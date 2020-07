Vom Bergsteigen in der Schweiz zum Hotel in Kirgistan: Bütschwiler baut ein Hotel für Schweizer Touristen Der 25-jährige Damian Göldi aus Bütschwil ist leidenschaftlicher Bergsteiger. Er berichtet von seinen letzten Routen in den Alpinen Wänden der Schweiz, sowie von seinem Hotelbau-Projekt in Kirgistan. Natascha Gmür 17.07.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Damian Göldi beim Aufstieg zum Nässihorn. Marcel Jaun beim Aufstieg auf den Gipfel vom Nässihorn. Gipfelfoto von Damian Göldi und Marcel Jaun (von links) auf dem Nässihorn, etwa 3'700 m.ü.M. Vor der 800 Meter hohen Wand vom Vorgipfel des Lauteraarhorns. Damian Göldis Aufstieg an der Nordwand des Mittaghorns. Marcel Jaun auf dem Gipfel des Mittaghorns.

Vor knapp einem Jahr berichtete die Zeitung über den mittlerweile 25-jährigen Damian Göldi, welcher damals in Kirgistan den Pik Lenin im Alleingang überschritt. In der Zwischenzeit hat Damian Göldi zusammen mit Bergsteigerkollege Marcel Jaun einige neue Projekte in Angriff genommen.

Im Februar waren sie für drei Wochen auf Skitour in Kirgistan im Alai-Tal. Die Hochebene befindet sich auf 3000 m.ü.M und ist rund 180 Kilometer lang. Dort nahmen sie ein Projekt in Angriff, welches später im Text noch erläutert wird. Ende April, eröffneten sie am Nebengipfel vom Schreckhorn, dem Nässihorn im Berner Oberland eine neue Route in der 500 Meter hohen Westwand. Als Ende Mai die Verhältnisse wieder perfekt waren, haben sie in der 800 Meter hohen Nordwand vom Vorgipfel des Lauteraarhorns auf 4014 m.ü.M einen Pfeiler erstbegangen. Damian Göldi meint:

«Wahrscheinlich ist dies die erste Route in der gesamten Wand, da weder in den SAC-Führern, noch im Internet dazu etwas dokumentiert ist.»

Damian Göldi Bild: PD

Bei Wärme und Sonnenschein herrscht in den Wänden Steinschlaggefahr. Um davor sicher zu sein, entschieden sich die Bergsteiger dazu, am Pfeiler hochzugehen. Als sie über den Bergschlund hinauskletterten, fielen trotzdem Steine nieder und ein grösserer Eisklotz traf Damian Göldi am Bein. Nichtsdestotrotz starteten sie zwei Tage später gemeinsam eine Tagestour vom Lauterbrunnental und erkletterten innerhalb eines Tages die Nordwand vom Mittaghorn über eine neue Route.

Hotelbau in Kirgistan

Jeweils im Sommer nimmt sich Damian Göldi vier Monate unbezahlten Urlaub, um eine Expedition zu starten oder weitere neue Kletterdestinationen zu entdecken. So wollte er dieses Jahr in Kirgistan alleine innerhalb von sieben Tagen einen 50 Kilometer langen Grat zwischen 5000 und 6000 m.ü.M überqueren. Als sich die Aussicht auf diese Expedition coronabedingt verschlechterte, entschied sich Damian Göldi dazu, nicht weiter daraufhin zu trainieren. Trotz der abgesagten Expedition will er zusammen mit Marcel Jaun doch noch nach Kirgistan reisen, sofern es Corona zulässt. Der Grund für das Vorhaben: «Wir bauen ein Hotel in Kirgistan», sagt Damian Göldi grinsend.

Im Alai-Tal in Sary-Tash wird das neue Hotel errichtet.

Bei früheren Expeditionen lernten er und Marcel Jaun Shamurat Matiev kennen, welcher im Alai-Tal in Sary-Tash ein kleines Haus mit einigen Betten als Hotel vermietete. Beim Besuch der beiden Schweizer Bergsteiger im Februar, sprach Shamurat Matiev über seine Pläne, das etwas in die Jahre gekommene Hotel zu vergrössern. Auch erzählte er von den finanziellen Schwierigkeiten, die sein Vorhaben mit sich bringen würde. «Ich sagte mir schon länger, dass ich dort ein Auto und ein Haus kaufe, da ich bereits viermal in Kirgistan war», sagt Damian Göldi. Stattdessen entschied er sich zusammen mit Marcel Jaun dazu, mit Shamurat Matiev in ein neues Hotel zu investieren.

Hier in Sary-Tash in Kirgistan lassen Damian Göldi und Marcel Jaun ein Hotel mit Blick auf die Berge errichten. Bild: Damian Göldi

Das alte Gebäude sei renovierungsbedürftig und relativ klein. So sei es günstiger, ein neues Hotel zu errichten als das alte auszubauen. Aus der Schweiz übernehmen sie die Verwaltung des Hotels und bauen das Marketing auf, um Schweizer Gäste für Kirgistan zu begeistern. Im Winter könne man Skitouren unternehmen, im Sommer Trekking und dabei die kirgisische Kultur kennenlernen.

Eine Brücke zu den Einheimischen schlagen

Das Ziel sei es, mit den Einheimischen zusammenzuarbeiten. «Wir wollen den Tourismus nachhaltig aufbauen, so dass die Einheimischen auch davon profitieren, dass wir Gäste nach Kirgistan bringen», betont Damian Göldi. Die Kirgisen sind ein Nomadenvolk, welches ihre Jurten im Sommer im Feld aufbaut und sich selbst mit Kühen, Pferden oder Schafen versorgt. Als europäischer Tourist könne man nicht einfach daran vorbeilaufen, weiss Damian Göldi aus eigener Erfahrung. «Ich wurde von einer Familie abgefangen und sie deckten sofort den Tisch».

«Das kirgisische Volk ist extrem offen und gastfreundlich.»

Verständigen könne man sich mit Händen und Füssen. Auf der Kamera konnte er der Familie zeigen, dass er Bergsteiger ist und die Kinder zeigten ihm ihre Pferde. Zusammen mit Shamurat Matiev wollen Marcel Jaun und Damian Göldi einige Familien ausfindig machen, die ihre Jurten zur Verfügung stellen. Zusammen mit einem Guide, welcher ein paar Worte englisch spricht, könne man so eine Brücke zu den Einheimischen schlagen.

Kommunikation per Whatsapp

Falls möglich, wollen Damian Göldi und Marcel Jaun im Herbst nach Kirgistan fliegen. «Wir wollen schauen, wie es mit dem Hotel vorangeht, Bürokram erledigen, aber auch Bergsteigen und begutachten, was wir den Gästen in Zukunft alles bieten können», meint Damian Göldi. Das Fundament des Hotels steht bereits und Ende Juli werden die Arbeiter mit dem Aufbau der Mauern beginnen. Das Ziel sei es, im Sommer den Aussenausbau fertigzustellen. So könne im Winter der Innenausbau starten. Im Frühling oder Sommer 2021 soll die Eröffnung des Hotels stattfinden, in welchem es Platz für zehn bis zwölf Gäste haben wird. Shamurat Matiev hält alle Ausgaben schriftlich fest und schickt den beiden Schweizern unterdessen Fotos von den Fortschritten der Baustelle per Whatsapp.