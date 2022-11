Volley Toggenburg unterliegt auch Volley Düdingen

Volleyball NLA Volley Toggenburg muss sich bis zum ersten Erfolgserlebnis weiter in Geduld üben und verliert in Düdingen mit 0:3-Sätzen Die Wattwiler Volleyballerinnen reisten am Sonntag ins freiburgische Düdingen, wo sie gegen das Spitzenteam eine Überraschung schaffen wollten. Trotz starker Gegenwehr und eines beherzten Auftritts gelang dies nicht. Somit bleibt Volley Toggenburg auch nach der fünften Runde ohne Punkte. Markus Imthurn 14.11.2022, 07.36 Uhr

Die Mobiliar-Topskorerin Maggie Nedoma, im roten Trikot, war einmal mehr der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Toggenburgerinnen. Bild: Teresa De Cristofaro Frei

Die Reise führte die Wattwiler Frauen um Trainer Marcel Erni am Sonntag nach Düdingen. Die formstarken Freiburgerinnen belegten vor dem Spiel den dritten Zwischenrang in der Meisterschaft. Punkte gegen diesen Gegner wären als eine Überraschung zu werten, doch man war gespannt, ob die Toggenburgerinnen den Trend der letzten Spiele bestätigen würden.

Das Vorhaben gelang nicht, es setzte eine 0:3-Niederlage ab. Die Mannschaft bleibt nach fünf Runden weiter ohne Punkte.

Beherzter Auftritt im Startsatz

Respektlos begannen die Wattwilerinnen gegen die Freiburgerinnen. Aufbauend aus einer sauberen Annahme heraus, erarbeitete sich die Offensive einen 9:5-Vorsprung. Obschon die Powercats wieder zum 13:13 ausgleichen konnten, blieben die Wattwilerinnen spielbestimmend.

Romina Schnyder in der Defensive glänzte ein ums andere Mal und die erst 17-jährige Svenja Wenger verzauberte die Fans mit spektakulären Punkten. Bis zum 20:15 lag ein Satzgewinn gegen die Freiburgerinnen in der Luft. Doch der Vorsprung wirkte lähmend auf die bis anhin souverän agierenden Wattwilerinnen. Mit drei Fehlern in Folge schenkten sie dem Heimteam den ersten Satz mit 22:25.

Das Pendel im zweiten Satz schlug nun deutlich zu Gunsten der Favoritinnen aus. Einerseits spürte man die Verunsicherung nach dem engen Startsatz. Anderseits schien Düdingen in der Partie angekommen zu sein. In der Verteidigung machten die Spielerinnen nun kaum mehr Fehler und in der Offensive hatten die Powercats deutlich mehr Optionen als die Wattwilerinnen. Der zweite Satz ging deutlich mit 25:17 an das Heimteam.

Volleyball findet vor allem im Kopf statt

Verkehrte Welt im dritten Satz. Erneut riss Volley Toggenburg das Spieldiktat an sich und erkämpfte sich eine Führung. Mit etwas Glück und einer tiefen Fehlerquote bewies das Gastteam, dass es möglich ist, selbst Topteams in Bedrängnis zu bringen. Vor allem die Annahme war sehr gut aufgelegt und Romy Schnyder wurde zu Recht zur besten Spielerin beim Gastteam ausgezeichnet. Volley Toggenburg zog zum entscheidenden 21:14 davon. Dachte man.

Aber plötzlich waren sie wieder da. Die Fehler, die man auf diesem Niveau nicht begehen darf. Mit dem möglichen Satzgewinn vor Augen agierten die Toggenburgerinnen zunehmend nervös und fahrig. Die sonst gut aufgelegte Kimi Schnegg leistete sich drei Annahmefehler in Folge. Auch die Pässe kamen in dieser Phase zu ungenau, sodass die sonst so zuverlässige Maggie Nedoma ein ums andere Mal am Block des Heimteams scheiterte. Volley Düdingen nahm die Geschenke dankend an und drehte den verloren geglaubten Satz doch noch zum 25:23.

Einmal mehr scheiterten die Wattwilerinnen im entscheidenden Moment an sich selbst. Es ist bitter mitanzusehen, dass dieses Team zwar über das Potenzial für die NLA verfügt, aber die Partien in den ungünstigsten Momenten aus der Hand gibt. Natürlich kann man argumentieren, dass die Wattwilerinnen das mit Abstand jüngste Team der Liga stellen. Das hilft im Kampf um den Abstieg aber wenig.