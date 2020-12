Volleyball «Der Grundstein zum Erreichen der Playoffs ist gelegt»: Marcel Erni, Trainer von Volley Toggenburg, ist stolz auf sein Team Die Wattwiler Volleyballerinnen sind bei Halbzeit der NLA-Meisterschaft auf bestem Weg, die Playoffs der besten acht Mannschaften zu schaffen. Beat Lanzendorfer 11.12.2020, 11.59 Uhr

Die Spielerinnen von Volley Toggenburg haben zurzeit allen Grund zum Lachen. Bild: Beat Lanzendorfer

Am letzten Sonntag konnten Sie mit dem Erfolg gegen Genf die Konkurrenz auf Distanz halten. Wie glücklich macht Sie dieser Sieg?

Marcel Erni: Wir haben damit den Grundstein für das erstmalige Erreichen der Playoffs gelegt, seit die ersten acht Teams in diesem Modus gegeneinander antreten. Und das mit der jüngsten Mannschaft der Schweiz. Da bin ich natürlich sehr stolz auf das ganze Team und auf das, was wir zusammen in der kurzen und schwierigen Zeit erarbeitet haben.

War dieses Spiel der entscheidende Schritt Richtung Playoffs?

Ich hoffe es. In der gegenwärtigen Situation ist dies aber schwierig abzuschätzen. Es gibt noch viele offene Fragen und es kann wegen der Coronasituation zu sehr überraschenden Resultaten oder sogar zu Forfait-Entscheiden kommen, die dann ebenfalls noch Auswirkungen auf die Tabelle hätten.

Marcel Erni, Trainer und Co-Präsident Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Könnte sich die Konkurrenz zum jetzigen Zeitpunkt noch verstärken, um den Rückstand doch noch aufzuholen?

Das wäre theoretisch gemäss offiziellem Reglement bis am 15. Januar 2021 möglich. Praktisch alle Vereine werden sich aber davor hüten, finanzielle Risiken beim aktuellen Umfeld einzugehen. Das könnte sogar zu Vereinskonkursen führen.

Nun liegen Sie nach der Hälfte der Spiele mit Ihrer Mannschaft auf Platz 7. Was ziehen Sie für eine Zwischenbilanz?

Ich bin mehr als zufrieden. Unsere Mannschaft hat einen Altersdurchschnitt von nicht einmal 21 Jahren. Ihr gehört die Zukunft. Dabei gilt es anzumerken, dass wir gegen das letztplatzierte Val-de-Travers noch gar nicht angetreten sind. Da müsste auch noch etwas drinliegen. Wir freuen uns über jeden Punkt, den wir in der höchsten Liga erkämpfen können.

Sehen Sie trotzdem noch Verbesserungspotenzial?

Natürlich, wir haben unser Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Das Team muss unbedingt noch stabiler werden und auch gegen die Topteams eine gute Leistung abrufen können. Da haben wir bis jetzt noch nicht überzeugen können.

Einige Spielerinnen mussten sich zwischenzeitlich wegen des Coronavirus in Quarantäne begeben. Wie sieht die Situation zurzeit aus?

Aktuell sind wir zum Glück nicht betroffen. Das kann sich aber jederzeit schnell ändern, was ich aber nicht hoffe.

Wie sind Sie mit den Leistungen der drei Ausländerinnen zufrieden?

Sie haben sich nach der kurzen Angewöhnungsphase mit dem Team und der coronabedingten Pause gut eingelebt und übernehmen auch auf dem Feld immer mehr Verantwortung. Wie bei der ganzen Mannschaft haben wir aber auch auf diesen Positionen noch Probleme mit der Stabilität. Man darf aber nicht vergessen, dass die drei mit ihren jeweils 23 Jahren noch sehr jung sind. Da gibt es noch vermehrt Höhen und Tiefen.

Keine Zuschauer, Hygienevorschriften und dergleichen. Wie geht die Mannschaft konkret mit der Situation um?

Die Mannschaft findet sich in der aussergewöhnlichen Situation überraschend gut zurecht. Sie ist nach dem Abbruch der letzten Saison einfach nur froh, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb in der höchsten Liga noch aufrechterhalten werden kann.

Als nächstes steht am Sonntag das Spiel gegen Kanti Schaffhausen auf dem Programm. Wagen Sie eine Prognose?

Schaffhausen ist logischerweise klarer Favorit, allerdings würde ich mir wünschen, dass wir auch einmal gegen eine Topmannschaft unser Niveau abrufen könnten. Bisher hatten wir gegen starke Teams extrem Mühe – ein Satzgewinn wäre für die Moral sicher schön.

Vor der Weihnachtspause folgen dann noch die Partien gegen Leader Sm’Aesch Pfeffingen und Lugano. Wie verbringen Sie anschliessend die Weihnachts- und Neujahrstage?

Nach den zwei letzten Spielen in diesem Jahr geniessen wir über Weihnachten ein paar Tage Erholung. Dann sind wir vom 27. bis 29. Dezember an ein internationales Turnier im Fürstentum Liechtenstein eingeladen. Allerdings ist zurzeit noch nicht sicher, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Ab Januar werden wir das Training wieder aufnehmen. Sollte das Turnier ausfallen, beginnt das Training schon einige Tag früher.