Volleyball NLA Zwischenfazit vor der Saisonpause: Volley Toggenburg wird um den Ligaerhalt kämpfen müssen ‒ die Chancen stehen aber nicht schlecht Nach sieben Spielen steht das Team von Marcel Erni sieglos am Ende der Tabelle. Woran das liegt und warum man hoffnungsvoll auf das neue Jahr schaut, erklärt der Trainer von Volley Toggenburg. Alec Nedic 09.12.2022, 12.00 Uhr

Es läuft nicht so, wie es soll: Volley Toggenburg während des Heimspiels gegen Genf. Bild: PD

Ernüchtert, aber auch realistisch – so beschreibt Volley Toggenburg Trainer Marcel Erni das momentane Gemüt seiner Mannschaft. Bisher wollte es einfach nicht gelingen, den gegnerischen Teams der Nationalliga A die Stirn zu bieten. Nach sieben Spielen hat Volley Toggenburg noch keinen einzigen Zähler auf dem Konto, lediglich vier Sätze konnten die Spielerinnen in der bisherigen Spielzeit für sich entscheiden.

Dies liegt nicht zuletzt am unglücklichen Ausfall der US-amerikanischen Hoffnungsträgerin Griere Hughes, die wegen eines Kreuzbandrisses während des ersten Saisonspiels für die gesamte Saison ausfällt. Dies sei ein herber Schlag für die jüngste Mannschaft der Liga gewesen, mit dem man heute noch zu kämpfen habe, bemerkt Marcel Erni.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Marcel Erni bestätigte auf Anfrage, dass die intensive Suche nach einer neuen Ausländerin Früchte trägt. Volley Toggenburg verpflichtet auf Anfang nächstes Jahr eine US-amerikanische Spielerin, die gegenwärtig in einer Universitätsmannschaft spielt, welche zu den Top 15 der besten Teams im Land zählt. Marcel Erni hofft:

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Mit ihr könnte uns der grosse Wurf gelingen, der uns die ersten Punkte bescheren wird.»

Mental wachsen

Ein rascher Augenschein auf die Tabelle der obersten Spielklasse im Schweizer Damenvolleyball zeigt: Grundsätzlich scheint die Liga ausgeglichen. Eine starke Tabellenspitze durch Viteos und Düdingen mit über 20 Punkten, dann ein eher breites Mittelfeld rund um die zehn Zähler, wozu sich auch Neuaufsteiger Voléro Zürich zählen darf. Nur eine Mannschaft fällt aus dem Muster: Tabellenschlusslicht Volley Toggenburg mit null Punkten. Das Satzverhältnis von 4:24 spricht Bände.

So haben sich die hiesigen Volleyballerinnen den Saisonstart nicht vorgestellt, wobei es nicht zwingend nur an den spielerischen Qualitäten hapert. Ebenso wichtig sei es, den ausländerinnenstarken Mannschaften selbstbewusst entgegenzutreten, weiss Marcel Erni.

«Unsere jungen Spielerinnen brauchen den Mut und die Überzeugungskraft, um sich den erfahrenen Ausländerinnen der gegnerischen Teams in den Weg zu stellen.»

Kampf um den Abstieg

Trotz baldigem Neuimport rechnet Marcel Erni damit, dass sich seine Mannschaft auch in dieser Saison im Kampf um einen Platz in der obersten Spielklasse behaupten muss. Gehört Volley Toggenburg am Ende der Saison nicht zu den acht besten Mannschaften und ist somit nicht in den Playoffs, müssen die Spielerinnen aus Wattwil ihr Können in den Playouts unter Beweis stellen.

In den Playouts machen zuerst der Neunt- und Zehntplatzierte in einer Serie von fünf Spielen untereinander aus, wer den Platz in der NLA behalten darf. Der Verlierer spielt wiederum in einer Serie von drei Spielen gegen den Meister der NLB. Gewinnen die NLA-Vertreterinnen den Schlagabtausch, sichern sie sich damit den Ligaerhalt. Verliert man, steigt das Team aus der NLB auf und das Verliererteam in die zweithöchste Spielklasse ab.

An dieses Szenario verschwendet Marcel Erni zum aktuellen Zeitpunkt keine Gedanken. «Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Saison den Ligaerhalt schaffen», bekräftigt der Trainer und ergänzt: «Falls nicht, haben wir es nicht verdient und müssten uns in der NLB neu ausrichten.»

Reise ins Tessin Der nächste Ernstkampf bestreitet Volley Toggenburg an diesem Wochenende im Tessin gegen das drittplatzierte Lugano.

Samstag, 10. Dezember 2022, 18 Uhr: Volley Lugano ‒ Raiffeisen Volley Toggenburg