Volley Toggenburg verliert weiter

Volleyball NLA Volley Toggenburg kann auch gegen Sm’Aesch-Pfeffingen nicht punkten und verliert gegen den Zweitletzten der Tabelle mit 0:3-Sätzen Die Situation für die Wattwiler Volleyballerinnen wird immer ungemütlicher. Nach der achten Niederlage im achten Spiel beträgt der Rückstand auf die davor liegenden Teams schon sieben und mehr Punkte. Markus Imthurn 05.12.2022, 06.58 Uhr

Die Gesichter sprechen Bände: Die Spielerinnen von Volley Toggenburg hatten in Aesch nur wenig Grund zum Jubeln. Bild: Teresa-Photographie

0:3-Auswärtsniederlage gegen Sm’Aesch-Pfeffingen, mindestens sieben Punkte Rückstand auf die Konkurrenz. Dies das unbefriedigende Fazit für Volley Toggenburg nach dem Wochenende.

Wenn man es vor der Saison gewagt hätte, beim Spiel zwischen Volley Toggenburg und Sm’Aesch-Pfeffingen von einem Kellerduell zu sprechen, so hätte es vermutlich fragende Blicke gegeben.

Doch die Baslerinnen sind in dieser Saison bisher nur ein Schatten ihrer selbst und lagen vor dem Duell mit sechs Punkten aus sieben Spielen auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Trotzdem durften die Vizemeisterinnen der letzten Saison nicht unterschätzt werden.

Spannende erste Spielhälfte

Volley Toggenburg zeigte sich vom grossen Namen Sm’Aesch-Pfeffingen zu Beginn des Spiels kaum beeindruckt. Erneut war es Topscorerin Maggie Nedoma, die aus einem starken Kollektiv hervorstach. Auch vorne am Netz steuerte Joanna Mazzoleni wertvolle Punkte bei, sodass die St.Gallerinen den Satz lange eng gestalten konnten.

Aesch war vom Widerstand der Gäste sichtlich überrascht und beging Fehler. Volley Toggenburg konnte zur Begeisterung der rund 20 mitgereisten Fans sogar vorlegen und ging mit 21:20 in Führung. Dass der Satz zum Schluss aber doch mit 25:22 an die Baslerinnen ging, lag nicht zuletzt an der stark aufspielenden Mittelblockerin Tarah Whylie.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes hielten die Wattwilerinnen gut mit, doch man spürte, dass Aesch vor allem in der Offensive über die feinere Klinge verfügte. Bezeichnend war der Punkt zum 19:16 für das Heimteam. Mirakulös werten die Baslerinnen drei Angriffe der Wattwilerinnen ab und punkteten anschliessend mit ihrem ersten Versuch. Es war so etwas wie der Vorbote eines völlig verkorksten dritten Satzes.

Chancenloses Gästeteam

Nachdem die Baslerinnen den zweiten Satz mit 25:19 ins Trockene gebracht hatten, passte bei den St.Gallerinnen im dritten Satz gar nichts mehr zusammen. Die zuvor nachlassende Offensive stellte ihren Dienst im Schlusssatz komplett ein. Zu ungenau kamen die Pässe, so dass kaum mehr eigene Punkte erzielt werden konnten.

Zu allem Übel wurde nun auch die Verteidigung der Wattwilerinnen regelrecht zerzaust. Nicht weniger als sechs Annahmefehler verzeichneten die Gäste im letzten Satz, was zum deutlichen 11:25 aus Sicht der Wattwilerinnen führte.

Diese 0:3-Niederlage ist doppelt schmerzhaft. Einerseits wären die Baslerinnen schlagbar gewesen, andererseits ist der Rückstand auf den vorletzten Platz auf sieben Punkte angewachsen.