Volley Toggenburg gleicht die Playout-Serie aus

Volleyball Volley Toggenburg überzeugt mit Heimsieg gegen Franches-Montagnes und gleicht die Playout-Serie aus Das Wattwiler NLA-Team glich mit dem 3:1-Sieg die Serie zum 1:1 aus. In der Best-of-Five-Serie geht es am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Saignelégier weiter. Und nun ist auch klar: Am 18. März wird es ein weiteres Heimspiel geben. Markus Imthurn 05.03.2023, 14.00 Uhr

Volley Toggenburg konnte sich in der Rietsteinturnhalle Wattwil freuen: Das Team glich die Playout-Serie aus. Bild: PD/Teresa De Cristofaro Frei

Nach dem engen Spiel vor Wochenfrist gegen Volley Franches-Montagnes (VFM) zeigte Volley Toggenburg am Samstag im zweiten Playout-Spiel eine fulminante Leistung. Die Wattwilerinnen dominierten die Partie, gewannen mit 3:1 und gleichen damit die Best-of-Five-Serie zum 1:1 aus. Das Team, welches zuerst drei Siege erringt, verbleibt in der Nationalliga A. Das Verliererteam wird gegen den Sieger der NLB antreten müssen.

Zu Beginn schien in der Rietsteinturnhalle alles auf eine enge Geschichte hinauszulaufen. Bis zur Satzmitte gestaltete sich das Spiel ziemlich ausgeglichen, ehe die Wattwilerinnen das Spieldiktat an sich rissen. Aus einer soliden Defensive heraus setzte sich das Heimteam zum vorentscheidenden 21:13 ab. Libera Romina Schnyder zeichnete sich in der Verteidigung gleich mehrfach aus, und vorne am Netz schien der 20-jährigen Annouk Erni praktisch alles zu gelingen. Satz 1 ging deutlich mit 25:16 ins Toggenburg.

Eine kurze Tauchphase

So überlegen der erste Satz gewonnen wurde, so sehr geriet Volley Toggenburg ab Mitte des zweiten Satzes unter die Räder. Die Punkte wurden nun umkämpfter und gingen vermehrt zu Gunsten von VFM. Aufgrund einiger Fehler und Unkonzentriertheiten beim Heimteam erarbeitete sich VFM eine 8-Punkte-Führung. Eine schöne Serviceserie der erst 18-jährigen Svenja Wenger brachte die Wattwilerinnen zwar nochmals bis auf 2 Punkte heran. Doch die Hypothek war schlussendlich zu gross, sodass der zweite Satz mit 25:19 an die Gäste ging.

Unter den Augen der rund 260 Zuschauer in der Rietsteinhalle zeigten die Wattwilerinnen nach dem schwachen zweiten Satz eine erfreuliche Reaktion. Je länger Satz 3 andauerte, desto mehr dominierte Volley Toggenburg die Jurassierinnen. Die Verteidigung des Heimteams lief sowohl im Block als auch im Rückraum zur Höchstleistung auf. Im Angriff schien sowieso alles zu klappen, das amerikanische Duo Borup/Nedoma spielte die Verteidigung von VFM regelrecht schwindlig. Dass das Gästeteam zudem noch einen rabenschwarzen Tag im Passspiel einzog, spielte den Wattwilerinnen natürlich in die Karten. Sie brachten den dritten Satz mit 25:10 ins Trockene.

Ein dominanter Auftritt

Auch der vierte Satz bot dasselbe Bild. Obschon die Jurassierinnen mit Wechseln versuchten, dem Spiel neue Impulse zu geben, änderte sich am Gesamteindruck nichts. Toggenburg drückte vor allem mit Maggie Nedoma, die zur besten Spielerin des Abends gewählt wurde, aufs Tempo. VFM dagegen wirkte völlig verunsichert und haderte sowohl mit sich als auch mit den Leistungen der Schiedsrichter. Beim Stand von 22:14 schien das Spiel bereits gelaufen, ehe eine Serie von leichtsinnigen Eigenfehlern den Satz beinahe doch noch zum Kippen brachte. Doch die Toggenburgerinnen behielten die Nerven und retteten Satz 4 mit 25:20 über die Zeit.

Der Sieg von Volley Toggenburg war am Samstag verdient. Sowohl defensiv als auch offensiv waren die Wattwilerinnen überlegen. VFM hingegen konnte zu keinem Zeitpunkt an die Leistung der Vorwoche anschliessen. Die spannende Serie wird am Samstag weitergeführt, wenn Volley Toggenburg zum dritten Spiel in Saignelégier antreten wird.