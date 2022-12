Wattwil: Laura Sacchet gewinnt Rock-X-Mas Gesangswettbewerb

Fünf Finalistinnen sangen am Samstag um den Sieg am Voice-Contest 2022 der Weihnachtsveranstaltung «Rock-X-Mas» in Wattwil. Siegerin wurde mit der 24-jährigen Laura Sacchet eine Einheimische.

Christof Lampart 18.12.2022, 13.00 Uhr