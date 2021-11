Diskussion: Wer ist am nächsten Lockdown schuld?

WATTWIL Covid-Gesetz: Kontroverse Diskussion über Abstimmungsvorlage Die Gegner des Covid-Gesetzes aus der SVP bezweifeln die Wirksamkeit der bisher ergriffenen Massnahmen und kritisieren den Verlust an Freiheiten der Bürger. Die Befürworter sind überzeugt, dass die Schweiz mit einem Ja weiter gehende Einschränkungen wie neue Lockdowns vermeiden kann. In Wattwil organisierten die FDP, die Mitte und die SVP eine Podiumsdiskussion zur Abstimmungsvorlage. Martin Knoepfel Aktualisiert 03.11.2021, 17.19 Uhr

«Die Zahlen steigen trotz Zertifikat. Die Massnahmen beeinflussen die Infektionszahlen nicht», sagte Thomas Bösch, Präsident der SVP Toggenburg. «50 Franken für einen Test sind viel Geld, vor allem für die junge Generation. Das hat der Bundesrat nicht bedacht, als er die Tests kostenpflichtig machte», findet Lukas Huber, Präsident der JSVP des Kantons St.Gallen.

«Das Zertifikat verhindert Schlimmeres», entgegnete Simon Seelhofer, Präsident der FDP Toggenburg. «Die SVP gibt sich als Verteidigerin der Steuerzahler, aber die Ungeimpften verursachen Kosten von 1,5 Millionen Franken pro Tag für Tests. Bisher mussten die Steuerzahler das übernehmen», gab Kantonsrat Adrian Gmür zu bedenken.

Am Dienstagabend kreuzte das Quartett unter Leitung von Urs Hemm (Redaktor «Toggenburger Tagblatt») in Wattwil die Klingen zum Covid-Gesetz, über das am 28. November abgestimmt wird. Rund 35 Personen waren in den Thurpark-Saal gekommen und erlebten eine lebhafte Debatte.

Kritik an «unglaublicher Schuldenmacherei»

Thomas Bösch kritisierte die «unglaubliche Schuldenmacherei» in der Coronapandemie und die Machtkonzentration beim Bundesrat als Folge des Covid-Gesetzes. Die SVP habe als einzige Partei eine klare Strategie kommuniziert. Der Bundesrat habe aber entschieden, es gleich schlecht zu machen wie der Rest von Europa, sagte der Präsident der SVP Toggenburg.

Falsch sei die Aussage, das Zertifikat bringe Freiheiten. Es verschaffe in Wirklichkeit nur Privilegien, die wieder entzogen werden könnten. Weiter kritisierte Thomas Bösch, dass es im Toggenburg seit Wochen keine Impf- und Testmöglichkeit mehr gebe. Bei einem Ja am 28. November gehe es weiter wie bisher. Dass die Lage jetzt eskaliere, sei auf die Ferienreisen in den Balkan im Sommer zurückzuführen. Da hätte man vorher Massnahmen ergreifen müssen.

Gmür: Bundesverfassung verbiete unveränderte Neuauflage

Adrian Gmür erinnerte daran, dass 169 Nationalräte, davon 28 aus der SVP, und alle Ständeräte, davon sechs von der SVP, die im März vorgenommenen Änderungen am Covid-Gesetz gutgeheissen hatten. Und nur über diese Ergänzungen stimme man ab, gab Adrian Gmür zu bedenken.

Heute seien rund zwei Drittel der Bevölkerung geimpft. Er empfinde es als Zumutung, dass die Minderheit der Mehrheit vorschreiben wolle, ob sie zum Beispiel Restaurants oder Fussballstadien aufsuchen dürfe, sagte Adrian Gmür. Auf eine Frage aus dem Publikum wies er darauf hin, dass die Bundesverfassung es verbietet, ein dringliches Bundesgesetz unverändert erneut vorzuschlagen, wenn die Verlängerung vom Volk abgelehnt wurde.

«Bei einem Nein am 28. November sind Nachbesserungen nur über den ordentlichen Gesetzgebungsweg möglich.»

Zudem sei bei einem Nein unklar, was ab dem März 2022 gelte. Das mache vielen Firmen Angst.

Kritik an Berechnung der Geimpftenquote

Studenten müssten sich dreimal pro Woche testen lassen. Das koste 150 Franken pro Woche und das könnten sich die wenigsten leisten, rechnete Lukas Huber vor. Dabei sei es zentral, dass junge Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten. Der JSVP-Präsident kritisierte, dass das Zertifikat im Sommer im Hinblick auf Grossveranstaltungen eingeführt wurde, während es heute einem ganz anderen Zweck diene. Dabei seien über 86 Prozent der Altersgruppe über 60 Jahre schon geimpft.

«Die Impfquote über die ganze Bevölkerung zu berechnen, wie das in der Schweiz gemacht wird, ist unsinnig.»

Der Schaden eines Neins am 28. November sei gering, denn unbestrittene Massnahmen wie Auslandzertifikate oder die Unterstützung für die Wirtschaft könne man trotzdem rasch realisieren, findet Lukas Huber.

«Viele Anlässe dank Zertifikat wieder möglich»

Simon Seelhofer lehrt an einer höheren Fachschule und ist sehr froh, dass es wieder Präsenzunterricht gibt. Viele Anlässe seien dank dem Zertifikat möglich, etwa der Winterzauber in Bazenheid. Die Gegenseite bringe Vorschläge, die nicht funktionierten. Er möchte jetzt Gas geben für sinnvolle Massnahmen, um die Pandemie zu beenden.

«Wenn das Covid-Gesetz abgelehnt wird, wird das Zertifikat abgeschafft, aber die SVP ist verantwortlich für den nächsten Lockdown.»

Bei höheren Infektionszahlen drohten neue Lockdowns, befürchtet Simon Seelhofer. Dabei sei die Schweiz mit milderen Massnahmen als das Ausland durch die Krise gekommen. Abgesehen davon stimme man nicht nur über das Zertifikat ab, sondern auch über weitere Hilfen für Kulturschaffende, für Arbeitslose und für Personen in Kurzarbeit sowie über Hilfen für die Gastronomie.