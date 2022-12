Elf Spiele - null Punkte: Volley Toggenburg noch ohne Sieg

Volleyball NLA Elf Spiele – null Punkte: Volley Toggenburg startet ohne Sieg ins 2023 Die Damen von Volley Toggenburg verloren ihr letztes NLA-Spiel in diesem Jahr gegen Franches-Montagnes mit 1:3. Damit starten sie ohne Punkte ins neue Jahr. Markus Imthurn 19.12.2022, 14.00 Uhr

Mit etwas mehr Konstanz wäre ein Erfolg gegen Franches-Montagnes möglich gewesen. Bild: PD

In der Tat fanden am Sonntag trotz des WM-Finals 180 Zuschauer den Weg in die Rietsteinhalle. Mit VFM Franches-Montagnes war ein Team zu Gast, welches sich in Reichweite der Wattwilerinnen befindet. Im Hinspiel gingen die Jurasierinnen nach einem engen Spiel als Siegerinnen vom Platz.