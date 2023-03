Volley Toggenburg erzwingt ein fünftes Spiel

Die Wattwiler Volleyballerinnen stellen in der Playoutserie auf 2:2 - nun kommt es am kommenden Wochenende zur Finalissima um den direkten Ligaerhalt

Volley Toggenburg und Franches-Montagnes stehen sich in den Playouts gegenüber. In denen geht es darum, wer sich auf direktem Weg den Ligaerhalt in der NLA sichert. Am Samstag schafften die Wattwilerinnen im vierten Spiel den zweiten Sieg. Nun muss das fünfte Spiel die Entscheidung bringen. Der Verlierer kämpft gegen Volley Luzern oder den VBC Glaronia aus der NLB um den letzten Platz in der höchsten Liga.