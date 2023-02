Volley Toggenburg spielt in den Playouts gegen Franches Montagnes

Volleyball NLA Verhaltener Optimismus vor den Playout-Spielen: Für Trainer Marcel Erni hat der Verbleib von Volley Toggenburg in der NLA oberste Priorität Volley Toggenburg kämpft in den nächsten Wochen in den Playouts gegen Franches-Montagnes um den zweitletzten Platz in der Nationalliga A. Sollte dies nicht gelingen, gäbe es noch die Möglichkeit, sich gegen B-Meister Glaronia durchzusetzen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Wenn die Wattwiler Spielerinnen in den nächsten Wochen viele Bälle abwehren, sind die Chancen, den Ligaerhalt zu schaffen, durchaus vorhanden. Bild: Teresa De Cristofaro Frei

Für Volley Toggenburg geht es in den kommenden Wochen um die sportliche Zukunft. Der Verein kämpft um den Verbleib in der NLA. Trainer Marcel Erni ist überzeugt davon, dass der Mannschaft dies gelingt.

Vorerst geht es in den Playoutspielen gegen Franches-Montagnes in einer Serie «best of five» um den zweitletzten Platz in der Nationalliga A. Die Partien gegen die Jurassierinnen beginnen am Sonntag.

Sollten die Ostschweizerinnen die Serie verlieren, bleibt als letzte Hoffnung das Duell gegen den NLB-Meister Glaronia. Der Sieger sichert sich den letzten Platz in der höchsten Spielklasse.

Vom Verletzungspech geplagt

Die Toggenburger Volleyballerinnen mussten bereits den ersten Tiefschlag wegstecken, bevor die Saison überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat. Die US-Amerikanerin Hughes Griere zog sich nach zehn Minuten im ersten Spiel gegen Voléro Zürich einen Kreuzbandriss zu. Für die Spielerin war die Saison gelaufen, für den Verein war es ein Schock.

Dabei wollte man mit den drei verpflichteten Ausländerinnen einen Schritt nach vorne tun und näher zur Konkurrenz aufschliessen. Dazu erklärt Trainer Marcel Erni: «Das Mittelfeld hat enorm aufgerüstet.» Als Beispiel erwähnt er Smash Pfeffingen, letztes Jahr immerhin Finalist in den Playoffs. Die Mannschaft sei trotz vier Ausländerinnen nicht über das Mittelfeld hinausgekommen. Erst mit der Verpflichtung einer weiteren Ausländerin sei es besser geworden.

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Klar ist der Blick auf die Tabelle nicht erfreulich», sagt Erni. Seine Mannschaft hätte aber immer wieder Sätze gehabt, in denen sie nahe dran war. Immerhin hätten sie gegen den Zweiten Düdingen einen Punkt geholt und zuletzt Cupfinalist Lugano geschlagen.

Dazu beigetragen habe die Verpflichtung der US-Amerikanerin Taylor Borup. «Sie kam nach einer längeren Verletzung zu uns und hat sofort eingeschlagen, wir sind sehr zufrieden mit ihr», sagt Erni. Positiv stimmt den Wattwiler Trainer auch die Entwicklung der Schweizer Spielerinnen. «Sie haben in den vergangenen Wochen enorme Fortschritte erzielt.»

Der Respekt vor dem sonntäglichen Gegner

Bei den nun beginnenden Playouts gegen Franches-Montagnes, Spiel 1 ist am Sonntag um 16.30 Uhr in Saignelegier, zeigt sich Erni verhalten optimistisch: «Franches-Montagnes liegt in unserer Reichweite, ich gehe nicht davon aus, dass die Serie schon nach drei Spielen zu Ende ist.» Die Jurassierinnen hatten in der Qualifikation einige Probleme. Trotz vier Ausländerinnen ist die Mannschaft nie richtig in die Gänge gekommen, obwohl sie zum erweiterten Favoritenkreis gehörte.

Der Trainerwechsel mitten in der Saison war dann einer der negativen Höhepunkte. Trotzdem attestiert Erni dem Verein Potenzial: «Er verfügt über eine gut funktionierende Talentschule, nicht umsonst wurde die U23 im vergangenen Jahr Schweizermeister.» Parallelen mit Volley Toggenburg sind durchaus vorhanden. Genauso wie im Jura wird im Thurtal auf den Nachwuchs gesetzt. Erni erklärt: «Wir machen einen guten Job und sind eine gute Adresse für Schweizer Spielerinnen.»

Hinter dem Einsatz von Tays steht ein Fragezeichen

Für das erste Playoutspiel gegen Franches-Montagnes steht einzig hinter dem Einsatz von Julia Tays ein Fragezeichen. Die 23-jährige Kanadierin hat sich vor gut zwei Wochen eine Hirnerschütterung zugezogen und ist seither nicht mehr auf dem Spielfeld gestanden. «Klar würde uns ein Einsatz von ihr zusätzlichen Schub verleihen, wir sollten aber nichts forcieren», sagt Erni.

Obwohl der Weg zum Ligaerhalt lange und beschwerlich werden dürfte, hat für ihn die NLA oberste Priorität. «In der NLB wären wir für Schweizer Spielerinnen viel weniger interessant. Wenn wir der höchsten Volleyballliga angehören, können wir uns von der umliegenden Konkurrenz abheben», erklärt Erni die Gründe, weshalb Volley Toggenburg weiterhin zum illustren Kreis gehören möchte.

Er begründet dies unter anderem auch mit den Anhängern im Tal: «Obwohl es beim Sieg gegen Lugano um nichts mehr ging, war die Unterstützung in der praktisch voll besetzten Halle phänomenal.»

