Voltige Lütisburg reist mit Bronze in die Schweiz zurück

Voltige Nach vielversprechender Bronzemedaille von Voltige Lütisburg an der WM in Dänemark: Am letzten Wettkampftag war der Wurm drin Nach der Bronzemedaille im Gruppenwettkampf an der Voltige-Weltmeisterschaft in Dänemark lief der letzte Wettkampftag für Voltige Lütisburg nicht wie gewünscht. Trotzdem reist die Mannschaft stolz in die Schweiz zurück. Alec Nedic 12.08.2022, 17.00 Uhr

Insgesamt 14 Gruppen kämpften diese Woche in Herning, Dänemark, um Weltmeistertitel verschiedener Kategorien im Voltigieren. Nach dem dritten Platz im Gruppenwettkampf am vergangenen Montag blieb es für Voltige Lütisburg bei der Bronzemedaille.

Die Voltigiererinnen von Voltige Lütisburg an der WM in Dänemark. Bild: Lorena la Spada

Es sollte nicht sein

Trotz vielversprechender Voraussetzungen landete das Schweizer Nationenpreisteam mit Danielle Bürgi, Andrin Müller und dem Team aus Lütisburg am letzten Wettkampftag mit einer Schlussnote von 8,414 auf dem 6. Rang.

Voltige Lütisburg startete mit einer etwas anderen Aufstellung in den Nationenpreis als zwei Tage zuvor beim Gruppenwettkampf. Man entschied sich für das Pferd Acardi van de Kapel, longiert von Monika Winkler-Bischofberger.

Leider verlief der Nationenpreis nicht ganz wie geplant. Das Team Lütisburg hatte mit Unregelmässigkeiten des unruhigen Acardi zu kämpfen, welche in einer Bockeinlage gipfelten. Trotz der Umstände behielten die Lütisburger Voltigiererinnen die Nerven und turnten eine schöne, wenn auch nicht ganz fehlerfreie Kür.

Für Longenführerin Winkler-Bischofberger ist das Schlussresultat zwar ein wenig ärgerlich, trotzdem fand sie es bewundernswert, dass das Team eine ansehnliche Kür zeigte.

Voltige Lütisburg tritt dieses Jahr in einer neuen Teamkonstellation an. Bild: PD

«Wäre das i-Tüpfelchen gewesen»

Für Voltige Lütisburg war die WM in Dänemark das erste internationale Championat seit 2019. Ausserdem trat man dieses Jahr den Wettkampf mit einer neuen Teamkonstellation an. Rückblickend zeigt sich Monika Winkler-Bischofberger stolz über die Leistung ihres Teams. Die Longenführerin erläutert:

«Mit Bronze im Gruppenwettkampf haben wir unsere Ziele erreicht. Wir waren motiviert auch im Nationenpreis den Favoriten Konkurrenz zu machen, ein weiterer Podestplatz wäre für uns das i-Tüpfelchen gewesen.»

Teilnahmen und Erfolge an grossen internationalen Wettkämpfen spornen einerseits zu besseren Leistungen in der Zukunft an, andererseits schweisse es enorm zusammen, so Winkler-Bischofberger. Sie sagt: «Neben der Leistung geht es in unserem Sport um Spass und Freundschaften, und das soll auch so bleiben.»

Neben der Leistung steht der Mannschaftsaspekt im Vordergrund. Bild: Lorena La Spada