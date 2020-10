Viel Kampf aber keine Tore – die Zweitligisten Bronschhofen und Wattwil Bunt teilen sich am Samstagnachmittag mit einem torlosen Remis die Punkte Kein Sieger im Duell der Tabellennachbarn – während das 0:0 für Bronschhofen bereits das dritte Unentschieden der Saison bedeutet, ist es für Wattwil Bunt die Premiere. Raphael Dort 11.10.2020, 07.41 Uhr

Für Wattwil Bunt war das 0:0 in Bronschhofen das erste Unentschieden in dieser Saison. Bild Beat Lanzendorfer

Ein Punkt trennte die beiden Mannschaften vor der direkten Begegnung. Die Startphase gehörte den Gästen, zum Abschluss kamen sie jedoch nur aus der Distanz. Die tief stehenden Platzherren wirkten dem auf Tempo ausgerichteten Wattwiler Offensivspiel gut entgegen und machten die Räume dicht.

Beide Mannschaften bekundeten Mühe mit dem rutschigen Rasen, immer wieder glitten Spieler aus. Zudem nahm der Ball oft viel Tempo auf, was beidseitig für zusätzliche Abspielfehler sorgte. Nach einer halben Stunde kam Bronschhofen besser in die Partie, doch auch der Gastgeber musste sich auf Distanzschüsse beschränken. So gingen die Teams nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Spiel wird nach dem Wechsel noch umkämpfter

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie noch umkämpfter. Eine scharfe Hereingabe führte zur besten Wattwiler Chance, Yannic Porchet setzte die schwierig zu verwertende Vorlage jedoch übers Tor. In der Folge übernahm Bronschhofen vermehrt das Spieldiktat und arbeitete sich ebenfalls gefährlich vors Tor. Philipp Roth kam einem Treffer am nächsten, grätschend beförderte er den Ball nur knapp am weiten Pfosten vorbei.

Am Ende blieben beide Torhüter ohne Gegentor, bei Wattwil Bunt war dies Mattia Rossi, zuletzt noch Ersatzkeeper, erhielt er dieses Mal den Vorzug. Während das torlose Remis für Bronschhofen bereits das dritte Unentschieden der Saison war, teilte Wattwil zum ersten Mal die Punkte. In der Tabelle lassen die Toggenburger den Gegner so weiter hinter sich.

