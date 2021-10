Viehschau Galina war der Star im Mosnanger Ring Eine Viehschau wie im Bilderbuch fand am Samstag auf dem Schauplatz hinter der Mosnanger Kirche statt. Die Besucher genossen diesen Tag auf vielfältige Weise. Franz Steiner 03.10.2021, 16.00 Uhr

Mit Eleganz zur «Miss Mosnang»: Galina mit den stolzen Besitzern (von links) Remo und Nicole, Angela und Ruedi Fässler, sowie die zweieinhalbjährigen Zwillinge Jaron und Maurin und Rina (6). Bild: Franz Steiner

Da wurde in einer fröhlichen Runde ein Schnupf unter Gleichgesinnten gereicht, ein aufgestelltes Servierpersonal hatte alle Hände voll zu tun, und die Küchen-Crew leistete mit Ghackets mit Hörnli eine Riesenleistung. Nebst Kulinarik freute man sich auf den spannenden zweiten Teil nach der Mittagspause, wo es zum Schaulaufen der Schönsten kam. Die Spannung steigerte sich von Minute zu Minute, und kurz nach 15 Uhr kam es mit der Miss-Wahl zum Höhepunkt.

Neue und alte «Miss Mosnang» wurde Galina und gehört der Betriebsgemeinschaft von Vater Ruedi und Sohn Remo Fässler aus Lütisburg Station. Sie holte sich nach 2019 den prestigeträchtigen Miss-Titel zum zweiten Mal hintereinander. Letztes Jahr fand die Schau coronabedingt nicht statt. Das Prachtexemplar ist eine Calvin-Tochter, wurde am 10. Oktober 2015 geboren und steht in 4. Laktation. Sie verwies die zwei Jahre jüngere Gjulina, eine Biver-Tochter, von Raphael Ott aus Dreien auf den zweiten und Gloria mit Jahrgang 2013, eine Flamengo-Tochter, von Andreas Kurath aus Libingen auf den dritten Platz.

Dreifachsieg für die Miss

Selbstredend war die Freude bei der Familie Fässler gross, die mit 25 Stück Vieh zur Schau auffuhren. Als ob das nicht genug wäre, gab es für Galina gar einen Dreifachsieg und sie war damit die Abräumerin dieser Viehschau. Mit ihrer Mutter Glennia (geb. 5. Februar 2012) gewann sie auch den Mutter-Tochter-Wettbewerb. Im weiteren überzeugte sie bei der Schöneuter-Konkurrenz ältere am meisten und heimste auch diesen Titel ein.

Viehschau Mosnang. Bild: Franz Steiner Viehschau Mosnang. Bild: Franz Steiner Mit Eleganz zur «Miss Mosnang»: Galina mit den stolzen Besitzern (von links) Remo und Nicole, Angela und Ruedi Forrer, sowie die zweieinhalbjährigen Zwillinge Jaron und Maurin und Rina (6). Bild: Franz Steiner Renato Truniger, Mosnangs Gemeindepräsident, fühlt sich in bäuerlichen Kreisen sichtlich wohl. Bild: Franz Steiner Viehschau Mosnang. Bild: Franz Steiner Glücksbringer Damian Ott (links) brachte Ramon Truniger (Zweiter von links) mit dem Gewinn des Kälbchens Glück. Bild: Franz Steiner Viehschau Mosnang. Bild: Franz Steiner Viehschau Mosnang. Bild: Franz Steiner

Gleich drei Titel stammen vom Stall Raphael Ott aus Dreien. Die Vize-Miss Gjulina gewann die Schöneuter-Kategorie 2. und 3. Laktation, bei der Schöneuter Erstmelk schwang Cecile, eine Glenwood-Tochter, obenaus, und auch der Fitness-Star kommt aus dem Stall Ott. Den Rinder-Champion-Titel mit Udina, eine Elan-Tochter, holte sich Marcel Breitenmoser aus Mosnang.

Zu den Attraktionen zählen jeweils die Präsentationen von Kühen mit einer Milchleistung von über 100’000 Kilogramm. Dies entspricht etwa 9500 Kilogramm Käse. Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Milchleistung einer Schweizer Kuh um die 24’000 Kilogramm ist, sind das wahre Ausnahmeerscheinungen. Zu ihnen gehörten gleich zwei Kühe aus dem Stall von Markus Fust aus Dreien.

Das Schaulaufen der schönsten Kühe beginnt. Bild: Franz Steiner

Fünf Viehschau-Experten und ein Jungvieh-Experte stellten die 704 Kühe von 29 Landwirten in 41 Abteilungen am Vormittag ein. Einer davon, Markus Wickli, war des Lobes voll. «Die Qualität ist überdurchschnittlich, Mosnang gehört zu den stärksten Schauen im Toggenburg.» Der 30-Jährige, der in Ennetbühl in der Bergzone 2 und 3 Milchwirtschaft, Aufzucht und Kalbermast betreibt, zeigte sich auch deshalb zufrieden, weil das Original Braunvieh als Zweinutzungskuh wieder vermehrt Beachtung findet.

Prominenter als Glücksfee

Während Bruder Raphael Titel als Viehzüchter holte, stand sein Bruder Damian für solche auf dem Schwingplatz. Als Glücksfee hatte er diesmal die wesentlich leichtere Aufgabe, als wenn er die stärksten Schwinger ins Sägemehl bettet. Bei der Verlosung zog er die Losnummern für fünf attraktive Preise – mit einem Kälbchen als Hauptpreis. Über diesen Lebendpreis durfte sich Ramon Truniger aus Dietschwil freuen.