Vor 20 Jahren legten die Bauarbeiten beim Wattwiler Altersheim ein Fenster zur Urzeit offen Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Relikt aus der Toggenburger Erdgeschichte: Abdrücke von Blättern, Früchten und Samenresten. (Bild: PD)

Vor 100 Jahren

20. August: Neu St.Johann. Während des Gewitters vom Sonntagnachmittag schlug der Blitz in eine Telefonstange und tötete eine in der Nähe weidende wertvolle Kuh. Ein anderes Stück Vieh wurde betäubt und muss wahrscheinlich abgetan werden.

20. August: Wattwil. Ein starkes Gewitter mit ergiebigem Regen zog am Sonntagmittag über unsere Gegend und hat der dürstenden Natur willkommene Abkühlung gebracht. Ein Blitzstrahl schädigte das Leitungsnetz der Elektrizitätsversorgung Ulisbach, sodass die betreffende Gegend am Sonntagabend ohne Beleuchtung war.

Vor 50 Jahren

18. August: Obertoggenburg. Ein Unwetter entlud sich über Nesslau, wo der Löchlibach überlief, und bei der Untersteig bedeutende Sachschäden und eine Unterbrechung des Verkehrs verursachte.

20. August: Ebnat-Kappel. Bekanntlich haben sich in der Badi immer wieder Garderobendiebstähle ereignet. Infolge des ausserordentlich starken Zustromes von Badegästen war es sehr schwierig, die Täterschaft zu ermitteln. Die polizeilichen Abklärungen haben nun endlich zum Erfolg geführt, und der Täter konnte verhaftet werden. In der Folge hat er eine ganze Reihe von Portemonnaie-, Bargeld- und Uhrendiebstähle eingestanden. Der Täter hielt sich fast täglich als Badegast in der Badi auf, beobachtete jeweils den regen Personenverkehr und führte seine Diebstähle auf raffinierte Art aus, indem er Kleider und Badetaschen im günstigen Moment ausplünderte. Das Bargeld verbrauchte er für persönliche Bedürfnisse und zeigte sich auch grosszügig, besonders gegenüber jungen Damen.

Vor 20 Jahren

16. August: Mosnang. Mit zahlreichen Neuerungen versuchte die Läuferriege Mosnang, den Geländelauf attraktiver zu gestalten. Das Fazit nach der 40. Austragung: Der sportliche Aufbruch ins nächste Jahrtausend ist sowohl bei den Aktiven als auch den Zuschauenden auf breite Zustimmung gestossen. Für die Topleistung des Tages sorgte der 23-jährige Mike Tanui. Als Einziger gelang es ihm, die Strecke unter 40 Minuten (39,24) zu absolvieren. Wobei die Zeit wenig über die Klasse des Kenianers aussagt, denn er erhielt von seinem Trainer die Auflage, im Interesse eines spannenden Wettkampfes erst auf den letzten beiden Kilometern anzugreifen. Tanui hielt sich an die Auflage und liess den mehrfachen Junioren-Schweizer-Meister Michael Mächler förmlich stehen.

17. August: Wattwil. Bei den Bauarbeiten des Erweiterungsbaus Altersheim Risi sind geologisch und paläontologisch interessante Schichten der oberen Süsswassermolasse entdeckt und freigelegt worden. Dieses Flussgeschiebe wurde vor achtzehn Millionen Jahren abgelagert und enthält an dieser Stelle Versteinerungen einer damaligen herbstlichen Pflanzenwelt. Nicht nur optisch, sondern auch wissenschaftlich faszinierend sind die Funde, denn mit Früchten und Samenresten können die versteinerten Pflanzen genau bestimmt werden. Die verschiedenen Blätter und Samenreste wurde gepresst und so über Millionen Jahre erhalten. Der ungewöhnliche Fund veranlasste die Verantwortlichen des Erweiterungsbaus, den Wattwiler Präparator und Paläontologen Urs Oberli auf die Baustelle zu rufen. Auf dessen Impuls hin sei die Idee entstanden, ein sogenanntes Geotop zu bauen, sagt der Heimleiter Edy Schmid.

Vor 10 Jahren

18. August: Nesslau. Regisseur vor der eigenen Haustüre. Beni Giger gehört zu den besten Sportregisseuren weltweit. Schon an diversen Grossanlässen erzählte er mit Fernsehbildern einem internationalen Publikum seine Geschichten. Dieses Mal hat es den Sportregisseur des Schweizer Fernsehens für einmal nicht in die weite Welt hinausgezogen, denn für einmal stand in seiner Heimat ein Grossanlass, das Schwäg-alp-Schwinget auf der Agenda. «Das Schwägalp-Schwinget zu übertragen ist ein Bubentraum von mir», sagt der Nesslauer. Der Grossanlass, der übrigens nur gerade zwölf Kilometer von seinem Zuhause entfernt stattfindet.

20. August: Wattwil/Hemberg. Neuer Nachtbus. Die Gemeinden Hemberg und Wattwil beteiligen sich an einem Postautokurs-Versuchsbetrieb am Abend. Der Gemeinderat Wattwil informiert, dass die beiden Gemeinden sich auf eine Betriebsvariante und einen Verteiler im Kosten-Nutzen-Verhältnis geeinigt haben. Freitags und samstags fährt der letzte Bus nach Hemberg neu um 23.35 Uhr ab Bahnhof Wattwil.