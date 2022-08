Kein Landesverweis für "schlechten Einbrecher"

Vor Gericht Über ein Dutzend Taten: «Unheimlich schlechter» Einbrecher wird von Toggenburger Kreisgericht verurteilt Ein Wiler stahl Kaffeerahm für 3.50 Franken, Getränke für 6 Franken, Gummibärchen und vieles mehr. Es drohten Landesverweis und 18 Monate Gefängnis. Am Donnerstag bekam er vor dem Kreisgericht Toggenburg eine etwas kleinere Quittung serviert. Sascha Erni 18.08.2022, 18.00 Uhr

Dem Angeklagten wurde auch der Diebstahl von Gummibärchen vorgeworfen. Bild: Nick Freund

Am Donnerstagvormittag sass der Angeklagte in einem Blaumann und mit Arbeiterschuhen vor dem Kreisgericht Toggenburg. Er sprach langsam und nur selten in vollständigen Sätzen, hörte aber aufmerksam zu. Dass die Antworten des 51-Jährigen durchwegs knapp ausfielen, erstaunte nicht. Denn ihm wurde vor langer Zeit eine leicht- bis mittelgradige Intelligenzminderung diagnostiziert, wie der vorsitzende Richter zu Beginn der Verhandlung festhielt. Er kannte den IV-Rentner bereits von früheren Verhandlungen in Lichtensteig.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Vorbestraften mehrfachen Diebstahl, versuchten Diebstahl, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und versuchten Hausfriedensbruch vor. Sie forderte 18 Monate unbedingte Freiheitsstrafe sowie einen Landesverweis für fünf Jahre. Obwohl in Wil geboren und aufgewachsen, ist der Angeklagte italienischer Staatsangehöriger und die aufgeführten Delikte sind Katalogtaten für eine eigentlich zwingende Ausschaffung.

Straffällig vom Obertoggenburg bis Frauenfeld

Sehr eindrücklich sind die dem Wiler zur Last gelegten Taten nicht. Der vollumfänglich Geständige entwendete zum Beispiel in Bronschhofen Bier und Zigaretten (Gesamtwert 20.60 Franken) und erbeutete in Frauenfeld eine angebrochene Flasche Kaffeerahm (Gesamtwert 3.50 Franken laut Anklageschrift). In Neu St.Johann brach er in die Gärtnerei des Johanneums ein, behändigte sich eines Schraubenziehers, liess ihn dann aber zurück.

In Wil verschaffte er sich zwei Mal Zugang in Räume der Psychiatrie, in der er zu der Zeit lebte, verliess aber die Örtlichkeiten ohne Diebesgut. Ebenfalls in Wil konnte er in Räumlichkeiten der SBB drei Getränkedosen (Gesamtwert 6 Franken) sowie Münzgeld (10 Franken) erbeuten. Und im Wattwiler Werkhof stahl er Bargeld (500 Franken) – und eine Tüte Gummibärchen (4 Franken), die er aber dem nächstbesten Passanten in die Hand drückte.

Geringe Deliktsummen, hoher Sachschaden

Total 14 strafbare Handlungen von 2020 bis 2021 brachte die Staatsanwaltschaft zur Anklage. In ihrem Plädoyer gab sie zu bedenken, dass die Deliktsummen zwar gering sind. Aber dass durch die mehr oder weniger gelungenen Einbruchsversuche trotzdem ein Sachschaden von über 20'000 Franken zusammengekommen ist. Der Angeklagte habe in vollem Wissen und mit klarer Bereicherungsabsicht gehandelt, aufgrund seiner kognitiven Beeinträchtigung habe sie das geforderte Strafmass aber auf 18 Monate halbiert.

«Sie sind unheimlich schlecht als Einbrecher», bemerkte im Verlauf der Verhandlung der vorsitzende Richter und versuchte, die Motivation des Angeklagten zu begreifen. Weshalb er es trotzdem immer wieder versuche, wollte das Gericht wissen. «Langweilig», gab der Angeklagte zur Antwort. Ein Punkt, den die Verteidigung später in ihrem Plädoyer aufgriff.

Struktur wirkungsvoller als Strafe?

Sein unauffälliger Aufenthalt in der Strafanstalt Saxerriet hat laut der Verteidigung gezeigt, dass im Umkehrschluss eine offene Unterbringung für den Angeklagten das falsche Mittel sei. Er sei bereits in zahlreichen solchen Einrichtungen in der Ostschweiz gewesen. Dort fehle es an für ihn nötiger Struktur. In einer geschlossenen Einrichtung wie Saxerriet hingegen könne er gedeihen. Er werde wohl lebenslang ein solches Setting benötigen, um nicht rückfällig zu werden.

Als «eigentlich akademisch» bezeichnete die Verteidigung dann auch Diskussionen ums Strafmass. Denn sowohl aus den zwei Gutachten der Staatsanwaltschaft als auch früheren Gutachten bis zurück in die 1980er-Jahre sei unbestritten: Die Intelligenzminderung des Angeklagten ist nicht therapierbar, die damit einhergehende dissozial akzentuierte Persönlichkeitsstörung und geringe Frustrationstoleranz ebenso wenig. Die Verteidigung sagte:

«Strafen zeigen hier keine Wirkung.»

Nur eine fürsorgliche Unterbringung in einem strukturierten Rahmen mit sozial-pädagogischer Unterstützung könne verhindern, dass der Angeklagte weitere Straftaten begehe.

Landesverweis nicht verhältnismässig

Die drei Bezirksrichter kamen schnell zum noch nicht rechtskräftigen Urteil. Der Angeklagte wurde in allen Punkten für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Von einem Landesverweis wird aber abgesehen. Dies habe mehrere Gründe, erläuterte das Gericht in seiner mündlichen Urteilsbegründung. Einerseits sei der Angeklagte hier geboren und im Rahmen seiner kognitiven Fähigkeiten sozialisiert worden. Es könne sich hier also um einen Härtefall handeln.

Andererseits stelle sich die Frage nach dem öffentlichen Interesse einer Ausschaffung und damit ihrer Verhältnismässigkeit. Der Angeklagte sei zwar ein «mühsamer Delinquent». Aber das mache ihn nicht automatisch gefährlich im Einzeldelikt oder zu einer Gefahr der öffentlichen Sicherheit. Es sei zu erwarten, dass im Rahmen der fürsorglichen Unterbringung im Saxerriet auch die angesprochene Mühsamkeit kein Thema mehr sein werde. «Die fürsorgliche Unterbringung ersetzt hier eigentlich die Strafe», fasste es der Vorsitzende zusammen.