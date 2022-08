Wattwiler Umfahrung gefeiert

Volksfest Auch Regenschauer konnten die Feierlaune auf der Umfahrung zwischen Wattwil und Ebnat-Kappel nicht trüben Das Umfahrungsfest auf der fast fertiggestellten zweiten Etappe der Umfahrung Wattwil stiess auf sehr viel Interesse. Tausende Menschen spazierten an beiden Tagen über die neue Strasse. Viele Vereine und Organisationen nutzten die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Martin Knoepfel 21.08.2022, 12.27 Uhr

Die Umfahrung zwischen Wattwil und Lichtensteig leuchtete zur Feier des Tages. Bild: Luzia Bleiker

Der Bus von Wattwil nach Ebnat-Kappel ist gut besetzt, und nicht alle Passagiere schleppen Einkaufstaschen. An der provisorischen Haltestelle in der Stegrüti steigt denn auch etwa die Hälfte aus und erklimmt die Treppe zum Thurviadukt der Umfahrung Wattwil. Am frühen Samstagnachmittag hielt sich der Andrang in Grenzen, doch gegen Abend gab es zeitweise ein Gedränge zwischen den Ständen und eine richtige Dorffest-Stimmung kam auf. Wohl auch als Ersatz für die in der Coronapandemie ausgefallenen Feste. Die kurzen Schauer trübten die Stimmung nicht.

Die Kletterwand der Jugscharen von Ebnat-Kappel und Wattwil war bei den Kindern beliebt. Bild: Martin Knoepfel

Generationenübergreifend war das Umfahrungsfest. Seniorinnen und Senioren waren ebenso gekommen wie Menschen mittleren Alters und Familien mit kleinen oder älteren Kindern. Gerade für die Kinder waren zahlreiche Attraktionen vorhanden. Die Festmeile reichte von der Scheftenau bis zur Brücke über den Rickenbach. Vereine und Organisationen hatten dort ihre Stände und Festwirtschaften aufgebaut, sodass sich wohl für jeden Geschmack – auch kulinarisch - das Passende fand.

Rettung aus Unfallauto

Ein Höhepunkt am Nachmittag war die Demonstration der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig, die die Rettung nach einem Autounfall simulierte. Zehn Personen waren unter der Leitung von Oliver Sauter im Einsatz. Wie der Vizekommandant, Renè Perret, bestätigte, gingen sie dabei wie im Ernstfall vor. Zuerst wurde die Situation analysiert und die Unfallstelle abgesperrt.

Die Demonstration eines Feuerwehr-Einsatzes zog zahlreiche Neugierige an. Bild: Martin Knoepfel

Dann wurde bestimmt, wer was zu tun hat. Mit hydraulischen Geräten wurde das Unfallauto aufgeschnitten und schliesslich das Dach nach vorne geklappt. Flurin Schmid fungierte als Speaker.

Das rund 40-köpfige Toggenburger Orchester erhielt viel Applaus für seine Darbietungen. Bild: Martin Knoepfel

Starken Applaus erhielt das Toggenburger Orchester, das im Tunnel den ganzen Nachmittag kurze Konzerte gab. Die Musiker waren in zwei Reihen an den Tunnelwänden aufgereiht und der Dirigent stand in der Mitte auf einem Podest.

Der Autokorso bildete den Abschluss der Darbietungen. Bild: Martin Knoepfel

Die herausgeputzten Oldtimerfahrzeuge – vom Kleinwagen und der Vespa mit Seitenwagen bis zur Luxuslimousine und zum Sportwagen – stiessen auf viel Interesse und konnten sich teilweise nur mühsam und im Schritttempo einen Weg durch die dicht gedrängt am Strassenrand stehenden Menschen schaffen.

Bis am Sonntagmittag gab es keine ernsthaften Zwischenfälle. Er sei sehr zufrieden, war von Marc Bohnenblust, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde Wattwil., zu erfahren. Auch am Sonntagmorgen war der Zuschaueraufmarsch gross, sodass die 10’000-Personen-Grenze möglicherweise erreicht wird. Gerechnet hatten die Organisatoren mit 5’000 bis 7’000 Personen.

Neugier auf die neue Strasse Olivia und Patrik Lieberherr sind vor zweieinhalb Jahren nach Wattwil gezogen und leben in der Überbauung Bahnhof-Süd. Weil sie von ihrer Wohnung aus die Umfahrung sehen können, entschlossen sie sich, sie zu begehen. Godi und Marianne Bär aus Horgen (ZH) waren zum Einkaufen in Wattwil und lasen vom Fest. Sie verbringen zwar immer wieder ihre Ferien im Toggenburg, brauchen die Umfahrung aber nicht. Trotzdem finden sie es cool, dass es ein solches Fest gibt und dass man über die Umfahrung spazieren kann. Sie haben das schon bei der Inbetriebnahme der Westumfahrung von Zürich gemacht. Eine Ostschweizerin, die allerdings nicht mehr in der Region lebt, wollte die Figur der Betruferin auf dem Kreisel in der Stegrüti sehen und fotografieren und ebenfalls den Gang über die neue Strasse ausprobieren: «Nach der Eröffnung kann man das ja nicht mehr.» (mkn)