Volley Toggenburg verliert gegen einen Titelfavoriten

Volleyball NLA Zwei Tage nach dem ersten Satzgewinn in Lugano muss sich Volley Toggenburg zu Hause mit 0:3 gegen Titelfavorit Sm’Aesch-Pfeffingen geschlagen geben Die Wattwiler Volleyballerinnen müssen sich weiterhin bis zum ersten Saisonsieg gedulden. Gegen die bisher höher eingestuften Gegner haben sie allerdings bewiesen, dass dies gegen Mannschaften, die in ihrer Reichweite liegen, möglich sein wird. Marku Imthurn 25.10.2021, 07.30 Uhr

Die Mobiliar-Topscorerin Sabryn Roberts zeigte eine starke Leistung und war kaum zu bremsen. Bild: Reinhard Kolb

Am Sonntag empfingen die Toggenburgerinnen den nächsten hochkarätigen Gegner in der Rietsteinhalle. Seit Jahren gehört das Team von Sm’Aesch-Pfeffingen zu den Titelfavoritinnen. Gewonnen haben sie die Meisterschaft jedoch noch nie.

Trainer Andreas Vollmer schickt sich erneut an, den Titel ins Baselbiet zu holen und hat dafür wieder ein gutes Team zusammengestellt. Gegen derart starke Neuzuzüge wie Pierret, van Rooij oder die Kanadierin Bélanger war es klar, dass es die Wattwilerinnen schwer haben, Punkte zu erzielen.

Volley Toggenburg hält im ersten Satz gut mit

Wenig verwunderlich übernahm Sm’Aesch-Pfeffingen gleich von Beginn weg das Spieldiktat. Die Wattwilerinnen bekundeten Mühe mit dem Tempo, das die Gegnerinnen anschlugen. Die Blockarbeit funktionierte zu Beginn nicht gut, sodass Aesch einen Vorsprung von 12:7 erarbeiten konnte.

Was dann folgte, war eine Glanzleistung der einheimischen Aussenangreiferin Sabryn Roberts. Erst punktete sie mit einem kraftvollen Angriff über rechts. Gleich danach hämmerte sie unter dem Raunen des anwesenden Publikums vier Sprung-Services ins gegnerische Feld.

Zusammen mit der stark aufspielenden Mittelblockerin Joanna Mazzoleni glich das Heimteam sogar zum 15:15 aus. Auch wenn die Baselbieterinnen wieder in Führung gingen, blieb Volley Toggenburg, vor allem dank Roberts, dem Gegner dicht auf den Fersen. Überraschend knapp ging der erste Satz mit 22:25 verloren.

Die liebe Mühe in der Annahme

Dass Volley Toggenburg den zweiten Satz deutlicher verlor (17:25) lag in erster Linie an einer Mittelblockerin namens Tarah Wylie. Die 195 Zentimeter grosse Amerikanerin von Sm’Aesch-Pfeffingen war den ganzen Satz hindurch omnipräsent. Wuchtig waren ihre Blocks, gefürchtet ihre schnellen Angriffe.

Doch richtig ins Schleudern gerieten die Wattwilerinnen hauptsächlich wegen ihres unberechenbaren Aufschlags. Beim Stand vom 9:13 servierte Wylie nach Belieben und liess die Defensive der Toggenburgerinnen ganz schlecht aussehen. Kurze Zeit später stand es 9:18, womit der zweite Satz gelaufen war. Obwohl sich die Toggenburgerinnen wieder fangen konnten, waren sie zu mehr als einer Resultatkosmetik nicht mehr in der Lage.

Der dritte Satz startete sehr ausgeglichen. Angeführt von Roberts hielten die Wattwilerinnen den gegnerischen Angriffen, die mittlerweile durch Bélanger verstärkt wurden, stand. Mehr noch. Eine erneut starke Serviceserie von Roberts und ein wuchtiger Angriff von Mazzoleni sorgten für die zwischenzeitliche Führung zum 11:9. Eine Überraschung schien sich anzubahnen, ehe bei den Gästen die erst 18-jährige Tabea Eichler zum Service antrat.

Dank der variantenreichen Aufschläge der jungen Schweizerin und einer ungenügenden Leistung in der Annahme der Wattwilerinnen zogen die Gäste zum vorentscheidenden 22:15 davon. Das Spiel war damit gelaufen. Madlaina Matter verwertete den zweiten Matchball zum 25:16.

Licht und Schatten bei Volley Toggenburg

Natürlich war Sm’Aesch-Pfeffingen die klar die bessere Mannschaft. Und Punkte gegen diese Mannschaft zu erwarten, wäre vermessen. Vielleicht wäre trotzdem etwas mehr dringelegen. Das Heimteam hatte zeitweise starke Phasen und konnte dank einer glänzend aufgelegten Sabryn Roberts und einer stark aufspielenden Joanna Mazzoleni mit dem Titelkandidaten mithalten.

Schaute der Gegner den ersten Satz noch als «Majestätsbeleidigung» an, so stellte er die Ordnung im zweiten Satz wieder her. Überraschend war dennoch, dass Wattwil im dritten Satz lange mithalten konnte, ehe die alten Schwierigkeiten in der Annahme wieder offen zu Tage traten.

Trainer Marcel Erni bleiben nun sieben Tage, um diese Fehler auszumerzen, bevor die Mannschaft am nächsten Sonntag beim heimstarken Düdingen antritt.