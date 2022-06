Volley Toggenburg steckt in der Vorbereitung zur neuen Saison

Volleyball Kaderplanung läuft auf Hochtouren: Eine zweite Amerikanerin für Volley Toggenburg Mit der Verpflichtung einer dritten Ausländerin und der Vertragsverlängerung mit Namenssponsor Raiffeisen hat Volley Toggenburg die Voraussetzungen für eine weitere Saison in der Nationalliga A geschaffen. Beat Lanzendorfer 17.06.2022, 16.00 Uhr

In der Wattwiler Rietsteinhalle gibt es auch in Zukunft Volleyball von national höchstem Niveau zu bestaunen. Bild: Beat Lanzendorfer

Vier Monate sind ins Land gezogen, seit sich Volley Toggenburg in den Playouts gegen Val-de-Travers seinen Platz in der Nationalliga A gesichert hat. Und dies nicht etwa glücklich, sondern mit drei überzeugenden Siegen, in denen die Leistungen der Spielerinnen zu einer regelrechten Euphorie im Tal führten. Die voll besetzte Rietsteinhalle ist allen Beteiligten noch in guter Erinnerung.