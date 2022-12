Teilerfolg für Volley Toggenburg gegen Voléro Zürich

Volleyball Teilerfolg für Volley Toggenburg beim Rückrundenstart gegen Voléro Zürich Zum Start der Rückrunde in der Nationalliga A reisten die Wattwilerinnen nach Kloten. Mit Voléro Zürich wartete ein grosser Name auf das Toggenburger Team, das nach drei schwachen Spielen angestrengt seine Form suchte. Markus Imthurn 18.12.2022, 11.00 Uhr

Die Toggenburgerinnen kämpften in Zürich um jeden Punkt, wie bereits im November in Wattwil (Bild). Bild: PD

Zu Beginn lief es für Volley Toggenburg in Kloten überhaupt nicht rund. Voléro Zürich spielte die körperlichen Vorteile voll aus und stellte einen starken Block. Die Gäste aus dem Toggenburg fanden im Startsatz keine Lücke und wurden klar dominiert. So verwundert es nicht, dass Voléro Zürich zum 12:4 davonzog. Gegen Ende des Satzes kam die Wattwiler Verteidigung zwar immer besser ins Spiel. Nichtsdestotrotz ging der erste Satz für die Wattwilerinnen mit 12:25 deutlich verloren.

So, wie Voléro Zürich den ersten Satz dominierte, so sehr baute das Heimteam im zweiten Satz ab. Nun waren es die Züricherinnen, deren Annahme schwach agierte. Zur Freude der rund 20 angereisten Fans erarbeitete sich Volley Toggenburg dank einer Serviceserie von Svenja Wenger einen beruhigenden Vorsprung zum 20:11.

Mit dem Satzgewinn vor Augen wurden die Wattwilerinnen aber wieder nervös. Voléro Zürich konnte sich, auch dank Fehlern des Gästeteams, zum 20:16 herankämpfen. Dann schlug die Stunde der Aussenangreiferin Svenja Wenger: Mit 4 Punkten in Serie brachte die Walliserin den zweiten Satz zu Gunsten der Wattwilerinnen mit 16:25 ins Trockene.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Das Spiel entwickelte sich nun zu einem Hin und Her. Kein Team konnte sich mehr als zwei Punkte absetzen. Wie sehr Voléro verunsichert war, zeigte sich beim Time-Out beim Stand von 19:18, als die Züricherinnen erneut an der Defensive der Gäste scheiterte. Leider unterliefen den Toggenburgerinnen in dieser Phase Eigenfehler, sodass sich Voléro schliesslich den Satz mit 25:22 Punkten sicherte.

Volley Toggenburg strebte auch im vierten Satz nach einem Punktgewinn gegen die Favoritinnen aus Zürich. Obschon Maggie Nedoma an diesem Tag wenige Akzente setzen konnte, hielt Toggenburg mit Joanna Mazzoleni, Svenja Wenger und Annouk Erni dagegen. Bis zum 14:12 blieb das Spiel ausgeglichen, ehe eine starke Serviceserie von Godeliv Schwarz das Heimteam mit 21:13 in Front brachte. Obschon sich die Wattwilerinnen nochmals fangen konnten, ging der vierte Satz mit 25:19 nach Zürich.

Nach drei schwachen Spielen in Serie zeigte das Team von Trainer Mäsi Erni in Kloten eine starke Reaktion. Der erste Satz wurde zwar verschlafen. Doch danach war Volley Toggenburg im Spiel angekommen. Für die Leistung im zweiten und dritten Satz hätten die Toggenburgerinnen ihren ersten Punkt verdient. Nun aber lagen die Wattwilerinnen weiterhin ohne Punktgewinn am Tabellenende der Nationalliga A.

Das könnte sich aber bereits am Sonntag geändert haben – nach Redaktionsschluss trat Volley Toggenburg in einem Heimspiel gegen Franches-Montagnes an.