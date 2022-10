Ein Toggenburger will Präsident vom Katholischen Kollegium werden

Wahl «Ich will der katholischen Kirche dienen»: Warum ein Toggenburger höchster Katholik im Kanton St.Gallen werden möchte Am 22. November wählt das Parlament der Katholiken im Kanton St.Gallen ein neues Oberhaupt. Peter Burkhard aus Ebnat-Kappel hat gute Chancen, die Wahl zu schaffen. Lara Wüest Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Noch ist er Vizepräsident des Katholischen Kollegiums: Peter Burkhard. Bild: Lara Wüest

Beten steht in seinem Alltag nicht an erster Stelle. Er sei bei weitem kein frömmlerischer Mensch, sagt der Mann, der in Lederjacke und Jeans an einem Tisch ganz hinten im Café Abderhalden in Ebnat-Kappel einen Kaffee trinkt. Doch wenn alles so kommt, wie geplant, wird Peter Burkhard aus Ebnat-Kappel schon bald der höchste Katholik im Kanton St.Gallen. Zumindest auf staatskirchenrechtlicher Ebene. Burkhard kandidiert für das Präsidium im Katholischen Kollegium, dem Parlament der Katholikinnen und Katholiken des Kantons. Die Wahl findet am 22. November statt, an der nächsten Sitzung des Kollegiums.

Das Parlament der Katholiken Das Katholische Kollegium ist das Parlament, also die Legislative, der Katholikinnen und Katholiken des Kantons St.Gallen. Es wird von den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern gewählt und umfasst 180 Mitglieder – auch Frauen. Das Parlament tagt zweimal pro Jahr und wählt unter anderem die Mitglieder der Regierung, Administrationsrat genannt. Es erlässt zudem die Verfassung und genehmigt die Jahresrechnung des Katholischen Konfessionsteils. Und es wirkt bei der Wahl des St.Galler Bischofs mit. Zusammen mit dem Administrationsrat bildet das Katholische Kollegium den Katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen. (law)

Wird Burkhard gewählt, leitet er diese Sitzungen künftig. Und er wird zum obersten Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in den katholischen Kirchgemeinden.

Einen Monat vor der Wahl erzählt der 59-Jährige im Café Abderhalden, warum er kandidiert. Er sagt:

«Ich will der katholischen Kirche dienen.»

Zugleich ist es Usus, dass Burkhard in seiner Funktion das Amt übernimmt: In den vergangenen zwei Jahren amtete er als Vizepräsident des Kollegiums. Und in der Regel werden aus den Vizepräsidenten nach zwei Jahren stets die Präsidenten. Fast eher eine Formsache als eine Wahl. Bisher ist Burkhard auch der einzige Kandidat.

Als Kind selten zur Kirche gegangen

Der katholischen Kirche dienen – das spielt in Burkhards Alltag schon länger eine Rolle. Vor einigen Jahren war er zum Beispiel Präsident der katholischen Kirchgemeinde Ebnat-Kappel. Seit 15 Jahren ist er Mitglied des Katholischen Kollegiums. Seit drei Jahren sitzt er im Stiftungsrat der Pensionskasse des Bistums St.Gallen.

Hätte dem jungen Burkhard einst jemand gesagt, dass er sich im späteren Leben für die katholische Kirche engagieren würde, hätte er ihm nicht geglaubt. «Meine Eltern waren zwar katholisch, doch sie gingen nicht regelmässig zur Kirche», erinnert er sich. Und das galt länger auch für ihren Sohn.

Durch seine Frau zur Kirche gefunden

Burkhard wuchs in der Stadt St.Gallen auf. Weil bereits seine Eltern die Flade, die katholische Kantonssekundarschule, besuchten, schickten sie auch ihren einzigen Sohn dorthin. Eher aus Tradition als aus spirituellen Gründen also. Burkhard schmunzelt, wenn er sagt:

«Ich wurde auch durch die Schule kein regelmässiger Kirchengänger, obwohl ich stets an Gott und Jesus Christus glaubte.»

Erst ein paar Jahre nach der Schule bekam die katholische Kirche in Burkhards Leben eine neue Bedeutung. Kurz nachdem Burkhard, ein «Zahlen- und Kopfmensch», seine Lehre als Kaufmännischer Angestellter auf einer Bank abgeschlossen hatte, verliebte er sich während eines Wochenendaufenthaltes im Lötschental in eine junge Walliserin. Drei Jahre später gaben sich die beiden das Ja-Wort, 35 Jahre ist das her.

Zusammen mit seiner Frau, Katholikin und regelmässige Kirchengängerin, begann Burkhard die katholische Kirche als Institution zu schätzen. Auch wenn er nicht mit allem einverstanden ist, was in der Kirche läuft. Burkhard ist zum Beispiel ein Befürworter der Frauenordination. Beim Zölibat wäre er froh, «wenn dieses endlich aufgehoben würde».

Trotzdem überwiegt für ihn das Positive. Er sagt: «Diese katholische Kirche steht immer wieder in den Negativschlagzeilen. Dabei vergessen die Leute, dass sie auch sehr viel Gutes bewirkt.»

In die Ämter hineingerutscht

Als Burkhard und seine Frau mit ihren ersten beiden Kindern – das dritte Kind folgte kurze Zeit später – vor 29 Jahren nach Ebnat-Kappel zogen, stand für sie ausser Frage, dass sie sich auch der katholischen Kirchgemeinde anschliessen würden. Und mit der Zeit rutschte Burkhard, der Banker und spätere Versicherungsfachmann, in die Ämter der Kirche hinein.

Seine Wahl zum Parlamentspräsidenten dürfte nun also Formsache sein. Doch das hört der Anwärter nicht gern. Es bleibe eine Wahl und dabei könne stets Unvorhergesehenes passieren.

