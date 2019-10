Bütschwil und Kirchberg kämpfen am letzten Spieltag in der 4. Liga im Fernduell um den Herbstmeistertitel.

Bütschwil und Kirchberg kämpfen am letzten Spieltag in der 4. Liga im Fernduell um den Herbstmeistertitel.

Vorschau auf das Fussballwochenende: Ein Toggenburger wird über den Winter die Nase vorne haben Bütschwil und Kirchberg kämpfen am letzten Spieltag in der 4. Liga im Fernduell um den Herbstmeistertitel. Beat Lanzendorfer

Kirchberg und Bütschwil – hier im direkten Vergleich – kämpfen am Wochenende im Fernduell um den Herbstmeistertitel. Bild: Beat Lanzendorfer

Sowohl Bütschwil als auch Kirchberg nahmen schon im Sommer für sich in Anspruch, an der Spitze mithalten zu wollen. Dass beide nun die beste Ausgangslage für den Aufstieg in Händen halten, ist umso erfreulicher. Allerdings müssen sie die bisherigen Leistungen am letzten Spieltag des Herbstes noch einmal bestätigen.

Bütschwil auf der unberechenbaren Rehwiese

Gastspiele auf der Niederstetter Rehwiese sind seit Jahrzehnten gefürchtet. Das geht 4.-Liga-Spitzenreiter Bütschwil nicht anders, der weiss, wie schwierig es ist, das Heimteam auf dem engen und holprigen Platz zu schlagen. Trotzdem gehen die Toggenburger mit Vorteilen an den Start. Wer zum jetzigen Zeitpunkt ungeschlagen ist und dies über die Winterpause bleiben möchte, darf sich gegen den Tabellenfünften keine Blösse geben.

Kirchberg hat intakte Chancen auf Platz 1

Auf der Sonnmatt sind Spieler und Trainer selber etwas überrascht, wie gut es zurzeit läuft. Sollte in Niederwil gar der sechste Saisonsieg hinzukommen, darf sogar mit dem Titel des Herbstmeisters spekuliert werden. Dieser wäre dann Tatsache, wenn Bütschwil in Niederstetten weniger als drei Punkte sammelt.

Jetzt muss Bazenheid wieder einmal liefern

Wie schnell es in der 2. Liga Interregional gehen kann, ist an dieser Stelle bereits erörtert worden. Demnach hat sich Bazenheid innert drei Runden vom Spitzenteam zum Abstiegskandidaten gewandelt. Wenn die Toggenburger an ihrer ungemütlichen Lage etwas verändern möchten, dann muss Aufsteiger Weesen aus dem Weg geräumt werden. Ein weiteres Wochenende ohne Punktezuwachs hätte zur Folge, dass die Alttoggenburger, bei einem noch ausstehenden Spiel, unter dem Strich überwintern würden.

Wattwil Bunt erwartet ein happiges Schlussbouquet

Der Toggenburger Zweitligist braucht noch zweimal eine Top-Leistung, sollen im alten Jahr weitere Punkte hinzukommen. Zuerst gastieren die Zentrumsstädter bei den Uzwiler Serben, die drei ihrer letzten vier Spiele siegreich gestalteten. Zum Abschluss der Hinrunde kommt dann Frauenfeld auf die Grüenau. Die Thurgauer sind hinter Rapperswil-Jona Co-Leader und möchten als Absteiger schnellstmöglich zurück in die 2. Liga Interregional.

Ebnat-Kappel muss zum Mitaufsteiger

Die beiden 4.-Liga-Aufsteiger Ebnat-Kappel und Dussnang haben sich ohne Zweifel einen anderen Saisonverlauf erhofft. So richtig angekommen sind sie nie, das Abstiegsgespenst war ständiger Begleiter. Während Dussnang mit einem Sieg und einem entsprechend günstigen Verlauf auf den anderen Plätzen eventuell den Abstiegsstrich hinter sich lassen kann, stehen die Obertoggenburger vor noch grösseren Herausforderungen. Wenn es wieder nicht zum ersten Vollerfolg reicht, sieht es schon bei Halbzeit ziemlich düster aus.

Toggenburger Frauenderby auf dem Untersand

Anhand des Tabellenplatzes sind die Vorzeichen klar. Bütschwil geht als Sechster mit klaren Vorteilen in den Vergleich mit Schlusslicht Ebnat-Kappel. Weil die Schlittler-Elf in den letzten Wochen aber ebenfalls nicht immer überzeugte und die fehlende Konstanz einige ärgerliche Punktverluste zur Folge hatte, ist Aussenseiter Ebnat-Kappel vielleicht gar nicht so chancenlos. Dem Punktekonto, das erst mit einem Zähler aus sieben Spielen geäufnet ist, würde weiterer Zuwachs mehr als guttun.