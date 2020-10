Vor 50 Jahren ist die evangelische Kirche in Wattwil umgebaut worden – damals wie heute war das eine Feier wert Zum 50-Jahr-Umbau-Jubiläum des Umbaus der evangelischen Kirche am Wochenende gehörte ein familienfreundlicher Gottesdienst am Sonntag. Katharina Burri 19.10.2020, 15.01 Uhr

Eine Fotoprojektion zeigt in voller Grösse den Altarraum der Kirche vor dem Umbau. Bild: PD

«Der Einweihungsgottesdienst der evangelischen Kirche in Wattwil anlässlich des Umbaus war vor 50 Jahren eine Riesensache», erklärt Armin Reich. Er, der damals als junger Kirchenmusiker angestellt war, erinnert sich auch an die Musik und an den Jugendchor, den er dafür ins Leben rief.

Der Chor von einst ist zugemauert worden

Der Kirchenraum wurde kleiner. Der Chor von einst ist jetzt zugemauert worden. Ein Abendmahlstisch und eine Kanzel stehen davor. Man kann sich kaum vorstellen, wie der kirchliche Alltag heute wäre, ohne das Säli, die Küche oder das grosszügige Foyer mit den Toiletten und dem kleinen Nebenraum.

Vor der Kirche steht ein grosser Bagger und erinnert an den Umbau vor 50 Jahren. Bild: Katharina Burri

Zum 50-Jahr-Umbau-Jubiläum der evangelischen Kirche am Wochenende gehörte ein familienfreundlicher Gottesdienst am Sonntag. Eine Ausstellung ab Samstag informierte über die Geschichte der einstigen Talkirche bis hin zum Bau der heutigen Kirche im Jahr 1848 und ihrer folgenden gemeinsamen Nutzung durch beide Konfessionen.

Kinderzeichnungen aus dem Religionsunterricht zum Thema Wunschkirche sind aufgehängt. Eine 1 zu 1- Fotoprojektion zeigt den einstigen Altarbereich und eine Sprechmotette von Brigitte Brunner aus der Vorbereitungsgruppe nimmt Elemente aus der Geschichte auf, erlaubt, an Worten hängen zu bleiben und weiter zu denken: «Das Ungewisse, alt hergebracht, neu durchdacht…»

Eine Wattwiler «Wunschkirche» mit Hallenbad und Kirchenraum im oberen Stock. Bild: Katharina Burri

Im Frühsommer formierte sich eine Vorbereitungsgruppe, um das 50-Jahr-Jubiläum des Umbaus vorzubereiten. Die Mitglieder stöberten in alten Zeitungen und im Archiv, blätterten in Chroniken, fragten nach Zeitzeugen vor gut 50 Jahren und suchten nach Konfirmandenbildern.

Stiche, Fotos, Figuren und Kirchenglocken

Im Keller der katholischen Kirche stiessen sie auf Figuren und putzten sie. So kommt es, dass für die Zeit der Ausstellung die Mutter Gottes und der Heilige Josef wieder an ihrer ursprünglichen Lage stehen.

Mit einer Schautafelreihe stellte die Vorbereitungsgruppe die Ereignisse zusammen: Pläne, Aussagen von Menschen, Stiche, Fotos vom Umbau und mehr. In einer Videodokumentation, zusammengestellt von Daniel Klingenberg, konnten die Gäste der Ausstellung den Ausführungen der Zeitzeugen lauschen.

Heiligenfiguren erinnern an die Zeit der paritätischen Kirche. Bild: Katharina Burri

Am Nachmittag sprachen sie ins Mikrofon. Wie Werner Bleiker, der als Schulbub von der Hochsteig damals mithalf, die neu gespendete Glocke der Firma Schiess im Kirchenturm hochzuziehen.

Im Jahr 1848 zählte Wattwil rund 4500 Einwohnerinnen und Einwohner, eine grosse Kirche wollte gebaut werden. Nach über 100 Jahren war sie in einem misslichen Zustand. Es gab Stimmen, die einen Abbruch der Kirche erwogen, andere hielten am spät-klassizistischen Bau fest.

Die Pläne des Fabrikanten Frohmader, eine Doppelkirche zu bauen, waren mit im Spiel. Die katholische Pfarrei erwog damals, eine eigene Kirche zu bauen. In einer Kirchgemeindeversammlung wurde der Umbau beschlossen.

Was angedacht wurde, hat heute Gültigkeit

Wird eine räumliche Trennung der Konfessionen die Haltung der Ökumene vereiteln? Viele diesbezügliche Sorgen sind in den letzten 50 Jahren hinfällig geworden. «Was vor 50 Jahren angedacht und umgesetzt wurde», so Pfarrerin Nanette Rüegg in ihrer Ansprache an der Feier zum Jubiläum, fände heute Gültigkeit. Und dass die Kirche gross ist, sei in der heutigen Situation von Vorteil.