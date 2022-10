Volleyball Verletzungspech bei Volley Toggenburg: Hoffnungsträgerin Griere Hughes fällt nach einem Kreuzbandriss die ganze Saison aus Nach nur sieben Minuten endete die Saison für die amerikanische Aussenangreiferin Griere Hughes bereits wieder. Ein Dämpfer, den es erst einmal zu verarbeiten gilt, doch Trainer Marcel Erni blickt bereits wieder vorwärts. Alec Nedic 28.10.2022, 12.00 Uhr

Fast schon rekordverdächtig – nach nur sieben Minuten Spielzeit in der höchsten Schweizer Volleyballliga ist die Saison für die Amerikanerin Griere Hughes vorbei. Die 23-jährige Aussenangreiferin verletzte sich während des ersten Meisterschaftsspiels gegen Voléro Zürich gleich zu Beginn der Partie schwer am Knie.

Volley Toggenburgs Aussenangreiferin Griere Hughes verletzte sich in ihrem ersten Pflichtspiel. Bild: PD

Eine MRI-Untersuchung von diesem Montag bestätigte die Befürchtungen: Hughes' vorderes Kreuzband ist gerissen und das Innenband überdehnt. Die Spielerin fällt voraussichtlich für ein halbes Jahr aus. Die Saison bei Volley Toggenburg sei für sie daher leider bereits beendet, sagt Cheftrainer Marcel Erni auf Anfrage. Er führt aus:

«Die Verletzung so früh in der Saison ist sehr unglücklich, sowohl für Griere Hughes als auch für das Team.»

Der Vertrag zwischen Volley Toggenburg und Griere Hughes bleibt bis auf weiteres bestehen. Die Spielerin wird nächsten Mittwoch in der Schweiz am Knie operiert. Auch die Rehabilitation wird sie in der Region absolvieren können.

Ausfall einer Hoffnungsträgerin

Volley Toggenburg verpflichtete die junge Aussenangreiferin als dritte Ausländerin. Das hochgewachsene Sprungtalent galt als Hoffnungsträgerin in der Mannschaft von Volley Toggenburg. Nun soll schnellstmöglich ein Ersatz her, was während der laufenden Meisterschaftssaison keine leichte Aufgabe ist.

Die Neuverpflichtung einer Ausländerin ist erst 2023 realistisch, da dann die Volleyballsaison in den USA beendet ist. Im Angriff müssen jetzt neben der US-Diagonalangreiferin Maggie Nedoma auch die Schweizer Spielerinnen mehr Verantwortung übernehmen, um den schwerwiegenden Ausfall so gut wie möglich kompensieren zu können.

Überbrückt werden könnte die Zeit mit einer Leihspielerin aus der Nationalliga B. Für Spielerinnen unter 23 Jahren besteht die Möglichkeit für eine Doppellizenz. Damit kann eine verpflichtete oder ausgeliehene Spielerin für zwei verschiedene Vereine gleichzeitig auflaufen.

Nichts mehr zu verlieren

Trotz des Verletzungspechs schreibt Marcel Erni die Saison noch nicht ab. Gewohnt ruhig und optimistisch blickt er auf die anstehenden Herausforderungen.

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Dazu zähle unter anderem das Ziel, den Anschluss zu den Mannschaften aus dem Mittelfeld der Liga nicht zu verlieren. Hughes' Verletzung habe die Mannschaft zwar zwischenzeitlich aus dem Konzept gebracht, doch nun schaue man wieder vorwärts. Marcel Erni bekräftigt:

«Der Abstand zu den ausländerreichen Topteams wird durch den Ausfall grösser. Unser Vorteil ist: Wir haben nichts zu verlieren.»