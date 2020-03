Verschobene Versammlungen und einzelne Filialschliessungen: Banken im Toggenburg und Fürstenland reagieren auf die Massnahmen des Bundesrats Im Frühling finden in der Region normalerweise viele Generalversammlungen von Banken statt. Diese fallen ebenfalls dem Corona-Virus zum Opfer. Martin Knoepfel 18.03.2020, 17.37 Uhr

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg – hier die Filiale Bütschwil – kann aktuell nicht über die geplante Fusion mit der Raiffeisenbank Neckertal abstimmen lassen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie haben insbesondere auch für die Banken der Region Auswirkungen. Im Frühjahr halten diese in der Regel ihre Versammlungen ab. Entsprechend hagelt es zurzeit Absagen.

Für die Raiffeisenbank (RB) Regio Uzwil ist die aktuelle Situation doppelt ärgerlich, weil in diesem Jahr ein Jubiläusmfest geplant gewesen wäre. Die Niederlassung in Oberbüren besteht seit 110 Jahren, jene in Niederuzwil seit 100 Jahren. Das Fest werde in einem Jahr nachgeholt, sagte Aldo Kopp, Vorsitzender der Bankleitung, an einem Pressetermin vom Mittwoch. Bei der RB Regio Uzwil arbeiteten aktuell rund die Hälfte der Mitarbeitenden im Home-Office.

Verschiebung auf nächstes Jahr möglich

Allenfalls wird auch die Generalversammlung erst im nächsten Jahr durchgeführt. Es sei theoretisch möglich, die Versammlung um ein Jahr zu verschieben, sagte Kopp. Bis dann würden allerdings keine Anteilsscheine verzinst werden können.

Wegen der Corona-Krise ebenfalls die Generalversammlung verschoben hat die RB Unteres Toggenburg. Diese hätte Anfang April hätte stattfinden sollen. Traktandiert gewesen wäre hier die geplante Fusion mit der RB Neckertal, über die nun vorläufig nicht abgestimmt werden kann. Ebenfalls vor besonderen Herausforderungen steht die RB Wil und Umgebung. Sie hält ihre Generalversammlung jeweils im Zelt des Circus Knie ab und lädt ihre Genossenschafter zudem zu Vorstellungen des Zirkus ein. In welchem Rahmen die General- und Mitgliederversammlungen stattfinden werden, ist noch in Abklärung, wie die Bank in einer Medienmitteilung schreibt.

Ersatztermine sind noch nicht bekannt

Die Generalversammlung der RB Regio Uzwil war ursprünglich auf den vergangenen Freitag angesetzt. Der Corona-Krise zum Opfer fielen ebenfalls die Generalversammlungen der RB Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil, der RB Niederhelfenschwil, der RB Regio Sirnach, der RB Mittleres Toggenburg und der RB Obertoggenburg. Ersatztermine sind noch keine bekannt.

Bei der Bank in Zuzwil ist das Datum der Generalversammlung - der 24. April - noch im Internet-Auftritt zu finden. Die Notmassnahmen des Bundesrats laufen Stand heute am 19. April aus. Die Clientis-Bank Thur hat ihre Generalversammlung auf den Juni verschoben. Die Clientis-Bank Oberuzwil verschiebt ihre Generalversammlung vom 27. März auf ein noch unbestimmtes Datum. Die Acrevis-Bank führt ihre Generalversammlung am 27. März durch, aber ohne die Aktionäre. Diese können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Instruktionen für das Abstimmungsverhalten geben. Die GV wird zudem auf die statutarisch zwingenden Geschäfte beschränkt.

Einzelne Filialen werden geschlossen

Auch auf einzelne Geschäftsstellen hat die Corona-Krise Auswirkungen, obwohl Banken grundsätzlich offen bleiben dürften. So schliesst die RB Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil ihre Geschäftsstellen in Degersheim und Oberuzwil vorübergehend. Die RB Region Uzwil schliesst die beiden Filialen in Niederbüren und Schwarzenbach ab dem nächsten Montag.

Wer in einer der beiden Filialen ein Tresorfach hat, kann dieses allerdings besuchen. Er muss jedoch vorher telefonisch einen Termin vereinbaren. Die RB Regio Sirnach passt ihre Schalteröffnungszeiten an allen drei Standorten an. Neu sind die Filialen von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 11 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag bleibt der Standort Sirnach jeweils nach dem Zahltag (zum nächsten Mal am 28. März) von 8.30 Uhr bis 11 Uhr offen.

Bankgeschäfte weiterhin möglich

Offen bleiben Stand heute Bankschalter der Raiffeisen in Niederuzwil und Oberbüren. «Alle Bankgeschäfte sind weiterhin möglich», sagte Aldo Kopp, Vorsitzender der Bankleitung. Die Bank ruft die Kunden allerdings dazu auf, nur in dringenden Fällen bei den Bankfilialen vorbeizukommen und wenn möglich Bankgeschäfte telefonisch oder per Mail zu erledigen.

Zugleich bietet die Bank gegen eine bescheidene Gebühr Bargeld-Lieferungen bis an die Haustüre an. Das muss telefonisch bestellt werden. Die Kunden werden aber zugleich aufgerufen, Zahlungen mit der Bankkarte oder per E-Banking zu erledigen. Schliesslich weist die Bank auch auf hygienischen Risiken hin, die mit der Verwendung von Bargeld verbunden sind. Diverse andere Banken haben ähnliche Hinweise veröffentlicht.