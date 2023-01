Kinderwagenrennen Dietfurt findet zum 13. Mal statt

Vorschau Traditionelles Kinderwagenrennen: Bald düsen unter den Augen der Schaulustigen wieder kreative Gefährte durch Dietfurt Seit 1979 messen sich in Dietfurt mutige Pilotinnen und Piloten im Kampf um den schnellsten und kreativsten Kinderwagen. Das Organisationskomitee freut sich auf einen bunten Anlass am 5. Februar. Jochen Tempelmann 11.01.2023, 18.40 Uhr

Papa Schlumpf manövriert seinen Wohnpilz durch den Hindernisparcours am letzten Rennen im Jahr 2019. Bild: Sascha Erni

Es ist ein seltener Anlass und ein besonderer: Alle vier Jahre messen sich im Toggenburg mutige Pilotinnen und Piloten in einem Rennen. Nicht etwa auf den Ski oder auf dem Velo, sondern mit dem Kinderwagen. Am 5. Februar ist es wieder so weit: Zum 13. Mal findet das Kinderwagenrennen in Dietfurt statt. Am Ende des Nachmittags wird der schnellste und kreativste Kinderwagen gekürt.

Mittlerweile kann man das Rennen wohl als «legendär» beschreiben. Denn über die 44 Jahre, die es das Rennen mittlerweile gibt, hat sich der Anlass zu einem regelrechten Massenevent entwickelt. «Die Strassen sind jeweils voll von Zuschauern, die in die ‹Dietfurter Arena› pilgern», sagt Pius Gemperle vom Organisationskomitee: «Auch die Züge erreichen vor Rennbeginn jeweils ihre Kapazitätsgrenze.» Er rechnet mit rund 2500 Schaulustigen.

Kreativität und Geschwindigkeit

Trotz des grossen Erfolgs hat sich der Sportklub Dietfurt, Träger des Events, dazu entschieden, das Kinderwagenrennen nur alle vier Jahre stattfinden zu lassen. «Wir wollen, dass es ein spezieller Anlass bleibt, auf den sich die Bevölkerung freut», sagt Gemperle.

Dieses Pilotenteam hat sich, wie unschwer zu erkennen ist, von der jamaikanischen Bobmannschaft inspirieren lassen. Bild: Sascha Erni

Speziell wird es zweifelsohne: Rund dreissig Teams messen sich in zwei Wettbewerben. Im ersten bewertet das Publikum die Kreativität der Gefährte. Ganz im Stil eines Fasnachtsumzugs werden die Wagen humoristisch dekoriert, oft mit Anspielungen auf Ereignisse des vergangenen Jahres. Das Fahrgestell muss ein Kinderwagen bleiben, so die Anforderung.

In der zweiten Runde geht es dann auf einen Hindernisparcours, durch den die Pilotinnen und Piloten ihren Kinderwagen schieben. Es gewinnt schliesslich, wer in Kombination beider Runden das beste Ergebnis erzielt. «Wer sich gut präsentiert, aber langsam im Zeitlauf ist, hat so trotzdem die Chance aufs Podest zu kommen», sagt Gemperle.

Im Rennen gilt es zahlreiche Hindernisse zu überwinden. Bild: Sascha Erni

Spass hat oberste Priorität

Die Hauptsache ist, dass der Spassfaktor stimmt. Schwerere Unfälle habe es noch nie gegeben. «Viele Pilotinnen und Piloten waren schon öfter dabei und sind geübt», sagt Gemperle. Damit steht dem Anlass kaum noch etwas im Weg: «Wir hoffen nun, dass das Wetter stimmt. Es wäre schade, wenn es regnet.» Daran, dass die Mottos der Wagen auch dieses Jahr unterhaltsam sind, zweifelt der Mitorganisator nicht.

Das Kinderwagenrennen Dietfurt findet am 5. Februar ab 14 Uhr statt, rund um das Gelände gibt es Festwirtschaften und eine Tombola. Im Anschluss an die Wettbewerbe folgt die Siegerehrung im Restaurant Rössli. Begleitet wird der Anlass von verschiedenen Toggenburger Guggen.