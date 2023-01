Volley Toggenburg gewinnt beim Schweizer Meister einen Satz

Volleyball NLA Volley Toggenburg bleibt auch im zwölften Spiel ohne Punkt, gewinnt beim amtierenden Schweizer Meister aber völlig überraschend einen Satz Im ersten Spiel des Jahres gastierten die Wattwiler Volleyballerinnen beim Tabellenführer und aktuellen Schweizer Meister Neuchâtel. Es setzte im zwölften Spiel beim 1:3 zwar die zwölfte Niederlage ab, der unerwartete Satzgewinn sollte aber Moral verleihen, damit es endlich etwas aufwärts geht. Markus Imthurn 09.01.2023, 07.35 Uhr

Die Wattwilerinnen freuen sich, dass sie endlich wieder einmal einen Satz für sich entscheiden konnten. Foto: Theresa de Cristofaro Frei

Das Startspiel im neuen Jahr führte das Team von Volley Toggenburg zum amtierenden Schweizer Meister nach Neuenburg. NUC ist auch in diesem Jahr auf Kurs und hat noch keines seiner Spiele verloren. Dass es dem Underdog aus dem Toggenburg auch im zwölften zu keinem Punkt reichte, war keine Überraschung.

Volley Toggenburg chancenlos

Die Toggenburgerinnen konnten zu Beginn mit dem horrenden Tempo nicht mithalten. Besonders deutlich wurden die Defizite in der Annahme aufgedeckt. Vor allem die erst 16-jährige Svenja Wenger war ein beliebtes Ziel der gegnerischen Services. Wenn man bereits in der Annahme unter Druck steht, dann ist die Offensive meist ebenso blass.

Bei den Toggenburgerinnen passte daher in den ersten beiden Sätzen kaum etwas zusammen. Zu eindimensional, zu vorhersehbar waren die Angriffe. Ganz anders sah dies bei Viteos NUC aus, welches aus praktisch jeder Position punkten konnte.

Und immer wieder stach aus dem starken Neuenburger Kollektiv die Topscorerin Tessa Grubbs heraus. Die Amerikanerin schoss mit einer überragenden Angriffsquote von 62 Prozent Volley Toggenburg praktisch im Alleingang ab.

Ein Satzgewinn aus dem Nichts

Im dritten Satz gönnte NUC seinen Ausländerinnen eine Pause, doch am Gesamtbild änderte sich vorerst wenig. Praktisch den ganzen Satz lag Volley Toggenburg mit vier Punkten zurück. Beim Stand von 23:19 schien der Satz gelaufen und die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer verliessen die Halle, ehe eine schöne Serviceserie von Joanna Mazzeloni den Satz drehen konnte. Unter den ungläubigen Blicken des Publikums verwertete Joanna Mazzoleni den ersten Satzball mit einem direkten Servicepunkt zum völlig überraschenden 25:23 für Volley Toggenburg.

Diese Majestätsbeleidigung liessen sich die Gastgeberinnen nicht bieten und schickten sofort wieder die erste Mannschaft auf das Feld. Trotzdem verlief der vierte Durchgang bis zur Satzmitte ziemlich ausgeglichen. Joanna Mazzoleni und die stark aufspielende Libera Romina Schnyder waren daran massgeblich beteiligt.

Doch der Leistungsunterschied wurde mit Fortdauer des Satzes immer deutlicher. Gegen die überzeugende Offensive konnte Wattwil nicht bestehen und verlor auch den vierten Satz mit 25:17.

Leistungssteigerung nach schwachem Start

Volley Toggenburg machte es dem Heimteam während den ersten 50 Spielminuten zu einfach. Das zurzeit beste Team der Schweiz spielte mit einer hohen Präzision, sodass die jungen Wattwilerinnen meist schlecht aussahen. Dazu kam der Druck am Service, mit dem jedes Team gegen den Meisterschaftsfavoriten zu kämpfen hat. Die positive Reaktion im dritten und vierten Satz lässt aber doch Hoffnungen aufkommen.

Am kommenden Freitag spielen die Toggenburgerinnen auswärts in Schaffhausen und am Sonntag steht der Vergleich, ebenfalls auf fremdem Terrain, gegen VBC Glaronia im Achtelfinal des Cups auf dem Programm. Dabei trifft der Tabellenletzte der NLA auf den klaren Leader der NLB. Dieses Spiel ist eine Standortbestimmung für Volley Toggenburg.