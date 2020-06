Von der Backstube in die Badi Ebnat-Kappel: Ruedi Artho tauscht die Schürze mit der Badehose Das neue Gesicht des Freibads Ebnat-Kappel ist gelernter Bäcker-Konditor und hat sich einst in der Radball-Szene einen Namen gemacht. Nun startet Ruedi Artho in die Saison als Betriebsleiter der Badi. Natascha Gmür 10.06.2020, 05.00 Uhr

Ruedi Artho steht neu am Rand des Schwimmbeckens in der Badi Ebnat-Kappel. Bild: Natascha Gmür

Er ist gelernter Bäcker-Konditor, doch statt am Backofen, steht Ruedi Artho künftig am Rand des Schwimmbeckens. Seit dieser Saison ist er Betriebsleiter des Freibads Ebnat-Kappel.

Sein Leben lang sei er immer in der Lebensmittelbranche tätig gewesen, sei es in kleineren oder grössere Bäckereien, erzählt er. Zu seinen ehemaligen Arbeitgebern zählen unter anderem die Migros, die Jowa AG und in den letzten 18 Jahren war er als Abteilungsleiter in der Produktion der Kägi Söhne AG in Lichtensteig tätig.

Immer wieder ins Toggenburg zurückgekehrt

Nach seinem 50. Geburtstag fragte er sich, was er bis zu seiner Pensionierung machen würde. «Beruflich war ich zwar auch schon etwas weiter weg, ich bin aber immer wieder ins Toggenburg zurückgekehrt», meint Ruedi Artho.

Engagierter Radballer Aufgewachsen ist Ruedi Artho in Bütschwil und Mosnang, wo er mit 17 Jahren seine Leidenschaft zum Radballsport entdeckte. «Und jetzt, gut 30 Jahre später bin ich noch immer mit Leib und Seele dabei», sagt Ruedi Artho stolz. Als sich auch seine beiden Söhne für den Sport begeisterten, gab er das Amt des Präsidenten ab und kümmerte sich in den letzten 15 bis 20 Jahren intensiv um den Nachwuchs im RMV Mosnang.

Aus Zufall über das Inserat gestolpert

Aus purem Zufall stolperte er über ein Inserat für die Stelle als Betriebsleiter im Freibad Ebnat-Kappel. «In der Natur zu sein, gefiel mir schon immer. Ich schwimme gerne und fühle mich im Toggenburg wohl», erklärt Ruedi Artho.

Zu Beginn war die Stelle als Saisonstelle ausgeschrieben. «Da dachte ich mir: Schade, was mache ich im Winter? So gut fahre ich auch wieder nicht Ski, als dass ich Skilehrer sein könnte», erzählt Ruedi Artho schmunzelnd. Das Inserat ging ihm zwei Wochen lang nicht aus dem Kopf, und schliesslich konnte er mit seiner Bewerbung überzeugen. So sagt Ruedi Artho strahlend:

«Seither kann ich jeden Morgen in die Badi laufen und sagen: Das ist mein Arbeitsplatz.»

Für das Winterhalbjahr habe sich eine Lösung finden lassen und er hat eine Anstellung auf dem Bauamt Ebnat-Kappel erhalten. Seine Bereiche seien vor allem der Kiosk und die Küche, da er aus dem Lebensmittelbereich komme. Trotzdem wolle er bald das Schwimm-Brevet nachholen. Der Schwimmaufsichtsbereich sei durch qualifizierte Mitarbeiter sehr gut abgedeckt, meint Ruedi Artho weiter.

Kein regulärer Saisonstart wegen Corona

Kommende Woche wird er eine Grundausbildungsprüfung für die Fachbewilligung der Wasseraufbereitung ablegen. Auf Grund der Coronapandemie konnten die Freibäder nicht regulär in die Saison starten. So öffnete das Freibad Ebnat- Kappel am 25.Mai unter strengen Vorlagen seine Türen zum Sportzweck von Einzelpersonen, Trainings und Schulen.

«Wir wollten öffnen, sobald es möglich war. So hatten wir Zeit, um Abläufe einzuspielen und uns als Team zu finden, sodass der Badewasserbetrieb sicher funktioniert,» meint Ruedi Artho und fügt hinzu:

«Mit der frühen Öffnung konnten wir vielen regelmässigen Schwimmerinnen und Schwimmern eine riesige Freude machen.»

Seit dem letzten Samstag müssen die Besucher zwar nicht mehr reservieren, registrieren müssen sie sich aber weiterhin. «Diejenigen, die ein Saisonabo haben, sind ohnehin registriert. Besucherinnen und Besucher, die einen Einzeleintritt haben wollen, müssen wir dann ins System aufnehmen», erklärt Ruedi Artho. Diese Daten bleiben 14 Tage erhalten, bis sie aus Datenschutzgründen wieder gelöscht werden.

Eine starke Saison wird erwartet

«Der Juni ist ein wichtiger Monat für die Schwimmsaison», weiss Ruedi Artho. «Wir sind zuversichtlich, denn die Unsicherheit wegen des Coronavirus wird wahrscheinlich ein wenig anhalten und die Leute verbringen ihre Ferien in der Schweiz, im Toggenburg und in den Freibädern statt am Meer», sagt er weiter.

Als einen radikalen Schritt sieht Ruedi Artho den Berufswechsel nicht, denn es geht um ähnliche Werte. «Ich war vorher Abteilungsleiter und hatte verschiedene Abteilungen unter mir, welche miteinander funktionieren mussten, sodass wir unseren Job gut machen konnten», erklärt er. Wie in seinem früheren Beruf sei auch in der neuen Organisation sowie Teamarbeit extrem wichtig. «Schlussendlich muss man als Team einen guten Job machen», ist Ruedi Artho überzeugt.