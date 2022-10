Viehschau in Nesslau zog wieder reichlich Publikum an

1183 Kühe, 38 Viehzüchter, 11 Experten: Die Viehschau in Nesslau zog auch reichlich Publikum an An einer Viehschau mit fast 1200 beteiligten Kühen die Schönste herauszufinden, ist keine leichte Aufgabe. Geschafft hat es schliesslich Calvin Jojo von Besitzer Andreas Wittenwiler. Ruedi Roth 05.10.2022, 17.00 Uhr

Miss Nesslau Calvin Jojo mit Ria und Andreas Wittenwiler und Helfern. Bild: Ruedi Roth

38 Viehzüchter zogen am Mittwoch, dem 5. Oktober, aus dem Gemeindegebiet Nesslau an ihre Viehschau. Ausstellungsort war wie bisher die Wiese beim Schützenhaus Berstel. Ein Anlass in dieser Grösse benötigt mehr Personal als andere Viehschauen. Das Herrichten des Schauplatzes, das Einrichten der Festwirtschaft, oder das Erstellen eines genauen Abfahrplans; alles muss durchorganisiert sein. OK-Präsident Markus Wickli und seine Helfer hatten die Sache im Griff.

Die zahlreichen Angestellten müssen die Tiere vorführen und anbinden. Jeder auffahrende Nesslauer Züchter muss dafür eine Person zur Verfügung stellen. Der für die Umbinder zuständige Markus Tischhauser musste rund 20 zusätzliche Helfer rekrutieren.

Zufahrtsstrassen nach Nesslau früh belegt

Wer die Auffuhr zur Viehschau als Zuschauer miterleben wollte, musste früh in Nesslau sein. Alle Aussteller begeben sich um acht Uhr morgens mit ihrem Vieh auf den Weg zum Schauplatz. Damit sind die Zufahrtsstrassen nach Nesslau schon früh durch die zahlreichen «Sennten» belegt.

Den in grosser Anzahl erschienenen Interessierten bot sich ein Bild von lebender Tradition. An keinem anderen Tag sind in Nesslau mehr Leute in der Toggenburger Tracht zu bewundern als an der Viehschau. Und an keinem anderen Tag wird das Vieh besser zur Schau gestellt als an diesem.

Grosses Interesse am Stand der Toggenburger Braunviehzucht. Bild: Ruedi Roth

Nicht jeder konnte die vorgeführten Tiere gut sehen

Um 64 Abteilungen zu rangieren, benötigt die Nesslauer Viehschau insgesamt elf Experten. Diese werden jedes Jahr neu bestimmt. Am Vormittag wurden die Abteilungen eingestellt, nach dem Mittagessen begannen dann die Vergaben der Spezialpreise. Dies dauert rund zwei Stunden. Das Interesse daran war seitens des Publikums so gross, dass nicht alle einen optimalen Blickwinkel auf die vorgeführten Tiere bekamen.

Damit sich die Viehschau nicht in die Länge zieht, besteht für die Aussteller ein genauer Fahrplan. Funktionieren tut dieser nur, wenn sich alle Beteiligten daran halten. Da müssen die Tierbesitzer ihre Sennen früh genug aus der gemütlichen Festwirtschaft holen. Das hat gut funktioniert.

Plötzlich war es wieder still auf dem Schauplatz Berstel.