Volley Toggenburg kassiert am Freitag gegen Meisterschaftsfavorit Sm’Aesch Pfeffingen eine deutliche 0:3-Niederlage Der Auftritt von Raiffeisen Volley Toggenburg beim 0:3 gegen Pfeffingen war enttäuschend. In Verbindung mit dem coronabedingten Trainingsrückstand und vielen individuellen Fehlern war diese Niederlage aber die logische Folge davon. 16.11.2020, 08.29 Uhr

Toggenburg kam gegen Sm’Aesch-Pfeffingen praktisch kaum zu solchen Angriffssituationen. Bild: Reinhard Kolb

(pd) Um den Gegner des Spiels von Freitag zu beschreiben, reicht ein Blick in die Basler Zeitung: «Sm’Aesch eilt von Sieg zu Sieg.» In der Tat befindet sich der meistgenannte Titelkandidat in einer beneidenswerten Form. Sechs Spiele – sechs Siege – Satzverhältnis 18:1.