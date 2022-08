Jakob Rhyner tritt bei den Bergbahnen Wildhaus zurück

Verwaltungsrat «Sollte unbedingt ein gemeinsames Ticket geben»: Jakob Rhyner tritt nach 30 Jahren bei den Bergbahnen Wildhaus zurück – und wird auf einer Strassentafel verewigt Der Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Wildhaus AG tritt im Herbst zurück. Jakob Rhyner stand dem Toggenburger Unternehmen 30 Jahre lang vor. Im Interview blickt er auf die Erfolge und Herausforderungen zurück. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Die Strasse, welche die Oberdorfstrasse mit der Talstation der Freienalpbahn verbindet, wurde nach Jakob Rhyner benannt. Bild: PD

«Mission erfüllt» – so lasse sich das Wirken von Jakob Rhyner kurz und prägnant zusammenfassen. Der langjährige Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Wildhaus AG tritt an der Generalversammlung vom 10. September zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Als sein Nachfolger wird der bisherige Verwaltungsrat Armin Rohner aus Altstätten zur Wahl vorgeschlagen. Zur Neuwahl stellt sich die Rechtsanwältin Karin Bürki Sonderegger.

Unter der Führung von Jakob Rhyner entwickelten sich die Bergbahnen Wildhaus zu einem modernen und gesunden Bergbahnunternehmen. Der Buchser Rechtsanwalt kann sich mit einem positiven Geschäftsergebnis verabschieden.

Aus welchen Gründen treten Sie jetzt als Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Wildhaus zurück?

Jakob Rhyner: Ich habe vor fünf Jahren schon gesagt, dass ich noch den letzten Kampf führen werde. Und auch, dass ich gehen werde, wenn die Familienbahn verwirklich ist. Jetzt habe ich noch die Amtsdauer zu Ende gemacht und bin 71-jährig. 30 Jahre sind zudem eine lange Zeit. Das ist genug.

Sie hatten in den vergangenen sieben Jahren aufgrund des Tarifstreits und des Übernahmeangebots viel Ärger mit dem Konkurrenzunternehmen, der Toggenburg Bergbahnen AG. Trübt das Ihre Erinnerungen an die 30-jährige Tätigkeit in Wildhaus?

Es ist klar, dass in einem Unternehmen nicht immer alles so läuft, wie man sich das wünscht. Bei Herausforderungen kann man sich aber immer auch bewähren und so gute Erinnerungen schaffen. Ich meine, wir haben das gut gemacht. Zudem muss man sagen, dass es keinen Streit gab. Wir hatten einfach unterschiedliche Ansichten. Die anderen wollten uns übernehmen, wir haben uns gewehrt.

Sie verabschieden sich mit einem betrieblichen Glanzresultat. Zeigt das, dass es auch ohne Fusion und ein gemeinsames Ticket geht?

Es zeigt, dass ein Bergbahnunternehmen auch alleine gut und nachhaltig wirtschaften kann. Aber nichtsdestotrotz stehe ich einem gemeinsamen Bahnticket positiv gegenüber. Wir haben immer gesagt, dass sich die beiden Bergbahnunternehmen ergänzen und von einer Zusammenarbeit beide profitieren würden. Nur sind wir damit gegen eine Wand gelaufen. Neben örtlichen Tickets sollte es unbedingt ein gemeinsames Ticket geben – für die Gäste.

Der Klimawandel macht die Winter unberechenbarer. Hat Skifahren Ihrer Meinung nach im Toggenburg noch eine Zukunft?

Die Schneesicherheit im Toggenburg ist seit 30 Jahren ein Thema, da unser Skigebiet nicht sehr hoch liegt. Aber es ist nicht nur die Höhe massgebend, sondern auch die Lage. Und die Bergbahnen Wildhaus sind am Schattenhang. Das gibt eine grosse Sicherheit. Zudem haben wir schon früh in eine technische Beschneiung investiert. Ich bin zuversichtlich, dass man auch in den nächsten 10, 20 Jahren im Toggenburg Skifahren kann.

Jakob Rhyner, langjähriger Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: PD

Eine Herausforderung sind auch die explodierenden Energiepreise. Bereits nächsten Winter müssen die Ticketpreise erhöht werden.

Diese grosse Herausforderung kommt auf uns alle zu, weltweit. Das Toggenburg profitiert dafür von der schnellen Erreichbarkeit. Das ist ökologisch wichtig und auch finanziell ein Vorteil. Ins Bündnerland ist die Anreise für viele Menschen länger und, wenn sie deshalb sogar dort übernachten müssen, sowieso viel teurer.

Unter Ihrer Führung wurde viel investiert und die Bergbahnen Wildhaus AG hat sich zu einem modernen und gesunden Unternehmen entwickelt. Auf was sind Sie besonders stolz?

Nicht stolz, aber dankbar bin ich, dass wir alle wesentlichen Ziele erreicht haben. Und ich kann meinem Nachfolger ein tolles Unternehmen übergeben mit 2500 Aktionärinnen und Aktionären, die hinter uns stehen. Wir sind immer gestärkt aus den Versammlungen mit ihnen hervorgegangen.

Was wünschen Sie den Bergbahnen Wildhaus für die Zukunft?

Nur das Beste.

Bleiben Sie Aktionär?

Ja, natürlich. Das ist das Schöne an diesen familiären Firmen, man gehört dazu. Ich habe hier wie auch bei meinen anderen Engagements gute Freunde gefunden. Es ist rückblickend gut, dass aus meiner einst angestrebten Politikerkarriere nichts geworden ist. In der Politik gibt es nur wenige echte Freundschaften.

