Volley Toggenburg verliert gegen den Schweizermeister

Volleyball NLA Gute Ansätze gezeigt: Schweizer Meister Viteos NUC ist im ersten Spiel zu start für die Frauen von Volley Toggenburg Der Start von Volley Toggenburg in die neue Spielzeit hätte kaum schwieriger ausfallen können. Ausgerechnet Schweizer Meister Neuchâtel war zu Gast in der Rietsteinhalle – die 0:3-Niederlage ist deshalb keine Überraschung. Markus Imthurm 04.10.2021, 09.22 Uhr

Die Spielerinnen von Raiffeisen Volley Toggenburg, hier mit Sabryn Roberts, fanden kaum eine Lücke im hohen Block von Viteos NUC. Bild: Reinhard Kolb

Wahrscheinlich hätten sich die Frauen von Volley Toggenburg zum Saisonbeginn einen einfacheren Gegner gewünscht als ausgerechnet das Team des amtierenden Meisters Viteos NUC. Die Neuenburgerinnen mussten nur wenige Abgänge verkraften und zählen auch in diesem Jahr zu den grossen Favoritinnen auf den Titel.

Anders die Ausgangslage bei Volley Toggenburg. Mit einem runderneuerten Team schicken sich die St.Gallerinnen an, Platz 8 aus dem Vorjahr zu bestätigen. Dafür sind Punkte gefordert. Mit solchen konnte noch nicht in der ersten Runde gerechnet werden.

Volley Toggenburg von Beginn an unter Druck

Bei Volley Toggenburg wusste zu Beginn vor allem Annouk Erni zu überzeugen. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive war das Küken auf dem Feld massgeblich für den ausgeglichenen Start verantwortlich. Doch je länger der Satz dauerte, desto mehr setzte sich die Offensiv-Power des Meisters durch.

Mit Scambray, Holt und Dapić hatte Passeuse Sarah Trösch mehrere Optionen und konnte ihre Angreiferinnen immer besser ins Szene setzen. Wattwil fand darauf, vor allem aufgrund einer schwachen Blockarbeit, kein Rezept. Mit 15:25 ging der erste Satz klar verloren.

Trainer Erni reagierte im zweiten Satz und brachte Passeuse Nora Sacher für Elis Albertini. Tatsächlich schien dieser Wechsel vor allem bei der Blockarbeit eine Verbesserung zu zeigen. Bis zum 6:6 hielten die Toggenburgerinnen wacker mit. Doch NUC hatte in seinen Reihen eine Spielerin namens Kyra Holt.

Die 26-jährige Amerikanerin schien im zweiten Satz omnipräsent zu sein und hexte sowohl in der Annahme als auch im Angriff. Mit der überragenden Holt wurde auch der zweite Satz zu einer deutlichen Beute für die Gäste.

Volley Toggenburg stemmt sich nochmals gegen die Niederlage

Erneut versuchte Marcel Erni neue Impulse zu setzen und brachte die junge Alina Hofacher. Die erst 19-jährige Aussenangreiferin setzte die Gegnerinnen mit einer starken Serviceserie unter Druck. Es war die beste Phase von Volley Toggenburg, denn auch die beiden Amerikanerinnen Kekauoha und Roberts konnten sich in Szene setzen.

Die Toggenburgerinnen lagen sogar in Führung ehe eine umstrittene Entscheidung des Unparteiischen die Neuenburgerinnen wieder in Front brachte. Dieser Punkt wirkte wie ein Katalysator. Von nun an ging nichts mehr im Spiel der Wattwilerinnen.

Eine schwache Annahme, ein paar Unkonzentriertheiten und ein inexistenter Block liessen die Gäste auf 8:18 davonziehen. Damit war das Spiel entschieden. Elise Boillat verwertete gleich den ersten Matchball zum 14:25.

Die erwartete Niederlage

Volley Toggenburg konnte die Neuenburgerinnen zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährden. NUC war sowohl spielerisch als auch athletisch deutlich überlegen. Bei den St.Gallerinnen reichte es lediglich für ein paar schöne Einzelaktionen.

Hier mal ein Block von Jasmin Kuch, dort mal ein schöner Angriff von Harlee Kekauoha. Aber das reichte nicht aus, um den meistgenannten Titelfavoriten NUC in Bedrängnis zu bringen. Bereits am nächsten Samstag wartet der nächste schwere Brocken, wenn die junge Truppe aus Wattwil auf das Kämpferteam von Cheseaux trifft.

Matchtelegramm Raiffeisen Volley Toggenburg – Viteos NUC 0:3 – Sätze: 15:25, 15:25, 14:25. Rietsteinhalle, Wattwil – 130 Zuschauer – SR Wolf/Wüttrich. Volley Toggenburg: Sabryn Roberts, Joanna Mazzoleni, Jasmin Kuch, Annouk Erni, Elis Albertini, Harlee Kekauoha, Lara Hasler/Nora Sacher, Alina Hofacher, Jeanina Wirz (alle eingewechselt). NUC: Samira Sulser, Barbara Dapić, Jasmine Gross, Sarah Trösch, Tia Scambray, Kyra Holt, Fabiana Mottis/Olivia Wassner, Jill Münstermann, Elise Boillat.

