimmbeteiligung im Toggenburg bei 52,18 Prozent. Diese könnte am Sonntag höher ausfallen, doch noch sind bei den Toggenburger Gemeinden nicht so viele Wahlzettel angekommen.

2015 war die Stimmbeteiligung hoch: Jeder zweite Toggenburger hat damals gewählt Bei den Wahlen 2015 lag die Stimmbeteiligung im Toggenburg bei 52,18 Prozent. Diese könnte am Sonntag höher ausfallen, doch noch sind bei den Toggenburger Gemeinden nicht so viele Wahlzettel angekommen. Sabine Camedda

Den Wahlzettel ausfüllen, den Stimmausweis unterschreiben, alles ins Couvert packen und abschicken: Auch die meisten Toggenburger erfüllen ihre Wahlpflicht auf diesem Weg. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)

Am kommenden Sonntag geht es um die Wurst. Dann werden die Wahlzettel für die National- und Ständeratswahlen ausgezählt. Bis am früheren Abend sollte klar sein, welche Politikerinnen und Politiker die Interessen des Kantons St.Gallen in Bern vertreten werden. Das Interesse an den Eidgenössischen Wahlen ist in diesem Jahr gross. 255 Frauen und Männer stellen sich für ein Amt in der Grossen Kammer zur Verfügung – so viele wie noch nie.

Auch bei der Stimmbeteiligung scheint sich ein Plus gegenüber den letzten Wahlen im Jahr 2015 abzuzeichnen, auch wenn es sich in einem tiefen Prozentbereich bewegen wird. In der Stadt Zürich beispielsweise sind bis am Stichtag am zweitletzten Donnerstag vor der Wahl 4 Prozent mehr Stimmcouverts zurückgeschickt worden. In der Stadt St.Gallen hingegen waren es 0,3 Prozent weniger als noch vor vier Jahren.

Kein genauer Trend für Toggenburger Gemeinden

Bei den Stimmbüros in den Gemeinden des Wahlkreises Toggenburg trudeln immer mehr ausgefüllte Wahlzettel ein. In keiner Gemeinde wurden bis am Montag die bisher abgegebenen Couverts gezählt und darum sei es schwierig, eine klare Tendenz auszumachen. Dies ergab eine kleine Umfrage des «Toggenburger Tagblatts» bei einigen Gemeinden im Wahlkreis.

In Lichtensteig und Mosnang seien noch nicht so viele Wahlzettel eingegangen, war zu erfahren. Darum gehen die Mitarbeiter der Gemeinderatskanzleien davon aus, dass viele Wahlzettel erst in den letzten Tagen dieser Woche abgeschickt werden. Auch in Nesslau geht man davon aus, dass in den kommenden Tagen viele Stimmcouverts eintreffen. Derzeit habe man eine Stimmbeteiligung von 18 Prozent erreicht, bis am Wochenende werde wohl gut die Hälfte der Stimmberechtigten ihren Wahlzettel abgeben, so die Schätzung.

In Ebnat-Kappel lasse sich noch keine klare Tendenz betreffend der Stimmbeteiligung ausmachen, hiess es bei der Gemeinde. Anders hingegen sieht es in Kirchberg aus. Dort seien «überdurchschnittlich viele» Wahlzettel bereits eingereicht worden, sagen die Mitarbeiter der Ratskanzlei. Wie gross die Stimmbeteiligung aber effektiv sein wird, kann erst am Sonntag ermittelt werden.

2015 mehr Wähler als im kantonalen Durchschnitt

Alle angefragten Gemeinden bestätigen hingegen, dass die Stimmbürger ihre Wahlzettel grossmehrheitlich zu Hause ausfüllen und vorgängig abschicken oder im Gemeindehaus abgeben. Weit über 90 Prozent aller Stimmzettel in der Gemeinde Nesslau würden schriftlich eintreffen, hiess es bei der Gemeinderatskanzlei. Trotzdem werden die Urnen am Wahlsonntag noch benutzt.

Bei den Eidgenössischen Wahlen 2015 gaben über 15'500 stimmberechtigte Toggenburger ihren Wahlzettel ab. Somit betrug die Stimmbeteiligung 52,18 Prozent. Diese war grösser als im Kanton St.Gallen, wo im Durchschnitt 46,47 Prozent der Stimmberechtigten an der Wahl teilgenommen haben.

Den grössten Wähleranteil im Toggenburg verzeichnete 2015 die Gemeinde Lütisburg mit 58,22 Prozent. Sie hatte die drittgrösste Stimmbeteiligung im ganzen Kanton St.Gallen hinter Mörschwil und Berg. Die tiefste Zahl aller Toggenburger Gemeinden lieferte Lichtensteig, dort gaben 45,63 Prozent der Stimmberechtigten den Wahlzettel ab.