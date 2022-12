Wärmeverbund Weihnachtsgeschenk der Thurwerke AG: Keine Energiepreis-Erhöhung im Wärmeverbund Wattwil Seit sechs Jahren ist der Energiepreis im Wärmeverbund Wattwil konstant, auch nächstes Jahr soll das so sein. Die Wärmeenergie bietet im Vergleich zu Öl oder Gas eine stabile Versorgungssicherheit. Alec Nedic 14.12.2022, 17.00 Uhr

Das Waldholz, das die Wärme für den Wärmeverbund Wattwil liefert, stammt zu 95 Prozent aus Wäldern von Wattwil und Lichtensteig. Bild: PD

Der Wärmeverbund Wattwil beschert seinen Kundinnen und Kunden ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Die Thurwerke AG kann den Wärme-Energiepreis auch 2023 stabil halten. Der Preis liegt damit seit 2016 unverändert bei 12.50 Rappen pro Kilowattstunde.

Die Thurwerke können den «Wärmepreis», also den festgelegten Energiepreis für Wärme, jeweils auf den 1. Januar hin regulieren. Für das anstehende Jahr habe man sich entschieden, auf eine Preisanpassung zu verzichten, wie die Thurwerke AG in einer Mitteilung informiert. Ein Hauptargument sei dabei das lokale Waldholz, woraus 95 Prozent der Wärme im Wärmeverbund Wattwil produziert wird. Alex Hollenstein, Geschäftsführer der Thurwerke AG, bemerkt:

Alex Hollenstein, Geschäftsführer Thurwerke AG Bild: PD

«Mit Blick auf die allgemeine Entwicklung im Energiebereich freuen wir uns, dass der Preis nun auch für das siebte Betriebsjahr des Wärmeverbunds Wattwil unverändert bleibt.»

Regionalität verhindert Preiserhöhung

Für die Preisbestimmung 2023 haben die Thurwerke mehrere Faktoren berücksichtigt. Zum einen wurde der Preisindex «Schnitzel» von Holzenergie Schweiz und die Holzschnitzelpreise der lokalen Holzlieferanten beurteilt. Grundsätzlich stieg der Preis in der Schweiz im vergangenen Jahr.

Der Holzschnitzelpreis der drei lokalen Holzlieferanten jedoch, welche das Waldholz vor allem aus Wattwil und Lichtensteig liefern, bleibt auch für 2023 stabil. Grund dafür seien die sehr kurzen Anfahrtswege, wie Alex Hollenstein auf Anfrage mitteilte. Das regionale Holz wird in der Holzschnitzel-Heizzentrale im Wattwiler Flooz verarbeitet. Jährlich werden rund 15'000 Kubikmeter Holzschnitzel für die Energieproduktion verwertet.

Holzschnitzel-Heizzentrale im Flooz Wattwil. Bild: Sascha Erni

Zum anderen betrachtete man den Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik BFS. Der Landesindex sei gestiegen, was eine Preisanpassung zuliesse, sagt Alex Hollenstein. Auch hier verzichte man aber auf eine Kostenüberwälzung an die Kunden im 2023. Viele neue Kunden schlossen sich in den letzten Jahren an den Wärmeverbund an, trotz günstiger Öl- und Gaspreise, womit der Wärmeabsatz gesteigert werden konnte.

Ausserdem sei man als regionaler Anbieter von Wärme nicht abhängig von Gaslieferungen aus dem Ausland, was in der momentanen Situation vorteilhaft sei. Möglichst viel regionale Energie zu stabilen Preisen und damit eine hohe Versorgungssicherheit bieten zu können, gehöre zu den erklärten Zielen der Thurwerke AG, so der Geschäftsführer.

Wärmeverbund mit hoher Versorgungssicherheit

Der Wärmeverbund ist eine sichere und kostengünstige Methode zur regionalen Energieversorgung. Abgesehen von der Preisstabilität biete der Wärmeverbund weitere Vorteile, betont Alex Hollenstein.

«Dank der freien Verfügbarkeit von lokalen Holzschnitzeln und der Regionalität des Produkts ist die Wärme-Energie unabhängig vom Ausland und auch keinen Spekulationseinflüssen unterworfen.»

Dadurch sei insbesondere für Mehrfamilienhäuser und das Gewerbe ein Anschluss an einen Wärmeverbund attraktiv.