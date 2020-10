Vorschau auf das regionale Fussballwochenende: Zwei Topspiele stehen im Blickfeld Hochspannung vor dem 4.-Liga-Spitzenkampf Niederwil – Bütschwil sowie dem Duell der Frauen zwischen Ebnat-Kappel und Bütschwil – und mit Ebnat-Kappel und Neckertal-Degersheim duellieren sich in der 3. Liga ebenfalls zwei Vereine aus der Region. Beat Lanzendorfer 07.10.2020, 16.13 Uhr

Im Juni verlor Bütschwil einen Test gegen Ebnat-Kappel mit 1:4. Am Sonntag sind die damals Besiegten trotzdem der Favorit. Bild: Beat Lanzendorfer

Es wäre Zeit, dass Bazenheid (2. Liga Inter) ein längst fälliges positives Zeichen setzt. Nach drei Nullern am Stück ist die Mannschaft auf Rang 8 abgerutscht. Nun müsste in Weesen die Kehrtwende kommen. Der Gegner, der in der Tabelle hinter den Toggenburgern angesiedelt ist, liegt in Reichweite.

Ein Auswärtssieg wäre auch deshalb wichtig, weil sich Bazenheid eine Reserve nach hinten erarbeiten könnte. Alle gefährdeten Teams spielen nämlich gegen einen höher eingestuften Gegner und können nicht zwingend einen Punktezuwachs budgetieren.

Mit neun Punkten nach sechs Runden sieht die Wattwiler Zwischenbilanz verheissungsvoll aus. Schafft die Mannschaft in Bronschhofen den vierten Saisonsieg, könnte sie sich bei entsprechendem Ausgang der anderen Paarungen sogar bis auf das Podest vorarbeiten.

Die Aussichten sind günstig, weil mit Rapperswil-Jona und Schmerikon der Dritte und der Vierte direkt aufeinandertreffen. Beide haben jeweils nur einen Punkt mehr als Wattwil Bunt.

Neckertal-Degersheim bekundet in dieser Saison Mühe gegen die Spitzenteams. Gegen jene Gegner, die auf Augenhöhe sind, resultierten hingegen drei Siege. Die Elf scheint somit bereit, wenn es erforderlich ist.

Aus dieser Warte betrachtet wird es für Ebnat-Kappel schwierig, am Sonntagmorgen den ersten Saisonsieg einzufahren. Obwohl die Obertoggenburger auf dem heimischen Untersand antreten dürfen, kommt ihnen nur die Aussenseiterrolle zu.

Wenig spricht dagegen, dass Bütschwil nach Ablauf der Vorrunde auf Platz 1 steht. Ein erster Anlauf, daran etwas zu ändern, nimmt Niederwil. Sollte es aber wie vor Wochenfrist in Niederstetten erneut nichts mit Punkten werden, droht ein weiterer Absturz.

Bütschwil seinerseits verspürt weniger Druck, weil die Elf bei jedem Ausgang des Spiels weiterhin im Aufstiegsrennen verbleibt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Toggenburger vehement den sechsten Saisonsieg anpeilen.

Nach zuletzt sechs Punkten geht es in Kirchberg aufwärts. Sollte es in Pfyn aber nicht zu einem Dreier reichen, wird es wieder eng, weil der Rückstand auf Leader Bütschwil schon jetzt sechs Zähler beträgt.

Im Juni setzten sich die Ebnat-Kappler Frauen in einem Testspiel gleich 4:1 gegen die Bütschwiler Frauen hinweg. Gut drei Monate später macht sich Ernüchterung breit.

Während Bütschwil mit elf Punkten und Platz 2 den Erwartungen bisher gerecht wurde, kassierte Ebnat-Kappel im selben Zeitraum fünf Niederlagen, was die rote Laterne zur Folge hat.

Im direkten Vergleich am Samstag auf dem Untersand ist Bütschwil zu favorisieren, zumal die Duelle in jüngerer Vergangenheit fast immer mit klaren Ergebnissen zu Gunsten der Bütschwilerinnen endeten.