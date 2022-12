Mosnang: Endlich wieder Hausärzte im Dorf

Versorgung Wieder Hausärzte im Dorf: Das Ärztezentrum Mosnang steht kurz vor der Eröffnung Am Samstag öffnet das Ärztezentrum Mosnang seine Türen für die Bevölkerung. Noch ist nicht ganz alles bereit, doch das Team befindet sich mit den Vorbereitungen im Endspurt. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ärztezentrum Mosnang nimmt Anfang Januar seinen Betrieb auf. Bild: Urs M. Hemm

Noch stehen überall Kisten herum – die letzten Möbel, Liegen, Stühle und Tische sowie medizinische Apparaturen werden geliefert, kontrolliert, an der dafür vorgesehen Stelle platziert und in Betrieb genommen. «Zurzeit herrscht hier noch ein organisiertes Chaos», sagt Christof Geigerseder. «Doch bis zum Samstag werden wir rechtzeitig bereit sein.»

Im Erdgeschoss gibt es mehrere Behandlungszimmer. Bild: Urs M. Hemm

Zusammen mit den zwei Ärzten Johanna Jenny und Georgios Vatsakis gehört der Mediziner zu den Gründern des Ärztezentrums Mosnang, das am Samstag an einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung von 10 bis 16 Uhr erstmals offen steht. Der erste Praxistag für Patientinnen und Patienten ist der 2. Januar.

Möglichst viel vor Ort anbieten

Das Ärztezentrum erstreckt sich über drei Etagen. «Hier im Erdgeschoss sind es neben dem Empfang sieben Behandlungsräume inklusive eines Schockraums für Notfall-Patienten sowie Räume für Röntgen, Labor, sanitäre Einrichtungen und einem Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden», sagt Christof Geigerseder.

Johanna Jenny und Christof Geigerseder (Georgios Vatsakis fehlt). Bild: Urs M. Hemm

Johanna Jenny und Christof Geigerseder sind zusätzlich zu ihrem Fachgebiet Allgemeine Innere Medizin spezialisierte Notfallmediziner. «Hier werden wir eine umfassende Erstversorgung machen können und entscheiden, ob die betroffene Person ins Spital muss», erläutert Geigerseder zur Notfallmedizin.

Die Einrichtung fürs Röntgen. Bild: Urs M. Hemm

In der ersten Etage befinden sich weitere Behandlungsräume für den Bereich Fachmedizin, wie etwa für Ultraschalluntersuchungen. «Diese Untersuchungstechnik ist in der heutigen Medizin ein wichtiges Instrument in der Diagnostik und erlaubt uns direkt die Befunde mit dem Patienten zu besprechen.» Zudem müssen die Patienten nicht an einen anderen Ort für eine Ultraschalluntersuchung gehen. Im Angebot werden ausserdem Leistungs- und Funktionstests stehen. Das Ziel sei, möglichst viel vor Ort anbieten zu können.

Ein Standard-Behandlungszimmer. Bild: Urs M. Hemm

Georgios Vatsakis wird in diesem spezialisierten Bereich Ultraschalluntersuchungen und Funktionsdiagnostik für alle Gefässe anbieten. «Zudem werden wir für eine optimale Versorgung je nach Bedarf verschiedene fachärztliche Sprechstunden einrichten», sagt Christof Geigerseder. Das müsse sich jedoch erst schrittweise entwickeln. Die ersten Sprechstunden starten bereits im Januar. Der Bereich Fachmedizin funktioniert unabhängig von der Hausarzt- und Notfallmedizin in der unteren Etage.

Christof Geigerseder prüft ein Ultraschallgerät. Bild: Urs M. Hemm

In der ersten Etage hat sich neben den Behandlungsräumen zudem ein Physiotherapiezentrum eingemietet. «Das ist eine glückliche Fügung, denn so haben Patienten, die eine entsprechende Therapie brauchen, das Angebot gleich im Haus», sagt Geigerseder. Zudem könnten sie als Ärzte sich direkt mit den Physiotherapeuten über die Art der Therapie absprechen.

Das hauseigene Labor garantiert schnelle Testergebnisse. Bild: Urs M. Hemm

Im obersten Stock schliesslich ist ein medizinisches Bildungszentrum mit einem grossen Seminarraum sowie einer Cafeteria eingerichtet. «Diese Räumlichkeiten können aber auch für Seminare, Fortbildungen und Veranstaltungen gemietet werden», betont Geigerseder.

Elf neue Arbeitsplätze geschaffen

Das Einzugsgebiet des neuen Ärztezentrums umfasst Mosnang und die umliegenden Gemeinden. «Während in Mosnang schon seit Jahren kein Hausarzt mehr praktiziert, wird auch Walter Jung in Kirchberg seine Praxis zum Jahresende aufgeben und in Pension gehen. Wir werden als Nachfolgelösung seine Patientinnen und Patienten weiterbetreuen. Ausserdem wird Andrea Pianta, die zurzeit in einer Praxisgemeinschaft in Lichtensteig praktiziert, das Toggenburg Ende des Jahres verlassen. Ihre Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit nahtlos von Johanna Jenny weiterbetreut zu werden.» erklärt Christof Geigerseder.

Die Cafeteria des Bildungszentrums. Bild: Urs M. Hemm

Er betont, dass auch wenn sie keine Fachärzte für Kinderheilkunde seien, sie aufgrund ihrer Erfahrung sehr gerne auch die hausärztliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen jeden Alters gewährleisten.

Insgesamt, inklusive den drei Ärztinnen und Ärzten, arbeiten elf Personen zu unterschiedlichen Pensen im Ärztezentrum. «Wir sind sehr froh, dass wir trotz des Fachkräftemangels ein kompetentes Team aufstellen konnten», sagt Geigerseder.

Der Seminarraum kann auch für private Anlässe gemietet werden. Bild: Urs M. Hemm

Er betont, dass Johanna Jenny, Georgios Vatsakis und er die Möglichkeit, dieses Zentrum aufzubauen, als Privileg sehen. «Das ist eine Chance, die man als Arzt nur einmal im Leben bekommt.» Es sei zwar eine sehr intensive Zeit gewesen, habe es doch von ersten Kontaktaufnahme mit der Gemeinde mit der Idee zu einem Ärztezentrum bis zur Eröffnung nur gerade eineinhalb Jahre gedauert. «Jetzt freuen wir uns darauf, Anfang Jahr loslegen zu können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen