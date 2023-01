Keine Chance: Volley Toggenburg geht gegen Genève Volley unter

Volleyball 0:3-Niederlage: Volley Toggenburg geht im Kellerduell gegen Genf unter Nach dem vielversprechenden Auftritt gegen den Tabellenzweiten Düdingen vor Wochenfrist, musste Volley Toggenburg am Samstag gegen Genève Volley erneut eine herbe Niederlage einstecken. Die Westschweizerinnen liessen den Wattwilerinnen keine Chance. Markus Imthurn 29.01.2023, 15.00 Uhr

Der Toggenburger Block konnte in der Henry-Dunant-Halle in Genf gar nicht überzeugen. Bild: Reini Kolb

Nach dem Spiel vom Vorwochenende war man gespannt auf das Abschneiden der Toggenburgerinnen beim Tabellennachbar Genève Volley. Lang haben die Calvinstädterinnen in dieser Saison Mühe bekundet, doch just gegen Ende der Qualifikation hat sich das Team von Trainerfuchs Andi Vollmer nochmals gezielt verstärkt. Dies bekamen die St.Gallerinnen am Samstag deutlich zu spüren.

Volley Toggenburg chancenlos

Volley Toggenburg bekundete von der ersten Sekunde an Mühe mit den gegnerischen Services. Die Konzentrationsschwächen in der Annahme wären noch zu verschmerzen gewesen. Doch auch die Zuordnung vermisste man im Spiel der St.Gallerinnen komplett. Gleich mehrfach klatsche der Ball zu Boden, ohne dass sich eine Spielerin für diesen verantwortlich fühlte. Genf bedankte sich bei den vielen Fehlern und fertigte Volley Toggenburg nach bloss 18 Minuten mit 25:10 ab.

Im zweiten Satz kamen die Wattwilerinnen etwas besser ins Spiel. Leider «schnitzerte» man beim Spielstand von 5:5 auf einer Position und kam mit 10:5 ins Hintertreffen. Diesen Vorsprung konnte das Heimteam einigermassen halten. Volley Toggenburg zeigte in dieser Phase zwar einige schöne Bälle, konnte sich aber gegen das stabile Genf keine Vorteile herausspielen. Der Wattwiler Block war dafür zu ungenau gestellt. Schliesslich ging auch der zweite Durchgang trotz einer Leistungssteigerung der Toggenburgerinnen mit 25:21 an das Heimteam.

Abstimmungsprobleme im dritten Satz

Leider konnte Volley Toggenburg nicht an die guten Phasen im zweiten Satz anknüpfen. Bis zum Stand von 7:7 hielt man zwar zu Beginn mit. Doch dann gab es einen Bruch. Wieder blieben die Wattwilerinnen auf einer Position hängen. Genf nutzte die grossen Abstimmungsprobleme bei Toggenburg geschickt aus. Nach nur gerade zwei Wochen Training mit der neuen US-amerikanischen Aussenangreiferin Taylor Borup konnte noch nicht alles funktionieren. Und genau hier zeigte sich die Abgeklärtheit von Genf. Toggenburg zeigte Schwächen und das Heimteam nutzte dies konsequent zum finalen 25:14 aus.

Zu grosse Leistungsschwankungen

Raiffeisen Volley Toggenburg hat sich am Samstag selbst geschlagen. Noch vor Wochenfrist brillierte das Team von Trainer Mäsi Erni gegen den Tabellenzweiten Düdingen. Nur eine Woche später folgt dagegen auswärts eine enttäuschende Leistung gegen die Genferinnen.

Natürlich darf man einwenden, dass Genf sich in der Weihnachtspause mit zwei zusätzlichen Ausländerinnen verstärkt hat und letzte Woche auch den aktuellen Tabellenführer Neuchâtel UC an den Rand einer Niederlage gebracht hat und nur knapp mit 2:3 verlor. Nach der gezeigten Leistung von letzter Woche hat man sich bei den Wattwilerinnen doch mehr erhofft.

Gegen Cheseaux wird’s unbequem

Die enttäuschende Leistung hinterliess denn auch deutliche Spuren in den Gesichtern der Spielerinnen und Betreuer: 15 Spiele, alle verloren, ein Punkt gewonnen – die rote Laterne des Tabellenletzten bleibt im Toggenburg. Für die verbleibenden drei Heimspiele in der Qualifikationsrunde ist zu hoffen, dass die Schwächen ausgemerzt werden können. Die nächste Chance bietet sich am nächsten Samstag. Um 17.30 Uhr treten die Wattwilerinnen gegen die unbequeme Mannschaft von VBC Cheseaux an.